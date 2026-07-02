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El fenómeno de El Niño afectará a los trabajadores en Colombia y se verá reflejado en pérdidas millonarias para las empresas

Un informe del CCS advierte sobre las consecuencias del calor extremo, en especial para quienes dependen de trabajos sin respaldo institucional ni acceso a medidas de protección

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El Consejo Colombiano de Seguridad prevé que el cambio climático impactará las condiciones laborales en Colombia durante un periodo de ocho meses al año - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE
El Consejo Colombiano de Seguridad prevé que el cambio climático impactará las condiciones laborales en Colombia durante un periodo de ocho meses al año - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

El fenómeno de El Niño podría restarle a Colombia una billonada en productividad laboral entre julio de 2026 y febrero de 2027, según un estudio presentado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) durante el 59 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente en Bogotá. El estudio calcula que el país dejaría de percibir $10,69 billones en ocho meses por el fortalecimiento de El Niño. De ese total, $8,95 billones corresponderían a trabajadores informales y $1,74 billones al empleo formal, con un impacto equivalente al 0,57% del producto interno bruto nacional.

El análisis fue presentado en el primer día del congreso, que se desarrolla del 1 al 3 de julio de 2026 en Bogotá. La entidad sostuvo que el fenómeno ya no puede verse solo como un problema ambiental.

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Al respecto, la presidenta del CCS, Adriana Solano Luque, afirmó que “los efectos del cambio climático ya no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental. Hoy representan un desafío para la productividad, la competitividad empresarial”. La cifra total, según el estudio, supera la tercera parte del valor propuesto para la última reforma tributaria de 2022 ($20 billones).

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El fenómeno de El Niño de 2026 sería el más intenso en décadas - crédito Colprensa

Cómo se calculó el impacto del fenómeno

El CCS basó su estimación en las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en cálculos del Banco Mundial sobre sequías y horas trabajadas, y en datos de población ocupada e ingresos promedio de trabajadores formales e informales.

Y es que el Ideam prevé una probabilidad superior al 95% de que El Niño se consolide durante el segundo semestre de 2026 y se extienda hasta el primer trimestre de 2027. También calcula un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que lo convertiría en uno de los episodios más intensos desde 1950.

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Las proyecciones contemplan temperaturas entre 1 y 2 grados centígrados (℃) por encima del promedio histórico. Entre agosto y diciembre podrían presentarse picos de hasta 3℃, junto con una reducción de lluvias de entre 40% y 80%, según la región.

Para medir el efecto laboral, el CCS tomó como referencia una reducción del 0,6% en horas trabajadas en el empleo formal durante sequías. En el sector informal aplicó caídas del 4,5% en horas laboradas y del 6,4% en ingresos mensuales.

La informalidad laboral supera el 55% en Colombia, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters
La informalidad laboral supera el 55% en Colombia, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters

El mayor costo recaería sobre los trabajadores informales

De igual manera, el estudio fijó como ingreso laboral promedio $1.329.230 para un trabajador informal, cifra equivalente a cerca del 78% del salario mínimo legal. Para un trabajador formal, el ingreso promedio usado fue de $3.263.367. Con esas variables, la entidad proyectó que $8,95 billones del total corresponderían a la informalidad y $1,74 billones al sector formal.

Así las cosas, en la práctica, cerca del 84% del golpe económico recaería sobre quienes tienen menores niveles de protección laboral.

Solano advirtió sobre esa concentración del daño. “Nos preocupa especialmente que cerca de $9 billones de estas pérdidas recaigan sobre trabajadores informales, quienes dependen de sus ingresos diarios y cuentan con menores mecanismos de protección frente a fenómenos extremos, lo que dificulta aún más los esfuerzos para reducir la pobreza”, afirmó.

Asimismo, el CCS señaló que la diferencia está en cómo cada segmento absorbe la caída de productividad:

  • Informalidad: la reducción de la capacidad de trabajo afecta de forma directa el ingreso diario.
  • Formalidad: parte del impacto queda en las empresas por menores horas efectivas.
Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
Bogotá concentraría $1,42 billones en pérdidas de productividad - crédito Colprensa

Los sectores y territorios más expuestos

Por actividad económica, los sectores más expuestos son:

  • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: $1,93 billones.
  • Comercio y reparación de vehículos: $1,85 billones.
  • Actividades artísticas y de entretenimiento: $1,01 billones.
  • Alojamiento y servicios de comida: $1,01 billones.
  • Industrias manufactureras: $995.000 millones.
  • Transporte y almacenamiento: $927.000 millones
  • Construcción: $880.000 millones.

La presidenta del CCS advirtió que “las altas temperaturas asociadas al Fenómeno de El Niño representan un riesgo creciente para la salud de los trabajadores, especialmente en sectores como agricultura, construcción, transporte, servicios públicos y turismo, entre otros”.

En la distribución territorial, Bogotá concentraría $1,42 billones en pérdidas de productividad. Le seguirían:

  • Medellín: $752.000 millones.
  • Cali: $458.000 millones.
  • Barranquilla: $389.000 millones.
  • Bucaramanga: $228.000 millones.

Aun así, el informe indicó que el 56,3% de las pérdidas se produciría fuera de las principales áreas metropolitanas. La mayor carga se trasladaría a ciudades intermedias y zonas rurales con economías más dependientes del clima.

Riesgos para la salud y medidas de adaptación

El CCS alertó que el fortalecimiento de El Niño elevaría riesgos de estrés térmico, deshidratación, enfermedad renal, cáncer de piel ocupacional, enfermedades respiratorias y afecciones transmitidas por vectores.

También prevé menor concentración y un aumento de incidentes y accidentes laborales.

La entidad añadió que el fenómeno puede afectar la calidad del aire, la disponibilidad de agua, las cadenas de suministro, el abastecimiento energético y la continuidad de las operaciones empresariales. Por eso pidió incorporar los riesgos climáticos en los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, adaptar jornadas laborales para reducir la exposición al calor y fortalecer la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a altas temperaturas.

Realizar estudios de mercado para identificar la demanda, competidores y oportunidades puede ayudar a que su proyecto no desaparezca - crédito Colprensa
El estudio plantea que la adaptación climática ya entró en el terreno de las decisiones laborales y empresariales - crédito Colprensa

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubica el estrés térmico entre los principales riesgos emergentes para el empleo.

Según sus estimaciones:

  • La productividad empieza a bajar cuando la temperatura supera los 24℃ o 26℃.
  • A 33℃ o 34℃, los trabajadores pueden perder hasta el 50% de su capacidad laboral en actividades de intensidad moderada.
  • Por encima de 40,6℃ de temperatura corporal, el riesgo puede derivar en muerte.

Sobre esto, el director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona, advirtió que “el cambio climático está modificando profundamente las condiciones en las que trabajan millones de personas. La transición hacia economías más resilientes solo será posible si las personas ocupan un lugar central en esa transformación”.

Para las organizaciones y los trabajadores más expuestos, el calor extremo dejó de ser un hecho aislado y pasó a ser un factor que altera de forma directa la capacidad de trabajo y la actividad económica.

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