Colombia

Las motocicletas mantienen el acelerador a fondo: la ventas crecieron en un 33,7% en el país

Las cifras del primer semestre reflejan el buen momento que atraviesa la industria, impulsada por una demanda que se mantiene al alza

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Las matrículas de motocicletas nuevas crecieron 33,7 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior-crédito Alcaldía de Bogotá
Las matrículas de motocicletas nuevas crecieron 33,7 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior-crédito Alcaldía de Bogotá

Antes de cerrar el semestre, el mercado de motocicletas volvió a mostrar por qué se mantiene como uno de los motores más fuertes de la industria automotriz en Colombia. Las cifras más recientes evidencian que la demanda continúa al alza y que cada vez más personas optan por este vehículo como una alternativa de movilidad y de trabajo.

Los registros oficiales revelan que entre enero y junio de 2026 se matricularon 654.146 motocicletas nuevas en el país. El dato representa un crecimiento del 33,70 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 489.831 unidades, consolidando uno de los mejores desempeños del sector en los últimos años.

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Según los propios voceros de los motociclistas en Piedecuesta, la reunión programada con la Alcaldía para este 3 de junio “fue un fracaso”. El encuentro buscaba conocer avances y propuestas en torno a la medida que restringe el parrillero hombre en moto y que será presentada ante la justicia - crédito Denuncias Bucaramanga
Miles de colombianos utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo en actividades de reparto, mensajería y transporte-crédito Denuncias Bucaramanga

El balance fue presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, con base en la información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Aunque junio registró una leve reducción frente al mes inmediatamente anterior, el comportamiento general del mercado se mantiene muy por encima del observado hace un año.

Solo durante junio fueron matriculadas 107.412 motocicletas nuevas, un incremento del 32,17 % respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 81.266 unidades. En comparación con mayo, cuando se alcanzaron 110.599 registros, la disminución fue de apenas 2,88 %, una variación que no altera la tendencia positiva que marca todo el año. De hecho, el crecimiento es constante desde el inicio de 2026. Enero abrió con 95.617 motocicletas matriculadas, superando ampliamente las 73.435 registradas en el mismo mes del año anterior, lo que representó un aumento cercano al 30 %.

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La dinámica continuó en febrero, cuando el mercado alcanzó 109.606 unidades frente a las 80.558 del mismo mes de 2025. Ese resultado significó un crecimiento superior al 36%, reflejando un incremento sostenido en la demanda. El mejor desempeño del semestre llegó en marzo. Durante ese mes se matricularon 118.410 motocicletas nuevas, muy por encima de las 84.205 registradas un año atrás. El aumento, cercano al 41%, convirtió a marzo en el periodo más fuerte para la industria durante lo corrido de 2026.

El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Entre enero y junio se matricularon 654.146 motocicletas nuevas en el país, según cifras del RUNT-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abril mantuvo ese impulso con 113.602 registros, frente a los 80.746 alcanzados en abril de 2025, lo que representó otro incremento cercano al 41%. Posteriormente, mayo cerró con 110.599 unidades, equivalente a un crecimiento aproximado del 23 % respecto al mismo mes del año anterior. El comportamiento del mercado demuestra que las motocicletas siguen ganando protagonismo dentro de la movilidad nacional. Para miles de colombianos dejaron de ser únicamente un medio de transporte y pasaron a convertirse en una herramienta fundamental para generar ingresos.

Actividades como los domicilios, la mensajería, las ventas, el transporte de mercancías y otros servicios dependen cada vez más del uso de motocicletas. Además, para muchos hogares representan una opción más asequible frente a un automóvil, gracias a sus menores costos de compra, mantenimiento y consumo de combustible. Las cifras de junio también muestran cómo se distribuye este crecimiento en el territorio nacional. Cundinamarca lideró el registro de motocicletas nuevas con 19.344 unidades, equivalentes al 18,01% del mercado durante ese mes.

Antioquia ocupó el segundo lugar con 18.578 matrículas, lo que representó el 17,30% del total nacional, mientras que Valle del Cauca se ubicó en la tercera posición con 11.172 registros, correspondientes al 10,40%. Entre estos tres departamentos concentraron casi la mitad de todas las motocicletas nuevas matriculadas en junio.

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Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron cerca de la mitad de las matrículas registradas durante junio-crédito:(Colprensa - Luisa González)

En el ámbito municipal, Sabaneta, en Antioquia, encabezó el listado con 8.858 registros. Le siguieron Funza, en Cundinamarca, con 6.558 motocicletas, y El Cerrito, en Valle del Cauca, con 5.133 unidades. El acumulado superior a las 654.000 motocicletas registradas durante los primeros seis meses del año confirma que el sector mantiene un ritmo de crecimiento sólido. Más allá de las cifras, el comportamiento del mercado refleja la importancia que este método de transporte adquirió dentro de la economía nacional.

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