Colombia

Inició la Gran Feria de Vivienda ‘Mi casa en Bogotá’: más de 4.000 hogares están habilitados

En el evento participan constructoras, bancos, cajas de compensación y entidades distritales para asesorar a familias capitalinas sobre subsidios, oferta inmobiliaria y acompañamiento financiero

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El evento se desarrolla desde el 2 hasta el 4 de julio de 2026 - crédito Secretaría del Hábitat

El jueves 2 de julio de 2026 se puso en marcha la Gran Feria de Vivienda “Mi Casa en Bogotá 2026″, un evento que reúne a constructoras, entidades financieras y organismos distritales con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda propia mediante subsidios, opciones inmobiliarias y asesoría financiera en un solo espacio a 45.688 hogares de la ciudad.

Según la Secretaría Distrital del Hábitat (Sdht), el evento está destinado a los hogares convocados tras un proceso de validación de requisitos.

Hasta el sábado 4 de julio, en el Movistar Arena, las familias recibirán información y orientación de numerosos proyectos para la adquisición de vivienda nueva en la capital colombiana.

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El evento se desarrolla desde el 2 hasta el 4 de julio de 2026 - crédito Secretaría del Hábitat

“Más de 31 constructoras, 21 bancos, cuatro cajas de compensación y todo el equipo del Distrito reunido con un solo objetivo: que por fin tengas vivienda propia. Aquí vas a encontrar desde el subsidio que necesitas hasta la asesoría financiera para lograr ese cierre que parece imposible. Es el plan perfecto para ir en familia o en pareja para construir su proyecto de vida. Imagínate expertos, música y toda la información clara para dejar de pagar arriendo”, confirmó la secretaría.

Durante el evento se ofrecerán más de 5.000 cupos para subsidios a través de los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, dirigidos a proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) ubicados en la zona metropolitana de la capital.

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Así fue la apertura de la Gran Feria de Vivienda de Bogotá - crédito @habitatbogota/X
Así fue la apertura de la Gran Feria de Vivienda de Bogotá - crédito @habitatbogota/X

De hecho, estos subsidios pueden complementarse con los beneficios otorgados por las cajas de compensación y créditos hipotecarios, lo que fortalece las opciones de cierre financiero para los hogares participantes.

“¿Sabías que puedes combinar subsidios para completar el valor de tu vivienda? En la feria podrás conocer cómo sumar el subsidio del Distrito, los beneficios de tu caja de compensación y el crédito hipotecario para lograr el cierre financiero", indicó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

El evento también incluirá durante su ejecución la presentación de un curso de educación e inclusión financiera dirigido por especialistas, orientado a quienes aún no han logrado el cierre financiero, que implica reunir el 100% del valor de la vivienda mediante la combinación de ahorros, subsidios y crédito aprobado que serán útiles en la adquisición integral del inmueble.

Las mujeres cabezas de hogar lideraron en la Gran Feria de Vivienda - crédito @habitatbogota/X
Las mujeres cabezas de hogar lideraron en la Gran Feria de Vivienda - crédito @habitatbogota/X

En la apertura de la feria se evidenció una amplia participación de mujeres, que representan el 67,6% de los hogares habilitados. Además, 20.131 de las familias cuentan con jefatura femenina y 5.223 corresponden a víctimas del conflicto armado.

La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, sostuvo que el impacto social de la feria trasciende a la compra de una propiedad: “Detrás de cada inscripción hay una familia que trabaja día a día para construir un mejor futuro. Esta feria fue diseñada para acompañarlas en ese camino, acercándoles alternativas de vivienda, subsidios y herramientas financieras que les permitan avanzar y hacer realidad el sueño de tener casa propia”, declaró.

Distrito advirtió intentos de estafa en la feria

Por su parte, desde la alcaldía se extendió un mensaje para aclarar que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios ni pagos adicionales, como respuesta a las denuncias de personas que habrían intentado “vender cupos” para participar en la feria.

Desde la Alcaldía se alertó que personas inescrupulosas pretenden vender cupos a la feria - crédito Alcaldía de Bogotá
Desde la Alcaldía se alertó que personas inescrupulosas pretenden vender cupos a la feria - crédito Alcaldía de Bogotá

Los participantes deben asistir en la fecha y hora asignadas, presentando su documento de identidad y el correo de habilitación.

No obstante, la inscripción y habilitación no garantiza el acceso a un subsidio de vivienda. Los hogares habilitados efectivamente podrán acceder a toda la oferta institucional disponible.

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