Recortes a subsidios y subida en las tarifas de gas, lo que le espera a millones de hogares por riesgo en la operación de Cerro Matoso

El gas es uno de los servicios públicos clave en Colombia. Garantiza la calidad de vida de los hogares - crédito Vanti

Debido a las dificultades financieras de Canacol, que obligó a la compañía a suspender contratos en Colombia, Cerro Matoso redujo su operación por la menor disponibilidad de gas natural, después de una restricción de 55% del volumen contratado. La medida siguió a un fallo emitido el 24 de junio de 2026 por una Corte de Alberta, en Canadá, que avaló en primera instancia la terminación anticipada de los contratos de suministro y transporte de gas que la empresa mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. Las empresas en Colombia tienen 21 días para apelar la decisión.

Los gremios del sector advirtieron que la afectación puede agravarse en Córdoba y en el mercado nacional del gas, con efectos sobre regalías, tarifas, subsidios y otras actividades productivas.

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La Asociación Colombiana de Minería (ACM) sostuvo que la coyuntura dejó de ser una inquietud sobre el abastecimiento futuro y ya golpea la actividad industrial. Según la misma, la menor oferta del energético forzó a la empresa a disminuir una cuarta parte de sus actividades productivas. Pidió a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía que “actúen con celeridad, garanticen el respeto del ordenamiento jurídico colombiano y adopten las medidas necesarias para garantizar así el suministro de gas”.

La ACM advirtió grave riesgo para Cerro Matoso y exigió acciones inmediatas para garantizar el suministro de gas en el país - crédito @acmineriacol/X

De igual manera, advirtió que la reducción de 25% ya tiene “impactos inmediatos sobre el empleo, los contratos, los proveedores, los contratistas y los aportes a la Nación, que en condiciones plenas de operación se estiman en $3.000 millones diarios”. También recordó que Cerro Matoso ha operado durante cerca de 40 años y sostiene regalías, impuestos, compras locales y actividad económica en Córdoba.

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Señaló que la incertidumbre sobre la continuidad del suministro pone en riesgo el ecosistema económico construido alrededor de la compañía. Agregó que de esa red dependen miles de familias y múltiples empresas vinculadas de forma directa e indirecta con la operación minera.

Impacto en más empresas y en tarifas del gas

La ACM señaló que, si persisten las restricciones, la compañía podría verse obligada en los próximos días a reducir su producción hasta en 50%. Ese escenario, agregó, ampliaría la afectación sobre la actividad económica ligada a la operación minera.

Añadió que la incertidumbre actual alcanza a “una docena de empresas que también se ven directamente afectadas por esta situación”. Según esta, la crisis ya no se limita a una sola industria y empieza a abarcar otros sectores que dependen de un suministro continuo de gas.

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Cerro Matoso es la mina a cielo abierto de níquel más grande de Suramérica y la cuarta más grande del mundo - crédito Colprensa

El gremio también alertó sobre “una alta probabilidad de incrementos en el precio del gas, con efectos directos sobre las tarifas y los subsidios que hoy reciben millones de colombianos”. Puntualizó que un escenario de mayores precios podría trasladarse tanto a la industria como a los consumidores.

Sostuvo que la disponibilidad de fuentes de energía suficientes, estables y confiables resulta necesaria para sostener la continuidad de las operaciones industriales. También insistió en que la situación requiere una respuesta inmediata de las entidades competentes.

Lo que está en juego para la cadena del carbón

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) advirtió que, si Cerro Matoso detiene una de sus dos líneas de producción, la demanda de carbón caería alrededor de 50%. Eso implicaría dejar de comercializar cerca de 90.000 toneladas anuales por parte de las empresas productoras del departamento.

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Sobre esto, el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, afirmó que “la decisión no solo compromete la continuidad de una de las operaciones industriales más importantes del país, sino que amenaza directamente la actividad carbonífera que abastece a la empresa y de la cual dependen cientos de familias. Cuando se afecta una operación estratégica como Cerro Matoso, se pone en riesgo toda una cadena productiva que genera empleo, inversión y desarrollo para Córdoba”.

Carlos Cante es el presidente ejecutivo de Fenalcarbón - crédito @carloscantep/X

Resaltó el peso de esa actividad en la región. Según el mismo:

Genera más de 1.400 empleos directos e indirectos, de los que 74% corresponde a mano de obra local.

Entre 2024 y 2025, el sector aportó más de $55.800 millones en impuestos y $57.900 millones en regalías.

A eso se suman más de $3.000 millones en inversión social y más de $6.000 millones en gestión ambiental.

Cante añadió que “Colombia no puede darse el lujo de perder capacidad industrial por problemas que tienen solución. Proteger la operación de Cerro Matoso también significa proteger la minería del carbón de Córdoba, el empleo regional y miles de millones de pesos que hoy se traducen en inversión social, regalías y desarrollo para el departamento”.

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Fenalcarbón reiteró que la estabilidad energética es una condición indispensable para preservar la competitividad del aparato productivo colombiano. También pidió al Gobierno nacional y a las entidades competentes medidas que garanticen el suministro de gas.