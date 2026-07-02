Colombia

Carlos Carrillo criticó posible nombramiento de Iván Cancino como ministro de Justicia del Gobierno De la Espriella: “La ética no tiene que ver con el derecho”

El exdirector de la Ungrd recordó que el jurista había defendido a Carlos Ramón González, uno de los funcionarios involucrados en el entramado de corrupción de la entidad nacional

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Iván Cancino es uno de los opcionados a ocupar la cartera de Justicia - crédito Colprensa
Iván Cancino es uno de los opcionados a ocupar la cartera de Justicia - crédito Colprensa

En medio del inicio del empalme presidencial entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, se siguen conociendo otros nombres que podrían ocupar el primer gabinete ministerial.

La más reciente proviene de la cartera de Justicia y del Derecho que podría ser ocupada por el abogado penalista Iván Cancino, según información revelada por la periodista D’Arcy Quinn, de La FM.

El litigante, de acuerdo con la comunicadora, le habría ganado el pulso a su colega Hernando Herrera, actual presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

Iván Cancino, abogado de Diego Cadena
Iván Cancino, abogado penalista - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Sin embargo, el nombre de Cancino se posicionó como el más indicado para liderar el ministerio mencionado, y mencionó que su nombramiento podría también derivar en su suspensión de sus servicios jurídicos.

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Incluso, una de las señales que darían indicios del eventual nombramiento es que el abogado decidió cerrar su cuenta de la red social X, con miras a evitar cuestionamientos por publicaciones en su pasado como defensor.

Críticas de Carlos Carrillo

No obstante, el posible nombramiento de Iván Cancino generó todo tipo de reacciones en la clase política. Mientras que algunos consideran que su llegada es viable, otros sostienen que vulneraría su ética profesional.

Así lo menciono Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) que, en forma sarcástica, considera como “positiva” la llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia debido a su papel como defensor de polémicos funcionarios involucrados en casos de corrupción.

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Carlos Carrillo cuestionando posible llegada de Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo cuestionando posible llegada de Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito @CarlosCarrilloA/X

En la era en la que la ética no tiene nada que ver con el derecho, el abogado Cancino es perfecto para el ministerio de Justicia de la patria milagro”, escribió el exconcejal de Bogotá en su cuenta de X.

Uno de los ejemplos que citó Carrillo para justificar su crítica, mencionó que Cancino ha sido el defensor de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua, pese a que se encuentra vinculado en el escándalo de la Ungrd.

Carlos Ramón González permanece prófugo de la justicia - crédito Presidencia de Colombia/AFP
Carlos Ramón González permanece prófugo de la justicia - crédito Presidencia de Colombia/AFP

Para Carrillo, el papel de Iván Cancino ha sido fundamental para que, en sus palabras, el exfuncionario pudiera salir bien librado de la justicia colombiana. “Cancino ha defendido públicamente que ese hampón huya como un cobarde en lugar de darle la cara a la justicia, ha sido fundamental para que su defendido pueda estar tranquilo en Nicaragua bailando en trencito, ya ni circular roja tiene Carlos Ramón” manifestó.

Esta no fue la única crítica que lanzó por los posibles nombres que estarían en el primer gabinete de Abelardo de la Espriella.

También, se refirió a la posible inclusión de Juliana Gutiérrez como eventual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Lo curioso del caso, según Carrillo, es que la mujer es hermana de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que recientemente tuvo un encuentro personal con el presidente electo de los colombianos.

Carlos Carrillo criticando a Federico Gutiérrez por posible llegada de su hermana Juliana Gutiérrez como directora del Icbf - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo criticando a Federico Gutiérrez por posible llegada de su hermana Juliana Gutiérrez como directora del Icbf - crédito @CarlosCarrilloA/X

¿Cómo le van a pagar su invaluable apoyo? ¡Con el ICBF y la UNGRD! Sale caro Fico”, cuestionó Carlos Carrillo al mandatario antioqueño.

Por el momento, tanto las llegadas de Iván Cancino como de Juliana Gutiérrez a los cargos mencionados no han sido oficializados por los mismos ni por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Otros posibles nombramientos

De otro lado, el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa evaluando la baraja de opcionados para ocupar varias de las dependencias del Estado, una vez se posesione como nuevo mandatario el 7de agosto de 2026.

Entre los nombres se contempla el del expresidente Iván Duque como embajador de Colombia en Estados Unidos, según versiones divulgadas por varios medios de comunicación, quienes confirmaron que el exmandatario ya habría recibido el ofrecimiento para asumir la representación diplomática en Washington, además de contar con reconocimiento en sectores políticos de la capital estadounidense.

Iván Duque habría recibido el ofrecimiento para asumir la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos - crédito EFE/Adriana Thomasa
Iván Duque habría recibido el ofrecimiento para asumir la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos - crédito EFE/Adriana Thomasa

Otros nombres mencionados para el gabinete incluyen a la senadora Paloma Valencia en el Ministerio de Minas y Energía y al biólogo marino Fabio Arjona como opción prioritaria para Ambiente, según informó Caracol Radio W.

Para Transporte, la exalcaldesa Elsa Noguera figura como la más perfilada, así como Mauricio Gómez Amín para Comercio Exterior, Vivian Morales para Educación o la Cancillería, e Indalecio Dangond para Agricultura, de acuerdo con fuentes consultadas por El Nuevo Siglo.

Por el momento, solo se han confirmado dos nombramientos: Rodrigo Lara Restrepo que fue designado como Ministro del Interior y Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda y Crédito Público.

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