Gustavo Petro propuso transmitir en vivo por televisión todo el empalme con el Gobierno De la Espriella

Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro propuso que todas las reuniones del proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sean transmitidas en vivo por televisión, en medio del inicio oficial de la transición entre ambas administraciones.

La iniciativa surgió luego de que el equipo del mandatario entrante insistiera en que las sesiones fueran públicas, grabadas y con acceso a la información para garantizar la transparencia del proceso.

El pronunciamiento de Petro se produjo a través de su cuenta de X, donde expresó su respaldo a la publicidad de las reuniones de empalme. “Soy partidario que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”, escribió el jefe de Estado, quien actualmente se encuentra en Roma cumpliendo una agenda internacional y no asistió al primer encuentro entre los equipos de transición.

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El empalme comenzó este jueves 2 de julio en la Casa de Nariño con una reunión encabezada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en representación del Gobierno saliente, y por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, designado por De la Espriella para coordinar el proceso.

Gustavo Petro expresó su respaldo a que todas las sesiones del empalme entre gobiernos sean transmitidas en vivo por televisión para garantizar la transparencia del proceso - crédito Gustavo Petro/X

La transición contará con 22 mesas técnicas y cerca de 1.300 participantes, quienes revisarán durante las próximas semanas el estado financiero, administrativo, jurídico y contractual de las entidades del Estado. Según el cronograma acordado, las reuniones sectoriales se extenderán hasta el 27 de julio, mientras que la consolidación de la información deberá estar lista antes del 24 de ese mismo mes.

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Durante la instalación del proceso, Restrepo reiteró que el empalme debe desarrollarse bajo criterios de total transparencia. En ese sentido, aseguró que el equipo entrante espera recibir toda la información necesaria y que las reuniones queden registradas mediante grabaciones y actas, con excepción de los asuntos que estén protegidos por razones de seguridad nacional.

“Requerimos absoluta transparencia, compromiso y entrega de información de parte del gobierno actual”, afirmó Restrepo, quien además sostuvo que los colombianos deben conocer cómo se desarrolla la entrega del Gobierno.

El planteamiento coincide con la posición expresada por Petro, quien respaldó la posibilidad de abrir las sesiones al público mediante transmisiones televisadas. La propuesta también se apoya en una directiva presidencial que ya contemplaba la posibilidad de realizar reuniones públicas durante el proceso de empalme.

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Delegados de los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella instalaron este jueves en la Casa de Nariño las primeras mesas del proceso de empalme - crédito Ministerio de Hacienda/X

Además de solicitar la publicidad de las reuniones, el equipo del presidente electo pidió establecer un canal permanente de comunicación entre los coordinadores de ambas partes, utilizar formatos estandarizados para la entrega de documentos y definir protocolos específicos para el manejo de información reservada. También solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría como organismos garantes del proceso.

Uno de los principales focos de revisión será la ejecución presupuestal, la contratación estatal y los nombramientos realizados en las últimas semanas del actual Gobierno. Restrepo advirtió que el empalme no será un simple trámite administrativo, sino una verificación detallada del estado en que recibirá la nueva administración.

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Entre las principales preocupaciones del equipo entrante figuran contratos de largo plazo, modificaciones en las plantas de personal y designaciones de última hora.

También anunció que prestarán especial atención a decisiones recientes del Ministerio de Defensa relacionadas con procesos de adquisición de equipamiento militar que, según indicó, representarían inversiones de entre ocho y trece billones de pesos.

En materia diplomática, el vicepresidente electo manifestó reparos frente a algunos nombramientos provisionales realizados en la Cancillería, al considerar que podrían comprometer la estructura administrativa del próximo gobierno.

Germán Ávila y José Manuel Restrepo encabezan la primera reunión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, con el inicio de las mesas técnicas en la Casa de Nariño - crédito @Marovaar/X

La estrategia de revisión también incluye la información recopilada previamente por el equipo de De la Espriella.

De acuerdo con sus voceros, antes del inicio oficial del empalme ya se había adelantado cerca del 75% del diagnóstico mediante información pública y respuestas a derechos de petición. En total fueron radicados 167 requerimientos ante entidades del orden nacional con el fin de contrastar los datos que entregue el Gobierno durante la transición.

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Por su parte, Germán Ávila calificó la primera reunión como un encuentro cordial y señaló que ambas partes intercambiaron los criterios bajo los cuales se desarrollará el empalme. El ministro insistió en que el proceso debe mantenerse dentro del respeto institucional y recordó que el Gobierno continuará ejerciendo plenamente sus funciones hasta el final del mandato presidencial.

El jefe de la cartera de Hacienda también defendió la posibilidad de que la administración Petro continúe impulsando iniciativas legislativas antes del cambio de gobierno, entre ellas una nueva reforma tributaria cuya radicación está prevista para el 20 de julio.

Sin embargo, esa decisión fue cuestionada por Restrepo, quien sostuvo que corresponde al próximo gobierno definir su propia estrategia de ajuste fiscal.