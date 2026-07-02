El ministro Germán Ávila aseguró que el Gobierno Petro deja cinco millones de pobres menos: “No hay asfixia en la economía ni en la sociedad”

Germán Ávila afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro termina su mandato con cinco millones de pobres menos y con mejoras en empleo, inflación y deuda - crédito Lina Gasca/Colprensa

El ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, afirmó que el gobierno de Gustavo Petro termina su mandato con “cinco millones” de pobres menos y con mejoras en empleo, inflación y deuda.

“Hay cinco millones de pobres menos en Colombia; ese es el mejor indicador de que no hay asfixia en la economía ni en la sociedad”, dijo Ávila en declaraciones a La FM, cuando resaltó los logros a nivel social del Gobierno Petro.

Así mismo, defendió la gestión fiscal y rechazó las críticas sobre el nivel de endeudamiento que recibirá la próxima administración.

El jefe de la cartera de Hacienda también sostuvo que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) pasó de un déficit cercano a 80 billones de pesos al inicio del cuatrienio a una proyección de tres billones para 2025. Según explicó, las cifras de la gasolina son positivas, aunque las del Acpm siguen siendo deficitarias.

PUBLICIDAD

El funcionario planteó que el indicador adecuado para medir la deuda pública es su peso sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y no solo el monto absoluto.

Con ese criterio, aseguró que la deuda neta del Gobierno nacional subió del 33,2% del PIB en 2012 al 60,7% en 2020, durante la pandemia, y que la actual administración la estabilizó.

El ministro de Hacienda sostuvo que el FEPC pasó de un déficit cercano a 80 billones de pesos a una proyección de tres billones para 2025 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Ávila afirmó que 2025 cerraría con una deuda equivalente al 58,5% del PIB y que la meta para 2026 es terminar en 57,9%. También comparó el aumento del endeudamiento entre gobiernos: dijo que en la administración Santos creció 71%, en la de Duque 76,97% y en la de Petro 44,9%.

PUBLICIDAD

El ministro reconoció que existe un déficit fiscal, pero negó que responda a un mal manejo económico. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo que la causa fue la falta de ingresos que el Gobierno esperaba recaudar y que no llegaron por decisiones de la Corte Constitucional y del Congreso.

Según su explicación, la Corte tumbó parte de la primera reforma tributaria y el Congreso rechazó las iniciativas posteriores para elevar el recaudo.

Esas decisiones, afirmó, impidieron obtener alrededor de $61 billones y el hundimiento de la ley de financiamiento generó un desfinanciamiento cercano a 16 billones de pesos.

PUBLICIDAD

“El Congreso aprobó un presupuesto para 2026 que incorporaba una ley de financiamiento y después, de manera irresponsable, la negó, generando un desfinanciamiento de cerca de 16 billones de pesos”, dijo al medio citado.

Ávila aseguró que la deuda pública debe medirse por su peso sobre el PIB y dijo que la administración Petro la estabilizó - crédito Presidencia de Colombia/EFE

Cuando se le preguntó si esa lectura desconocía la responsabilidad del Ejecutivo en el deterioro fiscal, respondió: “El Congreso negó leyes de financiamiento por una decisión política de asfixiar al Gobierno y eso tiene consecuencias”.

Ávila también rechazó que el aumento de la deuda deba leerse como una carga heredada para las nuevas generaciones. “Los niños en Colombia no nacen con deudas, nacen es con derechos; lo que hemos procurado en este periodo es asegurar que la infancia tenga garantizados sus derechos en materia de educación, salud y cuidado”.

PUBLICIDAD

La respuesta del ministro a las críticas fue que, a su juicio, los indicadores económicos del cuatrienio muestran un resultado favorable.

El ministro proyectó que la deuda del Gobierno nacional cerrará 2025 en 58,5% del PIB y que la meta para 2026 es 57,9% - crédito Juan Páez/Colprensa

Señaló que la economía colombiana registró un crecimiento de 2,6% en los últimos dos años, por encima del promedio de América Latina.

Añadió que la inflación bajó de 13,5% a 5,8% y que el desempleo descendió a 8%, que definió como el nivel más bajo del país en este siglo.

Para responder a quienes atribuyen esa caída del desempleo a un aumento de la informalidad, dijo que, según el Dane, el empleo formal crece y el informal disminuye.

Sobre el Fepc, recordó que el Gobierno recibió una deuda de $80 billones por el congelamiento del precio de la gasolina durante los dos años anteriores.

PUBLICIDAD

Afirmó que asumir ese costo redujo la capacidad de inversión social, pero defendió que la administración saliente deja un panorama mejor que el que encontró.

En el tramo final de sus declaraciones, se refirió al empalme con el gobierno entrante y pidió que el proceso transcurra en un marco institucional. “Debe haber un poco menos de titulares ofensivos y más de cooperación”, concluyó Ávila.