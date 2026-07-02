La secretaria de Cultura de Cali respaldó a la presentadora Cristina Hurtado tras la polémica en torno al famoso hincha congolés ‘Lumumba Vea’

Secretaria de seguridad de Cali, Mabel Lara, y la presentadora, Cristina Hurtado - crédito @CrissHurtado/X @MabelLaraNews/X

En medio de una reciente polémica que involucró al hincha congoleño conocido como Lumumba Vea, la secretaria de Cultura de Cali, Mabel Lara, salió en defensa de la presentadora Cristina Hurtado tras las disculpas que publicó en redes sociales por unos comentarios que generaron indignación en algunos sectores.

La también periodista respaldó el acto de Hurtado y compartió en sus propias redes sociales el mensaje que publicó la presentadora. Además, explicó que la conversación entre ambas ya había ocurrido fuera del espacio público: “Un abrazo, querida Cristina. @CrissHurtado. Como lo hablamos en privado, el matoneo digital y aprovechamiento mediático debe rechazarse siempre”.

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Lumumba Vea es un seguidor de la selección de fútbol de la República Democrática del Congo que se volvió conocido por su rutina de estatua viviente durante los partidos desde 2013, cuando empezó a permanecer inmóvil para imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba en Kinsasa.

El aficionado ganó atención de medios internacionales durante la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos y también durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde su actuación incluyó gestos como taparse la boca o simular un tiro en la cabeza.

Mabel Lara respaldo a Cristina Hurtado luego de polémica con un hincha de República Democrática del Congo - crédito @MabelLaraNews/X

Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea

La presentadora Cristina Hurtado apareció el 1 de julio de 2026 en un video difundido por sus redes para enfrentar el revuelo que generaron sus palabras sobre Lumumba Vea, el aficionado congolés que fue centro de atención durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en la fase de grupos de la Copa Mundial.

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En su mensaje, Hurtado reconoció: “Contesté desde la frustración y desde la rabia”, refiriéndose a su reacción inicial tras el aluvión de críticas que la señalaron de racismo y xenofobia. “Nunca quise ofender a un pueblo”, aseguró, aunque admitió que su rol como figura pública le exige mayor responsabilidad por el alcance de sus palabras.

La polémica surgió el 23 de junio, cuando Hurtado publicó en X: “Este tipo hincha del Congo está muy raro! Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! Nos hace pensar muy mal! No me gusta! Tendrá algo que ver con el arquero? Será que por eso no entra el balón de Colombia?”.

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La presentadora habló de su desafortunada reacción durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo - crédito Cristina Hurtado / Instagram

El incidente se agravó por la respuesta de la presentadora tras ser señalada en redes sociales. “Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba”, expresó en tono exaltado.

Desde la publicación original, el episodio escaló rápidamente y provocó una ola de respuestas de usuarios que explicaron que el aficionado representaba a Patrice Lumumba, símbolo de la independencia congoleña. Diversos mensajes le recordaron a Hurtado que el gesto del hincha no era ningún rito, sino un acto de homenaje histórico.

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La presentadora confesó que antes de hablar públicamente, tuvo dudas durante varios días. “Sentía que les debía una explicación a quienes me han seguido durante más de dos décadas en medios de comunicación”, relató. En su video, recalcó: “Jamás, jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura o de ofender un pueblo o de minimizar una historia”.

Durante el partido, Hurtado aseguró que su comentario fue hecho “como hincha”, dejándose llevar por la emoción, el folclor y el humor que, a su juicio, caracteriza la experiencia futbolera en Colombia. “Publiqué y comenté una foto de Lumumba Vea, a quien, para ser honesta, pues yo tampoco conocía hasta ese momento de quién se trataba”, admitió.

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Hurtado criticó a las personas que la insultaron por no saber la historia de Lumumba vea - crédito EFE/@CrissHurtado/Instragram

En su más reciente intervención, Hurtado hizo énfasis en su desconocimiento sobre la figura de Lumumba y aceptó que la forma en la que respondió públicamente fue desafortunada. “Estoy segura de que la mayoría de colombianos no teníamos ni idea de quién era. Qué bueno que nos lleve a investigar, pero no es necesario tratar mal a la gente porque no sepa esa historia”, comentó en un video anterior, actitud que los usuarios calificaron de “arrogante”.

Ahora, la presentadora se mostró reflexiva: “En este momento pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención y lo siento”, expresó, agregando que la experiencia le dejó una lección sobre la capacidad de las palabras para herir, pero también para enseñar y reparar: “Todos los seres humanos tenemos una enorme capacidad para hacer daño con nuestras palabras, pero también tenemos exactamente la misma capacidad para comprender, para corregir, para pedir perdón y perdonar, para enseñar y para tender la mano y construir”.

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La secuencia de hechos muestra cómo una figura pública puede verse envuelta en controversias que trascienden lo deportivo, y cómo la reacción social puede llevar a la reflexión y la rectificación pública.