Pasaron del amor al odio en segundos: pareja en Bucaramanga protagonizó pelea con cuchillos en plena vía pública y uno terminó en el hospital

Una riña con cuchillos entre una pareja desató momentos de pánico en el barrio La Concordia de Bucaramanga - crédito JC Noticias

Momentos de pánico se vivieron en el barrio La Concordia, de Bucaramanga, después de que la comunidad presenciara un grave hecho de violencia entre una pareja que departía en la zona.

Según información conocida hasta el momento, los hechos se presentaron en la tarde del miércoles 2 de julio, cuando un hombre y una mujer, presuntamente compañeros sentimentales, protagonizaran un enfrentamiento con cuchillos en plena vía pública.

La escena, grabada por varios testigos, mostró una disputa que degeneró rápidamente en agresión física y daños materiales, lo que requirió la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Ambos involucrados se armaron con cuchillos y sostuvieron una pelea de varios segundos, intercambiando amenazas y ataques directos. La situación se agravó cuando la mujer hirió al hombre en el costado del abdomen, lo que requirió su traslado inmediato a un centro médico.

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La discusión tuvo su origen en una acusación de hurto. El hombre habría increpado a su pareja por el presunto robo del teléfono celular de un familiar, desencadenando la violenta riña. A pesar de la gravedad de la agresión, el herido manifestó a las autoridades que no tenía intención de presentar una denuncia por las lesiones recibidas.

Daños a la motocicleta y nuevo enfrentamiento

Mientras el hombre intentaba sobreponerse a la herida, la mujer desvió su furia hacia la motocicleta de su pareja. Utilizó el cuchillo para perforar el cojín y las llantas del vehículo y, posteriormente, tomó una silla de un local cercano para golpear repetidamente la motocicleta, causando daños visibles.

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La agresión no terminó ahí. El video captado por los presentes muestra un segundo altercado: el hombre empleó su casco como arma y le propinó varias patadas a la mujer, quien se defendía y atacaba con la silla en mano.

Tras el episodio, uniformados de la Policía acudieron rápidamente al lugar de los hechos y procedieron a capturar a la mujer, quien fue trasladada a una estación policial. El hombre, herido por arma blanca, fue atendido en un centro médico.

Aunque la víctima de la agresión desistió de interponer una denuncia por el ataque sufrido, las autoridades confirmaron que la mujer será investigada por el presunto hurto del teléfono celular. El propietario del dispositivo expresó su intención de presentar la denuncia correspondiente, lo que activó el proceso de judicialización en su contra.

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