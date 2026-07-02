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Colombia vs. Ghana | La relación que guardan dos apellidos, el de los futbolistas Mina y Lucumí, con el continente africano

Dos defensores de la Tricolor guardan una conexión especial con el continente africano

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Yerry Mina y Jhon Lucumí son los jugadores de la Tricolor que guardan una historia con el continente africano a raíz de sus apellidos - créditos @jhonlucumi26/IG | @yerrymina
Yerry Mina y Jhon Lucumí son los jugadores de la Tricolor que guardan una historia con el continente africano a raíz de sus apellidos - créditos @jhonlucumi26/IG | @yerrymina /IG

La historia de los apellidos de algunos jugadores de la selección Colombia revela conexiones profundas entre el país y el continente africano, en medio de la previa al duelo de dieciseisavos de final entre la Tricolor y Ghana por el Mundial 2026, pactado para el viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio de Kansas City.

Los dos jugadores colombianos que reflejan esta relación son Yerry Mina y Jhon Lucumí, ambos referentes de la defensa nacional, y quienes portan apellidos que son testimonio vivo de la diáspora africana y la memoria afrodescendiente en Colombia.

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El apellido Mina tiene una raíz directa en Ghana, en la costa occidental de África. Originalmente, Mina era el nombre de la ciudad de Elmina, famosa por su fortaleza y por haber sido un importante punto de salida de oro y de personas esclavizadas hacia América, explicó a través de una publicación en Instagram el profesor de idiomas Carlos Rodriguez, desde su cuenta @languageobsessedofficial.

En 1482, los portugueses construyeron en ese lugar la fortaleza de São Jorge da Mina, dando origen al nombre que luego identificaría tanto a la ciudad como a la región conocida como Costa de Mina.

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Con el tiempo, “Mina” dejó de ser solo un topónimo y pasó a identificar a personas y grupos africanos vinculados con Elmina y la Costa de Oro.

Durante la trata transatlántica de personas esclavizadas, el nombre Mina cruzó el Atlántico y llegó a países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

En Colombia, la huella africana se consolidó especialmente en el litoral Pacífico, donde parte de la población provenía precisamente de la Costa de Oro, hoy Ghana.

En el Pacífico colombiano, el apellido Mina se asoció con saberes ancestrales en minería aurífera y quedó ligado al oro, la región y la memoria afrodescendiente.

Según registros de Forebears, Colombia es hoy el segundo país con más personas apellidadas Mina en el mundo.

La historia del apellido Lucumí

Por su parte, Lucumí es un apellido que destaca por su origen en comunidades yoruba de África occidental, y en especial en lo que hoy es Nigeria.

El término “Lucumí” fue utilizado durante la época colonial y la trata esclavista para referirse a los pueblos de habla yoruba, y posteriormente se convirtió en apellido dentro de comunidades afrodescendientes en América Latina.

Tradiciones con fuerte influencia yoruba, como la santería y el candomblé, así como expresiones musicales, han dejado huella en el Caribe y Sudamérica. Por estos motivos, el apellido Lucumí, además, está asociado a figuras históricas como Carlota Lucumí, una mujer esclavizada en Cuba que lideró una rebelión en 1843.

Aunque la etimología exacta de “Lucumí” es debatida, se cree que proviene de la comunidad Olukumi en África occidental.

Hoy, la presencia de este apellido en Colombia, encarnado por futbolistas como Jhon Lucumí, es un recordatorio de los lazos históricos y culturales que unen al país con África. Mientras la mayoría de los colombianos tiene apellidos de origen español, Lucumí destaca por su raíz africana y su vínculo con la diáspora yoruba.

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