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Marbelle se burló de Culotauro y Diana Ángel tras pelea en show de comedia; el humorista respondió: “Nadie va a tus conciertos”

La cantante cuestionó al humorista y mencionó a la actriz, mientras el comediante contestó con sarcasmo sobre la asistencia a sus presentaciones en vivo, en un intercambio que se viralizó en redes sociales

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El cruce de mensajes entre Marbelle y Culotauro aviva la polémica tras el incidente en el teatro - crédito @marbelle @culotauro y @dianangel01/IG
El cruce de mensajes entre Marbelle y Culotauro aviva la polémica tras el incidente en el teatro - crédito @marbelle @culotauro y @dianangel01/IG

Una función del espectáculo de comedia La Megacárcel, presentada en el Teatro Boom de Bogotá, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, no solo por la pelea que protagonizaron varios asistentes durante la obra, sino también por el enfrentamiento virtual que posteriormente sostuvieron la cantante Marbelle y el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro.

Lo que comenzó como una discusión entre algunos espectadores terminó escalando a una controversia entre figuras del entretenimiento, con comentarios que involucraron incluso a la actriz Diana Ángel, expareja del creador de contenido.

El incidente ocurrió durante una de las presentaciones del montaje teatral, una propuesta humorística encabezada por Culotauro que utiliza la sátira para abordar temas de actualidad, entre ellos las propuestas sobre seguridad del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Videos difundidos por asistentes muestran cómo, en medio de la rutina, varias personas comenzaron a discutir por diferencias políticas y lo que inició con reclamos verbales terminó en empujones, golpes y hasta lanzamiento de botellas entre algunos asistentes, situación que obligó a suspender momentáneamente el desarrollo del espectáculo.

Una pelea entre asistentes interrumpe una función de La Megacárcel en Bogotá - crédito @fut_gamer888/tiktok

Según versiones compartidas en redes sociales, entre los involucrados habría simpatizantes de Abelardo de la Espriella y personas identificadas con posturas cercanas a Iván Cepeda.

Desde el escenario, Culotauro intentó calmar la situación y pidió que quienes estaban disfrutando del show pudieran continuar haciéndolo.

¿Usted se ha reído? Si usted se ha reído, solamente le voy a pedir que deje reír a la gente que se ha reído con usted”, expresó el comediante mientras la discusión continuaba.

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Pese al llamado, el altercado se extendió a otras zonas del teatro antes de que el personal de logística lograra controlar la situación.

Marbelle criticó a Culotauro y mencionó a Diana Ángel

Después de que los videos se hicieran virales, Marbelle, quien en diferentes oportunidades ha manifestado públicamente su simpatía por Abelardo de la Espriella, reaccionó desde su cuenta de X con un mensaje dirigido al humorista.

Marbelle arremetió en contra de Culotauro y Diana Ángel - crédito @marbelle30/X
Marbelle arremetió en contra de Culotauro y Diana Ángel - crédito @marbelle30/X

La cantante cuestionó la faceta como comediante de Culotauro y, además, hizo referencia a su antigua relación sentimental con la actriz Diana Ángel.

“¿Comediante? Noooo, lo que pasa es que solo verlo da risa y luego recuerdo que fue novio de Diana Ángel y me da más risa. Pero chistoso no es”, escribió.

Su publicación generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros consideraron que el comentario trasladó la discusión al ámbito personal al involucrar a la actriz, que no tenía relación con lo ocurrido durante la función.

Sin embargo, el comediante no dejó pasar el comentario y decidió contestarle públicamente a Marbelle a través de sus redes sociales.

La respuesta de Culotauro a Marbelle sumó otra ronda al escándalo de la obra de teatro 'La Megacárcel' - crédito @culotauro/IG
La respuesta de Culotauro a Marbelle sumó otra ronda al escándalo de la obra de teatro 'La Megacárcel' - crédito @culotauro/IG

Con un mensaje cargado de sarcasmo, agradeció que la artista hubiera visto el video de la pelea, pero aprovechó para lanzar una crítica sobre la asistencia a sus presentaciones en vivo.

“Gracias por vernos Marbelle... Honrado de que viste el video de la pelea en el show seguro que en tus conciertos nadie tirará botellas; ah es que nadie va a tus conciertos.…prometo camellar pa’ ser más chistoso, ojalá ser la mitad de comediante de lo que eres tú, jefa, la buena... ‘Los chistes nos darán todo; todo menos miedo’“, respondió el comediante con un post que le dedicó a Marbelle.

Además dejó una foto del matrimonio de la cantante con Royne Chávez, la cual editó y les cambió la cara a sus acompañantes, los dejó junto a Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Jeffrey Epstein y Vicky Dávila.

La respuesta del humorista fue ampliamente compartida por los usuarios y alimentó el intercambio de opiniones entre seguidores de ambos artistas.

Culotauro siguió el show tras la riña y respondió a Marbelle - crédito @culotauro/IG
Culotauro siguió el show tras la riña y respondió a Marbelle - crédito @culotauro/IG

Tras lo ocurrido, Culotauro y el resto del elenco de la obra La Megacárcel reaparecieron en redes sociales para entregar un balance de la situación.

Los comediantes explicaron que, hasta el momento, no existen pruebas que permitan establecer si el enfrentamiento fue producto de un acto espontáneo de intolerancia entre asistentes o si se trató de una acción planificada para sabotear la presentación.

Asimismo, confirmaron que las funciones de la gira continuarán según lo previsto y anunciaron que el dinero recaudado en las dos funciones realizadas en Bogotá será destinado a una causa benéfica enfocada en brindar ayuda social a personas en Venezuela.

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