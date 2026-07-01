Colombia

Así quedó la rentabilidad de los CDT para julio de 2026 con nueva subida en la tasa de interés del Banco de la República

Diversas entidades financieras presentan alternativas que exigen comparar plazos mínimos y montos requeridos, con lo que abren caminos inéditos para usuarios digitales y tradicionales en busca de resguardar capital frente al impacto inflacionario

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El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia permiten depositar dinero en una entidad por un plazo definido a cambio de una rentabilidad pactada. Estos volvieron a ganar relevancia entre los ahorradores ante la subida de 75 puntos básicos (pb) que hizo la Junta Directiva del Banco de la República a la tasa de interés, lo que la ubica ahora en 12%.

Ante el ajuste, varias entidades ofrecen rendimientos por encima de 13% efectivo anual (E.A.) y algunas tasas llegan a 13,51% y 14,25% E.A. en julio de 2026, en un momento de alta inflación (5,84% anual en mayo de 2026), por lo que comparar ofertas por plazo y monto puede ayudar a identificar mejores opciones de ahorro.

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Así las cosas, de acuerdo con expertos de MejorCDT, el aumento de la tasa del banco central puede llevar a ajustes en las ofertas para captar recursos, aunque esos cambios no necesariamente se darán al mismo tiempo ni con la misma intensidad en todos los bancos. De acuerdo con la plataforma, las rentabilidades de los CDT ya están por encima de 13% E. A. También advirtió que esperar un eventual techo máximo puede tener un costo si los recursos permanecen quietos en cuentas tradicionales mientras el mercado ajusta sus tasas.

El Banco de la República subió la tasa de interés a 12% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República subió la tasa de interés a 12% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Frente a esto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, dijo que ahora “es muy posible que veamos reacciones al alza en las tasas en las próximas semanas, pero hay que tener en cuenta que esa espera tiene un costo”. Añadió que el mercado ya está en un momento “extraordinario” con tasas de 13%. Según él, esa evaluación cobra fuerza en medio del pago de la prima de servicios, por lo que aconseja revisar qué hacer con esos recursos en vez de dejarlos en una cuenta de ahorros tradicional.

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Para la firma, llevar esa prima a un CDT puede ayudar a neutralizar desde el primer día el impacto de la inflación. También aconseja:

  • Revisar plazos más largos, de acuerdo con la necesidad de liquidez de cada persona, para asegurar una rentabilidad por más tiempo antes de que cambien las condiciones del mercado.
  • Comparar en tiempo real las ofertas de las entidades financieras durante julio.

Según Casas, el alza de 75 pb no se reflejará igual ni al mismo ritmo en todos los bancos, aunque las tasas de captación muestran techos de hasta 13,51% E. A. y 14,25% E. A.

El dinero de los CDT siempre está protegido ante la voltalidad económica del país - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El dinero de los CDT siempre está protegido ante la voltalidad económica del país - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Tasas que ofrecen los bancos y las entidades

La rentabilidad de los CDT varía de forma marcada según los días de permanencia. En julio de 2026, las alternativas digitales y varios bancos comerciales medianos concentran los retornos más altos:

Corto plazo:

  • Inversiones a 90 días (3 meses):

- Banco Pichincha: 11.90% E.A.

- Bold: entre el 11,00% y 11,20% E. A. para captaciones 100% digitales.

- Banca tradicional masiva: los promedios se estabilizan en un rango del 9.00% al 11.00% E.A., dependiendo estrictamente del monto mínimo de apertura.

Mediano plazo:

  • Inversiones a 180 días (6 meses):

- Banco Pichincha: 11.90% E.A.

- KOA: 11.55%.

- Credifamilia: 12.60% E.A.

- Banco de Bogotá: 10.00% E.A.

- GNB Sudameris: 10.00% E.A.

Largo plazo:

  • Inversiones a 360 días o más (1 año)

- Corficolombiana: 14,25% E. A.

- Banco de Occidente: 13.45% E. A.

- Mibanco: 13.42%.

- BBVA: 13.31% E. A.

- Bancolombia: 11.51% E.A.

El ranking de los cinco CDT con mejor rentabilidad

En la primera quincena de julio de 2026, varias entidades financieras superan 13% efectivo anual (E. A.) en algunos plazos. El rendimiento final depende del tiempo durante el cual permanezca invertido el dinero y del monto mínimo que exija cada institución.

  • Koa: 13,51% E.A. a 18 meses (monto mínimo: $250.000).
  • Credifamilia: 12,65% E.A. a 18 meses (monto mínimo: $1.000.000).
  • Iris: 12,50% E.A. a 12 meses (monto mínimo: $100.000).
  • Ban100: 12,50% E.A. a 18 meses (monto mínimo: $250.000).
  • Bancamía: 10,35% E.A. a tres meses (monto mínimo: $50.000).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito VisualesIA ScribNews

Riesgos, respaldo y reglas tributarias de un CDT

Un CDT ofrece una rentabilidad conocida desde la apertura. Desde el primer día, el inversionista sabe cuánto recibirá al vencimiento, porque la ganancia no depende del comportamiento del mercado.

El principal riesgo está en la inmovilización del dinero. Si el titular necesita retirar los recursos antes del vencimiento, puede enfrentar restricciones o una disminución de los intereses previstos, por lo que suele ser una opción para recursos que no se necesitan en el corto plazo.

El capital permanece en una entidad vigilada y los depósitos cuentan con el respaldo del seguro administrado por Fogafín, según las condiciones fijadas para ese mecanismo. Además, varias entidades permiten abrir, simular y administrar este producto por canales digitales, sin necesidad de acudir a una oficina.

Los CDT en la declaración de renta

Tener un CDT no obliga por sí solo a declarar renta. Esa obligación depende de si el contribuyente supera los criterios fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entre ellos:

  • Un patrimonio bruto de más de $211.792.000, equivalentes a 4.500 unidades de valor tributario (UVT).
  • Ingresos, compras, consumos con tarjeta de crédito o consignaciones bancarias por encima de $65.891.000, equivalentes a 1.400 UVT.

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