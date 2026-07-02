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Millonarios por fin definió el futuro de David Mackalister Silva: hay comunicado oficial del club

El jugador terminó su vínculo con los azules el 30 de junio y, hasta ahora, no se tenía información de cuál sería su destino en el segundo semestre de 2026

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David Mackalister Silva
David Mackalister Silva es uno de los jugadores más veteranos en Millonarios durante la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios comenzó el segundo semestre de 2026 con una pretemporada de alto nivel con la plantilla disponible, pues el club confirmó cuatro bajas y otros dos jugadores que no serían parte de la plantilla: Falcao García, al que se le acabó el contrato y aún no define renovación, y Guillermo de Amores, porque acordaría su desvinculación.

Sumado a eso, quedaba por saber lo que pasaría con David Mackalister Silva, el volante de 39 años y capitán de los azules, que debido a una mala campaña en el primer semestre fue uno de los señalados por la afición por los fracasos en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

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El anuncio de los embajadores se cruza con las versiones en la prensa colombiana sobre la posible venta de la institución en las próximas semanas, luego de que se filtrara una negociación con un grupo empresarial norteamericano, con fondos qataríes, y un colombiano lideraría las gestiones.

La decisión sobre David Mackalister Silva

El mediocampista es uno de los hombres con mayor experiencia en el club, pues es el segundo jugador con más partidos en la historia, cinco títulos y determinante en muchas temporadas, pero entre 2025 y 2026 no ha mostrado su mejor nivel a causa de las lesiones y la edad.

Millonarios anunció que David Mackalister Silva continuará en Millonarios para el segundo semestre de 2026, debido a la trayectoria con la institución y el agradecimiento de los directivos.

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David Mackalister Silva
David Mackalister Silva continuará en Millonarios hasta diciembre de 2026, en su temporada número 12 con el club - crédito Millonarios FC

“Millonarios FC informa que se prorroga el contrato de nuestro capitán, David Mackalister Silva, hasta fin de año. ¡Vamos por más, Capitán!“, fue el pronunciamiento de los embajadores en sus redes sociales, con lo que acabó los rumores de una posible salida del jugador.

David Mackalister Silva terminó su anterior vínculo el 30 de junio, no se tenían noticias de su futuro y una versión que salió en los últimos días es que iría al Real Cartagena, una información que nunca fue cierta, así como tampoco que se retiraría del fútbol a sus 39 años.

El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa
David Mackalister Silva es canterano de Millonarios, ganó cinco títulos con el club y sería su última escuadra antes del retiro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De esta manera, “Macka” se unirá a la pretemporada con Millonarios en el norte de Bogotá, para ponerse a punto para los duelos amistosos frente a Colo Colo y Universitario de Lima, previo al inicio de la Liga BetPlay frente al Bucaramanga el sábado 25 de julio.

¿Millonarios será vendido?

De otro lado, el miércoles 1 de julio Caracol Radio y La FM dieron a conocer que los azules serían vendidos a un grupo inversor cuya sede está en Estados Unidos, con empresarios qataríes y un colombiano lideraría la iniciativa para comprar el paquete accionario de Amber Capital, el dueño del club.

Hasta el momento, Millonarios solo habría recibido una oferta y está en negociaciones, según fue revelado en el programa Mañanas Blu, tras una conversación con Gustavo Serpa, representante en Colombia de los máximos accionistas del equipo bogotano.

Silueta de hombre de negocios de espaldas, camiseta azul de Millonarios FC con escudo, bandera del equipo y público difuminado en las graderías de un estadio.
Una ilustración editorial muestra la silueta de un hombre de negocios en primer plano, con elementos del club Millonarios FC y un estadio de fútbol de fondo, lo que sugiere un posible cambio de administración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista Néstor Morales afirmó que la respuesta de Serpa es que el club no fue vendido, como sí lo mencionó Antonio Casale en la noche del 1 de julio, sino que, apenas recibió la oferta, está en estudio por ser entre 70 y 80 millones de dólares y falta mucho camino para llegar a un acuerdo.

Cabe recordar que Amber Capital llegó a Millonarios en 2012, compró acciones por medio de capitalización y logró el 86% de la institución, pero con muchas críticas por los malos resultados en varias temporadas y la falta de títulos más seguidos en los últimos años, así como las presentaciones a nivel internacional.

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