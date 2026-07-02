Iván Cepeda criticó a quienes se preocupan por no “quedar bien” con el nuevo Gobierno : “Aberrantes expresiones de la sumisión”

Iván Cepeda aseguró que quienes buscan agradar al nueno Gobierno no están preocupados por la protección de los derechos de la ciudadanía - crédito Colprensa

El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro hizo una crítica a través de su cuenta de X, dirigida a las personas que se preocupan por no agradar a quienes integrarán el nuevo Gobierno, que será liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Según explicó, la administración del abogado sería opresiva y autoritaria y, por eso, considera que el enfoque no debe estar en buscar su aprobación.

“A algunos y a algunas les preocupa que, en medio de esta intensa controversia política que se está llevando a cabo hoy, no estemos “quedando bien” con el “nuevo gobierno”. Es una de las más aberrantes expresiones de la sumisión a un poder opresivo y autoritario", precisó el senador, que continuará integrando el Legislativo para hacer oposición.

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Iván Cepeda aseguró que el buscar agradar al nuevo Gobierno representa la sumisión a un poder opresivo y autoritario - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Cepeda afirmó que quienes esperan agradar al nuevo Gobierno no están preocupados por los derechos de la ciudadanía ni por el respeto a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, así como tampoco por la democracia en el país. Su atención está centrada en no hacer “el ridículo” al protestar, disentir o criticar aquello con lo que no están de acuerdo.

“Ese es el nivel de banalidad cómplice de los peores regímenes autoritarios, de los crímenes de lesa humanidad y de la persecución política”, señaló el senador.

Según detalló, ese escenario que hoy se está presentando no es desconocido. En su momento, hubo personas que se preocupaban por lo que pensaran de ellos los responsables del genocidio de la Unión Patriótica (UP). El exterminio del movimiento político dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales, 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro criticó a quienes se procupan por agradar al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

“No incomodarlos, no desagradarlos. Es la estética propia de la abyección. Es negar y silenciar la voluntad de la otra mitad de colombianos, quienes, con esperanza, le apostaron a un modelo de progreso para todos, basado en la equidad, la paz y la vida”, añadió el exaspirante de la izquierda.

El llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil: estableció condiciones

En una rueda de prensa, Cepeda advirtió que recurrirá a la desobediencia civil si el presidente electo De la Espriella no cumple con varias condiciones que el congresista enlistó:

Que renuncie a su nacionalidad estadounidense

Que aclare si es o no un colaborador o miembro de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Que respete la seguridad nacional y la soberanía judicial.

Que detenga toda “persecución” contra el presidente Gustavo Petro y no insistir en que sea extraditado.

Que cese la “persecución” contra la oposición.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, precisó el excandidato presidencial.

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El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro aseguró que el llamado a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad - crédito @IvanCepedaCast/X

Posteriormente, en una publicación que hizo en su cuenta de X, aseguró que es legítimo acudir a la figura de la desobediencia civil pacífica, puesto, que según precisó, se ha guardado silencio sobre las condiciones que estableció para reconocer al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Advierto que se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional. También se busca ignorar el cuestionamiento central. El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense. La razón de este silencio es obvia. Lo que buscan ignorar es lo que les genera absoluta molestia. Es lo que precisamente quiero destacar: el inmenso peligro para nuestra soberanía”, indicó.

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