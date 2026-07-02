Balcón de una casa en el centro de Cartagena se desplomó sobre una camioneta en movimiento: así fue el momento del accidente

El desplome de un balcón sobre un vehículo en plena Calle Larga del barrio Getsemaní, en Cartagena, generó alarma este jueves por la mañana, dejó cuantiosos daños materiales y reavivó el debate sobre el riesgo estructural de los inmuebles patrimoniales en la ciudad, aunque sin víctimas que lamentar - crédito La Última / Facebook

La mañana del 2 de julio fue marcada por el susto y la sorpresa que vivieron residentes y visitantes del barrio Getsemaní, en Cartagena, cuando un balcón se desplomó sobre un vehículo en movimiento en la transitada Calle Larga, justo frente a la sede del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Las imágenes del incidente no tardaron en circular en redes sociales, mostrando los daños materiales en la parte delantera del automóvil que quedó destruida tras el impacto. El conductor del vehículo quedó ileso, aunque el impacto fue directo y parte de la infraestructura quedó en medio de la calle.

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El estruendo generado por la caída movilizó a comerciantes, residentes y peatones, quienes se acercaron para verificar lo sucedido. La rápida reacción de las autoridades permitió acordonar el área y controlar la situación sin que se produjeran heridos.

La camioneta estaba en movimiento cuando le cayó el balcón - crédito Datt Cartagena

Movilidad afectada y labores de emergencia en Calle Larga

El desprendimiento del balcón afectó de inmediato la circulación vehicular. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) informó que se produjo una reducción significativa en la movilidad en la intersección de la carrera 10B con la calle 25, principal acceso hacia el Centro de Convenciones.

El tránsito lento se mantuvo mientras los equipos retiraron los restos y atendieron la emergencia. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal en el terreno.

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Durante el operativo, los agentes de tránsito restringieron el paso a un solo carril y coordinaron la evacuación del vehículo afectado. El Datt instó a los ciudadanos a conducir con prudencia y a evitar la zona hasta nuevo aviso para facilitar las labores de limpieza y evaluación estructural.

El dueño del inmueble ya ha recibido llamados para avanzar con la renovación - crédito Alcaldía de Cartagena

Factores estructurales y medidas de control en inmuebles antiguos

La principal hipótesis sobre las causas del colapso apunta al avanzado estado de deterioro del inmueble, una edificación patrimonial cuya antigüedad habría sido determinante para el desprendimiento del balcón. Giovanni Battista, director de Control Urbano del Distrito, explicó a El Tiempo que el caso no es aislado y que la administración realiza una identificación y clasificación permanente de los inmuebles que presentan riesgo de colapso en el Centro Histórico y en Getsemaní.

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Según el funcionario, el inmueble en cuestión es una propiedad privada y su propietario ya había sido requerido previamente por las autoridades para ejecutar intervenciones. Battista detalló que la Alcaldía tiene identificados 51 inmuebles en condición de riesgo en la zona, todos ellos vinculados a procesos judiciales para exigir las reparaciones necesarias. El objetivo es asegurar la integridad de residentes, peatones y turistas que frecuentan estos sectores.

La administración utiliza un sistema de semáforo para clasificar el grado de peligro: rojo indica riesgo crítico, amarillo para inmuebles con deterioro relevante y verde para aquellos en estado aceptable. Actualmente, los predios catalogados como rojo no superan los cinco, aunque todos permanecen bajo vigilancia técnica y jurídica.

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La vía fue cerrada para limpiar los escombros que dejó el accidente - crédito El Bolivarense / Facebook

Exigencias y compromisos de conservación patrimonial

Las autoridades distritales reiteraron que continuarán exigiendo a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, conservación y reparación de edificaciones antiguas. En caso de que no se realicen las obras necesarias, el Distrito puede intervenir directamente para ejecutar los trabajos y proteger la seguridad pública.

La caída del balcón reabrió el debate sobre el estado de conservación de los inmuebles patrimoniales en Cartagena, un tema sensible por la elevada afluencia de turistas y la importancia histórica del Centro.

Además, según la normativa vigente los propietarios no realizan las obras, la Oficina de Apoyo Logístico las ejecutará, con supervisión técnica del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Oficina para la Gestión del Riesgo y la Dirección de Control Urbano, asegurando el cumplimiento de estándares de seguridad y preservación del patrimonio.

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