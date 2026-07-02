Este será el rival de Portugal o Croacia en los octavos de final del Mundial 2026: es un candidato al título

Portugal y Croacia se volverán a ver las caras, ahora en dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Antonio Bronic/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado partidos emocionantes e inolvidables para los aficionados, algunos porque terminaron con resultados sorpresivos, conjuntos históricos eliminados y cruces entre escuadras que son candidatas al título, tanto en fase de grupos como las rondas finales.

Portugal y Croacia ya conocieron el rival al que enfrentarán en los octavos de final, luego de su compromiso en el estadio de Toronto el jueves 2 de julio, cuando los hinchas vivirán la última batalla entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos de los referentes en el certamen.

Aquel equipo que jugará contra el ganador de dicha llave en territorio canadiense, viene de golear en los dieciseisavos, es considerado como favorito para quedarse con el Mundial 2026 y cuenta con una de las mejores plantillas del campeonato, así que promete ser un duelo especial en octavos.

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El rival de Portugal o Croacia

Los conjuntos europeos librarán una de las batallas más esperadas por los aficionados en los dieciseisavos del Mundial 2026, pues se trata de dos escuadras reconocidas por sus jugadores, resultados y el liderazgo de Luka Modric y Cristiano Ronaldo con 40 años cada uno.

Sin embargo, el que gane entre Portugal y Croacia deberá verse con nada menos que España, una de las candidatas al título y un examen especial para la que salga vencedora en Toronto el 2 de julio, pues ninguna de las dos tuvo una presentación ideal en la fase de grupos.

España jugará un partidazo ante Portugal o Croacia en los octavos del Mundial 2026 - crédito Matthew Childs/REUTERS

Los ibéricos vienen de golear a Austria por 2-0 en el estadio de Los Angeles con anotaciones de Pedro Porro y doblete de Mikel Oyarzabal, lo que ratifica el favoritismo de La Roja en el certamen y su tercera victoria consecutiva, tras dejar en el camino a Arabia Saudita y Uruguay.

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El encuentro de los octavos de final quedó pactado para el lunes 6 de julio a las 2:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio de Dallas, ubicado en Arlington, donde se espera una buena cantidad de aficionados para presenciar el que promete ser un duelo europeo de alto nivel.

El estadio de Dallas es uno de los más modernos en Estados Unidos para el Mundial 2026 - crédito Issei Kato/REUTERS

Casualmente, España nunca se ha enfrentado a Croacia en la Copa del Mundo, mientras que a Portugal la vio en dos ocasiones, la primera en Sudáfrica 2010, también por octavos y con triunfo 1-0, y la segunda en fase de grupos de Rusia 2018, cuando empató 3-3.

Goleada en Los Angeles

España goleó a Austria por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial y firmó en Los Ángeles su actuación más completa del torneo, un resultado que la acerca un paso más a la final del día 19 después de una noche en la que dominó el juego, remató 22 veces y recuperó por tramos la versión que la llevó a ganar la Eurocopa hace dos años.

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La primera gran secuencia del partido terminó en un gol anulado a Marc Cucurella por falta previa de Pau Cubarsí sobre el arquero Alexander Schlager. El 1-0 sí llegó poco después y resumió la propuesta ibérica. Pedri filtró la acción, Álex Baena dejó pasar la pelota, Cucurella asistió hacia atrás y Mikel Oyarzabal definió con calma para abrir el marcador.

Con la figura de Miker Oyarzabal, al anotar dos de los tantos, La Roja demostró que es favorita al título y no tuvo piedad de los austriacos en California - crédito TyC Sports

A partir de ahí, España profundizó su dominio con balón y también sin él. La presión tras pérdida, uno de los rasgos centrales del ideario del técnico Ralf Rangnick, quedó neutralizada por un dato simple: Austria apenas podía recuperarlo en zonas limpias y la selección española sostuvo el control territorial.

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Rangnick modificó el mediocampo en el entretiempo y retiró a Seiwald y a Xaver Schlager. Entraron Grillitsch y Chukwuemeka para buscar un punto de inflexión, y más tarde sumó altura con Marko Arnautovic, de 1,92 metros, y Sasa Kalajdzic, de 2,00 metros.

La respuesta del partido fue la contraria a la que buscaba Austria. El juego aéreo terminó favoreciendo a España, que encontró el 2-0 en un centro de Baena que Porro convirtió de cabeza para marcar su primer gol con la selección absoluta.

El 3-0 llegó después y volvió a llevar la firma de Oyarzabal, el delantero que cerró la noche con un doblete. Ese gol bajó el telón de una victoria amplia de La Roja en los dieciseisavos de final y puso fin a una espera de 16 años para superar esta ronda.

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