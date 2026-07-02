Martha Carvajalino respondió a las acusaciones de Indalecio Dangond sobre corrupción: “No lograrán enlodar la gestión que hicimos”

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se pronunció frente a los señalamientos provenientes de Indalecio Dangond sobre presuntos actos de corrupción - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, rechazó el jueves 2 de julio de 2026 los señalamientos del miembro del comité de empalme Indalecio Dangond, que se perfila a sucederla en el cargo apenas asuma el presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de que el empresario denunció presuntas irregularidades en la gestión de la cartera agraria a pocos días de la salida de la funcionaria.

La controversia se desató tras una publicación de Dangond en redes sociales, en la que señaló con duros calificativos que se habrían registrado graves hechos de corrupción al interior de esta dependencia y otras más del orden nacional. “Las ratas no solo se comieron el queso; se lo comieron con el gato sentado a la mesa”, aludiendo a posibles actos de corrupción en el Ministerio de Agricultura.

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Este mensaje del empresario Indalecio Dangond, que suena para llegar al ministerio de Agricultura, fue entendido como una dura afrenta a la titular de la cartera, Martha Carvajalino - crédito @@indadangond/X

Dangond reveló que adelantó una investigación de seis meses, que incluyó el análisis de los programas misionales y la ejecución de la inversión del ministerio y de sus entidades adscritas y vinculadas. Como era de esperarse, estas delicadas acusaciones sobre actos de corrupción en el sector llevaron a Carvajalino a emitir una vehemente respuesta al empresario.

Así reaccionó la saliente ministra de Agricultura a los señalamientos de corrupción

En su perfil de X, la funcionaria, que estará hasta el 8 de julio en el cargo, no tardó en responder a la publicación de Dangond, al que acusó de querer perjudicar su gestión. “Los señalamientos infundados no lograrán enlodar la gestión que hicimos de cara al país, ni justificar medidas regresivas en detrimento del interés general y los objetivos de la paz social que guían la reforma agraria”, señaló Carvajalino.

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Enfatizó que no permitirá que se cuestione su gestión ni su reputación. “Defenderemos el régimen agrario como lo hicimos cuando se desviaron los recursos públicos del agro a favor de terceros; o cuando se omitió el deber de protección y se permitieron masacres para desplazar al campesinado; o cuando se permitió que particulares ocuparan de forma irregular los bienes fiscales y los bienes baldíos, o se acumularan de forma indebida, o se acaparan los bienes públicos y se desecaran las ciénagas”.

A través de sus redes sociales, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, le salió al paso a las afirmaciones de Indalecio Dangond - crédito @MCarvajalinoV/X

De esta manera, la ministra hizo hincapié en la gravedad de lo que denominó son falsos señalamientos, “dirigidos a afectar el buen nombre y la honra de una persona” y que están tipificados como un delito en la legislación colombiana. “El buen nombre y la honra son derechos fundamentales, reconocidos y protegidos por la Constitución”, remarcó la funcionaria de la administración Petro.

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En cuanto a la salida de Carvajalino, la misma ocurrirá tras dos años en el cargo. Esto, luego de confirmar su renuncia a través de sus redes sociales, el miércoles 1 de julio, al señalar que la decisión está relacionada con el fin de una comisión que pidió a la Procuraduría para poder aceptar, en su momento, la designación hecha por el presidente de la República, el 9 de julio de 2024.

Tras dos años en el cargo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció su renuncia: hizo un balance de sus logros, agradeció al presidente Gustavo Petro y reveló sus aspiraciones de convertirse en magistrada de la justicia - crédito @MCarvajalinoV/X

¿Quién es Indalecio Dangond, que arremetió contra el Gobierno Petro?

Se trata del principal candidato a ser el nuevo ministro de Agricultura. Administrador de empresas oriundo de Urumita, La Guajira, tío del cantante vallenato Silvestre Dangond, con una amplia trayectoria en el sector agrario, que ha ocupado cargos en instituciones como el Banco Agrario y Finagro, y fue asesor para cinco ministros de Agricultura y dos de Comercio.

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En la actualidad Dangond lidera el comité de empalme del sector agrícola y su nombre se perfila como posible ministro de Agricultura en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante la campaña presidencial, coordinó la propuesta programática para el agro y, en ese orden de ideas, ha sido columnista habitual en medios nacionales y regionales como El Espectador y El Pilón.