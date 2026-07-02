Colombia

Extraditado a Chile Dayonis Orozco, alias Botija, cabecilla del Tren de Aragua acusado del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

El trámite para traer desde Colombia al venezolano, de 29 años, señalado por la Fiscalía Centro Norte como responsable de los disparos, volvió a poner en foco el crimen cometido en abril de 2024

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El imputado, identificado como Dayonis Orozco Castillo, quedó vinculado por el Ministerio Público al ataque contra Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido la noche del 10 de abril de 2024 en Santiago de Chile - crédito Policía Nacional

La extradición a Chile de Dayonis Orozco Castillo, alias Botija, reactivó la causa por el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido en abril de 2024 en Quinta Normal, en Santiago.

Orozco, de 29 años y de nacionalidad venezolana, identificado además como cabecilla del Tren de Aragua, era buscado por ese crimen y fue requerido por Chile por el asesinato de Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido el 10 de abril de 2024.

Según El País, diario español, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo señala como el presunto autor de los disparos contra el funcionario. La captura de Orozco se produjo en una terminal de autobuses de Popayán, Colombia.

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El periódico añadió que la detención ocurrió horas después de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera una solicitud de detención previa con miras a la extradición.

El imputado, identificado como Dayonis Orozco Castillo, quedó vinculado por el Ministerio Público al ataque contra Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido la noche del 10 de abril de 2024 en Santiago - crédito Policía Nacional
El imputado, identificado como Dayonis Orozco Castillo, quedó vinculado por el Ministerio Público al ataque contra Emmanuel Sánchez Soto, ocurrido la noche del 10 de abril de 2024 en Santiago - crédito Policía Nacional

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó ante la prensa,que el traslado “debiera tener bastante fluidez” por el acuerdo existente entre Colombia y Chile. Añadió que esperaba un trámite rápido, pero quedó sujeto a la actuación de las instituciones colombianas.

Cómo ocurrió el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

El crimen ocurrió la noche del 10 de abril de 2024 en Quinta Normal, en la capital chilena, según el Senado de la República de Chile. Sánchez, de 27 años, estaba fuera de servicio y salía de un culto religioso junto a su esposa y su hijo de tres años.

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Según el Senado, el funcionario repelió el ataque y puso a resguardo a su familia. Iba rumbo a su casa cuando vio a un grupo que cometía delitos en la calle y decidió enfrentarlo. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte atribuyó a Orozco los disparos contra Sánchez.

Ese medio señaló que el sospechoso integraba una banda de cinco personas: tres quedaron detenidas en Santiago y están en prisión preventiva, mientras una murió en el lugar.

La titular de Interior dijo que espera un procedimiento rápido, aunque subrayó que el avance dependerá de las instituciones colombianas que deben ejecutar las etapas formales para concretar la entrega - crédito captura de pantalla @GabrielBoric / X
La titular de Interior dijo que espera un procedimiento rápido, aunque subrayó que el avance dependerá de las instituciones colombianas que deben ejecutar las etapas formales para concretar la entrega - crédito captura de pantalla @GabrielBoric / X

El Senado chileno presentó a Emmanuel Sánchez Soto como mayor de Carabineros ascendido póstumamente. Fue identificado como teniente y añadió que llevaba 10 años en Carabineros, había sido ascendido en 2020 y acumulaba 14 felicitaciones en su hoja de vida.

La fuga de Orozco y la cooperación entre países

Tras el crimen, Orozco salió de Chile, según El País. El periódico indicó que Carabineros difundió un afiche con su rostro y sus características físicas, y que en un primer momento existía información de que había huido a Huaquillas, en Ecuador.

Orozco usaba otras tres identidades en Venezuela, Colombia y Chile. En una de ellas aparecía con el nombre de Yendri Segundo Paz Pérez. Tohá afirmó, según El País, que el sospechoso “fue monitorada en toda su trayectoria de fuga” y que hubo contacto permanente para seguir sus movimientos. La ministra atribuyó el resultado a la labor de las policías y la Fiscalía, junto con la colaboración de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

La reacción política tras el crimen y la extradición

El Senado de Chile expresó su conmoción y envió condolencias a la familia del funcionario y a Carabineros. El presidente del Senado, José García Ruminot, declaró que “este tipo de hechos tan dolorosos tienen una repercusión inmediata en la sociedad”, según la cámara alta.

Dayonis Junior Orozco Castillo, el venezolano que habría matado a un carabinero en Chile - crédito Policía Nacional
La investigación incluyó coordinación de policías y Fiscalía con Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile para rastrear los movimientos del sospechoso, quien había salido del país tras el crimen - crédito Policía Nacional

El vicepresidente del Senado, Matías Walker, llamó a “cerrar filas en torno a Carabineros”, de acuerdo con la misma fuente. Otros senadores, como Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber, Daniel Núñez, Javier Macaya y María José Gatica, también manifestaron rechazo y pesar por el asesinato, según el Senado.

El presidente Gabriel Boric afirmó tras la detención, en declaraciones recogidas por El País, que el Estado no cesaría en sus esfuerzos para hacer justicia y evitar la impunidad. Ese medio añadió que en los dos últimos años han matado a cuatro carabineros.

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