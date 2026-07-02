Colombia

Mayor del Ejército (r) tendrá que responder por presuntos señalamientos de sus subalternos: les habría pedido dinero a cambio de traslados

La detención del oficial se realizó de manera preventiva en un centro de reclusión militar en Bogotá, donde permanecerá mientras avanza el proceso en su contra

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El alto militar en uso de buen retiro se habría valido de su posición - crédito archivo Colprensa

Un caso que se conoció la mañana del jueves 2 de julio de 2026 provocó que desde la Policía Judicial de la Justicia Penal Militar y Policial se ejecutara la orden de arresto en contra del mayor (r) Iván Ernesto Gallo Rojas, del Ejército Nacional.

El alto oficial en uso de buen retiro es investigado por presuntamente solicitar dinero a sus subalternos a cambio de gestionar traslados.

Los hechos bajo investigación se habrían presentado en agosto de 2023, cuando el oficial ejercía funciones como ejecutivo y segundo comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 19 (BAEEV 19), destacó el comunicado emitido por la Justicia Penal Militar y Policial desde su cuenta en X.

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La captura se produjo tras la decisión del Juzgado 67 de Instrucción Penal Militar y Policial, que impuso medida de aseguramiento contra Gallo Rojas por el delito de concusión.

- crédito @JPMP_Colombia/X
El comunicado se emitió el jueves de 2 de julio de 2026 - crédito @JPMP_Colombia/X

Según la investigación, el mayor habría solicitado y recibido en su cuenta bancaria cerca de 2 millones de pesos de uno de sus subalternos, con la promesa de facilitar un traslado dentro de la institución. De acuerdo con los registros, el trámite finalmente no se concretó.

El despacho judicial determinó que existía riesgo de que el uniformado pudiera interferir en la investigación, y en especial por la posibilidad de contactar a los testigos del caso, precisó el documento oficial.

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Por este motivo, se ordenó su detención preventiva en un centro de reclusión militar en Bogotá mientras avanza el proceso en su contra.

La medida hace parte de las acciones emprendidas para combatir prácticas irregulares al interior de las fuerzas militares y garantizar la transparencia en los procedimientos administrativos.

Al final del reporte oficial, las autoridades reiteraron su compromiso con la aplicación de la ley y el fortalecimiento de los controles internos en la institución castrense.

- crédito @JPMP_Colombia/X
- crédito @JPMP_Colombia/X

El otro alto militar en retiro condenado por abusar de sus funciones

A inicios de mayo de 2026, la justicia penal militar de Colombia condenó al mayor Víctor Alfonso Montes Rojas a 26 meses de prisión por facilitar en julio de 2023 la salida irregular de tres soldados del Batallón de Infantería n.º 22 de Manizales.

La decisión lo aparta de manera definitiva de la fuerza pública y refuerza el peso de los protocolos de seguridad dentro de la cadena de mando.

La sentencia también impuso una inhabilitación de 80 meses al oficial, hallado responsable del delito de abuso de función pública. El fallo fue emitido por el Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado.

Según el expediente, las investigaciones de la Fiscalía 2201 de Conocimiento Especializado establecieron que Montes Rojas permitió, sin autorización, la salida de tres soldados de la base militar.

El grupo abandonó la instalación en el vehículo asignado al propio mayor y se dirigió a una discoteca.

Condenado mayor por permitir la salida de soldados de una base militar para departir en una discoteca - crédito @JPMP_Colombia/X
Condenado mayor por permitir la salida de soldados de una base militar para departir en una discoteca - crédito @JPMP_Colombia/X

El juzgado calificó la conducta como un “grave comportamiento que atentó contra la honestidad y la transparencia”.

La resolución judicial concluyó que la decisión del oficial afectó la seguridad de la instalación militar y quebró la confianza en la estructura de mando.

El Ejército abrió otra investigación por un caso ocurrido en Briceño en 2026

Otro caso que derivó en actuaciones internas del Ejército Nacional se produjo luego de que dos soldados profesionales causaron lesiones a un habitante de Briceño, en Antioquia, después de abandonar sin permiso su unidad militar.

La institución informó que abrió investigaciones internas y notificó a las autoridades judiciales competentes.

Ese hecho ocurrió la noche del 26 de abril de 2026, cuando los uniformados salieron sin autorización del Batallón de Artillería de Campaña n.° 4. Ambos se encontraban en el corregimiento de Travesías, en el municipio de Briceño, y entraron a un local comercial donde consumieron bebidas alcohólicas.

El Ejército Nacional informó que dos de sus soldados profesionales abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 la noche del 26 de abril de 2026, mientras se encontraban en el corregimiento de Travesías, municipio de Briceño, Antioquia - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional informó que dos de sus soldados profesionales abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 la noche del 26 de abril de 2026, mientras se encontraban en el corregimiento de Travesías, municipio de Briceño, Antioquia - crédito Ejército Nacional

Durante su permanencia en el establecimiento, los soldados se involucraron en una discusión con un residente del sector que, según la información preliminar, sería menor de edad.

La confrontación escaló hasta que uno de los militares utilizó su arma de dotación y le causó lesiones al joven.

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