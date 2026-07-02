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Figura de la selección de Ghana se mostró confiado de cara al duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Tenemos el mismo talento”

Antes del gran cruce, el delantero relata la influencia familiar y enfrenta la presión de un plantel ambicioso que busca su lugar entre los grandes

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Antoine Semenyo quiere ser la figura más destacada de la Ghana de Carlos Queiroz-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters
Antoine Semenyo quiere ser la figura más destacada de la Ghana de Carlos Queiroz-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

La previa del partido entre Colombia y Ghana dejó a Antoine Semenyo en el centro de la atención por su regreso a los entrenamientos de Ghana y por sus declaraciones antes de los dieciseisavos de final del Mundial de 2026. El delantero volvió a trabajar con normalidad en la última práctica en Providence antes del traslado del equipo a Kansas City.

En charla con Joy News de Ghana difundida el 2 de julio de 2026, Semenyo dijo que siempre quiso jugar para Ghana, que las conversaciones sobre una posible opción con Inglaterra no prosperaron, que recibió con emoción su primera convocatoria en 2022 y que hoy percibe una mayor exigencia por el nivel del plantel y la ambición de competir con las principales selecciones.

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Además advirtió al cuadro “Cafetero” sobre lo que puede llegar a hacer los “Black Stars” (apodo de la selección de Ghana) en el partido de dieciseisavos de final en el estadio de Kansas, pese a la sensación de nervios que hay en la previa del encuentro.

Antoine Semenyo explicó que hay presión por lo que será el duelo ante Colombia, pero confían en su talento-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Antoine Semenyo explicó que hay presión por lo que será el duelo ante Colombia, pero confían en su talento-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

El atacante de 26 años también aseguró que el equipo siente presión porque hay talento, y consideró que, con el paso del tiempo, el plantel mejoró hasta verse “en la escena mundial.

“Definitivamente hay presión, pero siento que la presión es porque tenemos un equipo tan bueno. Con el paso de los años, nuestro equipo mejoró muchísimo y ahora sentimos que estamos en el escenario mundial. Queremos competir con todas las grandes naciones. Tenemos el mismo talento, así que, ¿por qué no estamos ahí arriba? Así que siento que estamos en una etapa ahora en la que llegaremos. Estamos llegando, construyendo poco a poco y, ojalá, en los próximos años podamos competir", dijo.

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Actualidad del estado de salud de los jugadores de la selección de Ghana y posible alineación

Ghana quiere volver a repetir lo que hizo en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando llegaron a los cuartos de final-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters
Ghana quiere volver a repetir lo que hizo en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando llegaron a los cuartos de final-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Antoine Semenyo estaría disponible para el cruce de Ghana ante Colombia por los 16vos de final del Mundial 2026, previsto para el viernes en Kansas, tras superar las molestias que encendieron las alarmas en el último partido.

El jefe de comunicaciones del seleccionado africano, Henry Twum, afirmó que el atacante del Manchester City “debería estar listo” después de que el dolor en el tobillo “ha bajado drásticamente”.

Colombia todavía permanece en Miami, pero en la tarde tomará un vuelo con destino a Kansas. El equipo avanzó como primero de su grupo con 7 puntos de 9, mientras que Ghana obtuvo el pase como uno de los mejores terceros de la edición.

Twum precisó que Semenyo fue atendido desde el partido disputado en Filadelfia y que el 1 de julio de 2026 “puede caminar sin ayuda”. También dio un parte sobre el arquero Lawrence Ati-Zigi: “El dolor ha desaparecido, pero de ahora en adelante la decisión recae en el entrenador para decidir al titular”, dijo en diálogo con Gary Al-Smith.

Ati-Zigi había sido titular en el debut de Ghana ante Panamá, pero fue reemplazado en el entretiempo; después, Benjamín Asare ocupó el arco frente a Inglaterra y Croacia. Si no hay cambios, la alineación que se perfila para enfrentar a Colombia incluye a Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Semenyo; y Jordan Ayew.

Exfigura de Ghana lanzó fuerte advertencia sobre el partido ante Colombia

El futbolista habló sobre las virtudes del cuadro de los "Black Stars"-crédito Kelley L Cox/USA TODAY Sports
El futbolista habló sobre las virtudes del cuadro de los "Black Stars"-crédito Kelley L Cox/USA TODAY Sports

Jonathan Mensah lanzó una advertencia a Colombia antes del cruce de dieciseisavos del Mundial 2026: Ghana, dijo, no se siente inferior y jugará el 3 de julio en Kansas, Estados Unidos, con la meta de avanzar a cuartos de final, una instancia que marcaría la mejor actuación histórica de cualquiera de las dos selecciones en una Copa del Mundo.

Según 3Sports, el exdefensor de Ghana pidió afrontar el partido sin temor y ajustado a las virtudes del equipo.

“No le tememos a nadie; simplemente necesitamos prepararnos de acuerdo con nuestras fortalezas y realizar un buen análisis de los oponentes”, afirmó.

Mensah, integrante de la generación ghanesa de Sudáfrica 2010, situó ese mensaje en una historia precisa: aquel equipo alcanzó los cuartos de final y cayó frente a Uruguay en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Ahora, el objetivo es volver a esa ronda.

El exjugador también valoró el arranque de su selección en esta Copa del Mundo.

“Me alegré de que los chicos consiguieran los tres puntos en el primer partido; fue muy importante y obviamente, nos ayudó a clasificarnos”, dijo al medio ghanés.

La selección africana encara el duelo con optimismo, aunque con una tarea pendiente en ataque. En lo que va del Mundial, Ghana convirtió dos goles, un registro que instaló la necesidad de mejorar la definición antes del choque con el conjunto sudamericano.

Mensah resumió el plan inmediato en dos pasos: recuperación física y preparación táctica para intentar otra vez el salto a cuartos.

“Ahora toca recuperarnos, prepararnos y volver a intentarlo (llegar a cuartos)”, sostuvo.

Del lado colombiano, el panorama físico es favorable. Carlos Queiroz tendrá a disposición a toda la plantilla, pese a las dudas previas que existían por molestias físicas de algunos jugadores.

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