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Esto es ‘haramball’, la estrategia que implementará Ghana para dejar a Colombia por fuera del Mundial 2026

Carlos Queiroz, extécnico del combinado nacional, busca ejecutar un planteamiento ultradefensivo en el partido que se disputará el 3 de julio de 2026

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Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026
Colombia y Ghana se verán por primera vez en una Copa del Mundo, pero será la segunda ocasión en su historia - crédito Reuters

El 3 de julio de 2026, Colombia volverá a disputar una instancia decisiva en las Copas del Mundo, cuando a partir de las 8:30 p. m., hora local, buscará pasar a los octavos de final, instancia que no disputa desde Rusia 2018, cuando quedó eliminado vía penal contra Inglaterra.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega como favorito al encuentro que se jugará contra Ghana en el estadio de Kansas, lugar multideportivo que acoge partidos de la National Football League (NFL - Fútbol Americano). Sin embargo, el conjunto africano tiene una estrategia para frenar el fútbol asociativo de la Tricolor.

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Su rival, con la llegada del estratega Carlos Queiroz, cambió en cuatro partidos la identidad y los resultados, pasando de una destitución a fines de marzo de 2026 a ilusionarse con los octavos del Mundial 2026 con una receta de repliegue, pocos remates y máxima eficacia.

Carlos Queiroz, extécnico del combinado nacional, busca ejecutar un planteamiento ultradefensivo en el partido que se disputará el 3 de julio de 2026 - crédito Peter Cziborra/Reuters
Carlos Queiroz, extécnico del combinado nacional, busca ejecutar un planteamiento ultradefensivo en el partido que se disputará el 3 de julio de 2026 - crédito Peter Cziborra/Reuters

Cabe recordar que la federación ghanesa removió a Otto Addo y puso al técnico portugués al frente de la selección. Desde entonces, su recorrido incluyó un amistoso ante Gales y una fase de grupos en la que Ghana perdió con Croacia, empató con Inglaterra y venció por la mínima a Panamá para avanzar como mejor tercera.

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Los números describen con precisión el giro: en toda la primera ronda, los “black stars” apenas registraron 3 tiros a portería y completaron 843 pases, una producción muy por debajo de la de Colombia, que en sus tres partidos sumó 20 remates al arco rival y 1.435 pases.

Ghana aseguró su pase a dieciséisavos con solo dos goles. El dato sintetiza la idea central de Queiroz: un bloque bajo, una defensa cerrada y ataques contados para competir desde la contención más que desde la posesión.

Ghana llega ante Colombia con una defensa cerrada y un ataque mínimo

Ghana llega ante Colombia con una defensa cerrada y un ataque mínimo - crédito Jay Biggerstaff/Reuters
Ghana llega ante Colombia con una defensa cerrada y un ataque mínimo - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

La propuesta de Ghana ya quedó asociada a un término que ganó circulación en redes sociales: “Haramball”. La expresión se usa para identificar a los equipos que renuncian al ataque y organizan sus partidos con una estrategia netamente defensiva.

La palabra mezcla “ball”, en referencia a la pelota, con “haram”, un vocablo árabe que significa prohibido o ilícito. Aplicada al fútbol, alude a un plan cuyo objetivo no es producir juego ni espectáculo, sino neutralizar al rival, romper su ritmo y maximizar cada acción para ganar o empatar.

En la pizarra de Queiroz, Ghana suele formar con una línea de cinco en el fondo, cuatro mediocampistas por delante y un solo delantero, que suele ser Iñaki Williams. La prioridad está en proteger el área propia y lanzar transiciones rápidas cuando aparece espacio.

En ese libreto, la velocidad de Jordan Ayew y Antoine Semenyo es el recurso para salir al contragolpe. El resto del funcionamiento se sostiene en un bloque bajo, la cesión deliberada de la pelota, el juego físico en la mitad y el valor de la pelota quieta.

Ese patrón explica por qué Ghana avanzó con un volumen ofensivo tan bajo. La clasificación no se apoyó en generar muchas ocasiones, sino en sostener partidos cerrados y resolver con eficiencia las pocas llegadas disponibles.

Colombia buscará romper un bloque bajo con Díaz, James y Quintero

A qué hora juega Colombia vs Ghana por el Mundial 2026. (FCF)
El 3 de julio de 2026, Colombia volverá a disputar una instancia decisiva en las Copas del Mundo, cuando a partir de las 8:30 p. m - crédito FCF

El reto para Colombia será desarmar un cerrojo que ya mostró su eficacia ante rivales de mayor posesión. El desequilibrio de Luis Díaz y la precisión de James Rodríguez o Juan Fernando Quintero aparecen como las herramientas señaladas para atacar una estructura que entrega la pelota, pero reduce espacios.

El tipo de partido que se proyecta se parece al que Colombia enfrentó ante Uzbekistán y RD Congo en sus dos primeros compromisos del Mundial 2026. Frente a Ghana, el problema no será la disputa por la iniciativa, sino cómo transformar esa ventaja territorial en situaciones claras ante una defensa que hizo de la restricción su principal fortaleza.

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