Camila Osorio batalló pero fue eliminada de Wimbledon en segunda ronda

La colombiana Camila Osorio, ubicada en el puesto 68 del ranking WTA, enfrentó a Linda Noskova, número 12 del mundo y cabeza de serie del Abierto de Wimbledon - crédito Marko Djurica/REUTERS

La tenista colombiana Camila Osorio afrontó en la tarde del jueves 2 de julio su partido de segunda ronda en el cuadro principal de sencillos del Abierto de Wimbledon 2026. La cucuteña, ubicada en el puesto 68 del ranking WTA, se midió en el último turno de la cancha N.º 3 del All England Lawn Tennis & Croquet Club a la checa Linda Noskova, cabeza de serie y número 12 del mundo.

Se trataba de un enfrentamiento con dos estilos de juego similares, pues ambas tenistas se caracterizan por sus golpes potentes y colocados a los límites. Sin embargo, el acierto en el servicio por parte de Noskova comenzó a perfilar el partido a su favor, dándole la ventaja de 3-6 en el primer parcial luego de quebrar el saque de la colombiana en el cuarto juego.

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Linda Noskova se puso en ventaja en el primer parcial, aprovechando la potencia y precisión de su servicio - crédito Marko Djurica/REUTERS

En el segundo parcial Osorio se mostró más determinada y logró ponerse en ventaja 4-2. Noskova respondió de inmediato subiendo el ritmo y revirtiendo el quiebre, empatando el parcial 4-4.

Durante la disputa de este punto la colombiana se resbaló y quedó resentida, motivo por el que requirió de asistencia médica en su pierna izquierda.

Osorio requirió asistencia médica en su pierna izquierda después de resbalarse cuando el segundo set estaba 4-4 - crédito Marko Djurica/REUTERS

Tras unos minutos de interrupción, Osorio regresó a la cancha con un vendaje. Con la reanudación del partido, defendió su servicio y luego quebró el saque de la checa, llevándose el segundo parcial por 6-4.

El tercer parcial no empezó bien, pues Noskova quebró el saque de Osorio en el primer juego, obligando a la cucuteña a remontar. Con el paso de los minutos, la movilidad de la colombiana comenzó a verse más limitada, pero se las arregló para darle batalla a su contrincante.

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En el quinto juego, con el marcador 1-3 para Noskova, la colombiana dio pelea e intentó reducir la ventaja en un momento donde parecía que su contrincante volvería a quebrar el saque fácilmente, pues su estrategia comenzó a centrarse en buscar que Osorio corriera de lado a lado o subiera a la red, sabiendo que las molestias en su pierna estaban limitando su movilidad. Por un momento pareció que Osorio se repondría cuando logró un punto en la línea tras un tiro elevado, pero los errores provocados por el dolor en su pierna la privaron de recortar distancias. Finalmente hicieron falta 5 desempates para que la checa quebrara nuevamente el saque de Osorio, tras lo cual defendió con éxito su saque y dejó el 5-1 en el parcial.

Osorio opuso resistencia y defendió su saque con éxito a pesar de sus cada vez más evidentes problemas para moverse en la cancha, evitando hasta cuatro puntos de partido de Noskova, pero al final esta se terminó llevando el parcial definitivo por 2-6, llevándose la colombiana los aplausos del público por su determinación.

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Camila Osorio evitó cuatro puntos de partido, pero Linda Noskova ganó el set definitivo por 6-2 y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon 2026 - crédito Marko Djurica/REUTERS

Serena Williams es duda para el partido de dobles ante Camila Osorio en Wimbledon

Tras la eliminación en sencillos, el siguiente objetivo de la cucuteña será su participación en la modalidad de dobles, donde hizo pareja con la argentina Solana Sierra.

En esta oportunidad se anticipaba un enfrentamiento en primera ronda con las hermanas Venus y Serena Williams como uno de los juegos más destacados de la jornada, con motivo de la wildcard que les extendió la organización a las norteamericanas para un regreso al circuito.

Sin embargo, en las últimas horas se reportó que Serena sufrió una torcedura en la rodilla que la mantiene en duda para el partido, previsto para el viernes 3 de julio de 2026 en hora pendiente de confirmar.

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Serena Williams está en duda para el partido de dobles en Wimbledon ante Camila Osorio, por una torcedura de tobillo, según comunicó su entorno - crédito Europa Press

El 1 de julio de 2026, tras la derrota de Serena Williams ante la australiana Maya Joint, el periodista Jeff Darlington en la transmisión de ESPN citó lo que dijo su agente Jill Smoller sobre la dolencia que sufrió una de las tenistas más ganadoras de la historia: “Serena sufrió una molestia en su rodilla derecha al final del primer set y por ello fue eximida de sus obligaciones con los medios por parte de los equipos médicos de Wimbledon y la WTA... Esa noche se fue del lugar sin ayuda y está haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles más adelante en la semana“, fueron sus palabras.