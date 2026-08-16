Camión con ayudas humanitarias para las víctimas del terremoto fue multado por exceso de peso: piden flexibilidad en las normas ante la emergencia

Un camión que iba en una caravana de ayuda con destino a Pereira recibió un comparendo por exceder el peso permitido en una báscula ubicada antes del descenso a Cajamarca, en medio de la emergencia por el terremoto en el Eje Cafetero - crédito Colombia Oscura / X

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Un camión de una caravana que llevaba ayuda humanitaria hacia Pereira recibió un comparendo por exceder en 60 kilos el peso permitido en una báscula ubicada antes del descenso a Cajamarca, en un episodio que desató críticas por la aplicación estricta de la norma en medio de la emergencia por el terremoto en el Eje Cafetero.

La sanción recayó sobre uno de los vehículos que, según los denunciantes, transportaba colchonetas y mercados para los damnificados el 16 de agosto. En el mismo trayecto, otro camión de la caravana pasó el control con 9.880 kilos y no fue objeto de multa.

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Las imágenes circularon en redes sociales y fueron compartidas por cuentas virales como Colombia Oscura. A partir de esa difusión, el caso abrió un debate en el territorio nacional sobre la falta de margen de maniobra de las autoridades de transporte y movilidad frente a envíos vinculados con una emergencia social.

El país entero trabaja por distribuir ayudas en medio de la emergencia, aunque algunos han sido multados - crédito Cruz Roja Colombia

El comparendo fue impuesto tras el registro automático del exceso en la báscula

En el video, uno de los voluntarios explica que la caravana ingresó a la báscula para cumplir la legislación de tránsito y transporte. Según su relato, el exceso de peso quedó registrado en el sistema y, a partir de ese momento, el operario les indicó que no podía revertir el procedimiento.

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El denunciante lo describió así: “Hoy 16 de agosto, viajando hacia Pereira a llevar ayuda humanitaria en el peaje que hay antes de bajar a Cajamarca. Cumpliendo la ley, pasamos por báscula. Este vehículo pasó normal, 9.880 kilos, y el compañero que viene con nosotros en la caravana, por cumplir la norma con la respectiva señalización y la bandera, mostrando que trae colchonetas y mercados, está pasado de peso 60 kilos”.

Del mismo modo, el denunciante agregó que el operario de la báscula les dijo que el registro ya había quedado incorporado al sistema y señaló que una agente de tránsito les transmitió la misma respuesta y les informó que la única posibilidad disponible era apelar.

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Los más afectados están a la espera de la entrega de ayudas en sus territorios - crédito prensa Ejército Nacional

Los voluntarios cuestionan que no hay flexibilidad ante la ayuda para damnificados

La queja central de los ocupantes de la caravana no fue solo por el monto del comparendo, sino por la falta de excepciones en un traslado que, según su versión, buscaba atender a familias golpeadas por el terremoto. En la grabación, uno de los denunciantes indicó que el viaje había comenzado la noche anterior y que la detención retrasó la llegada de los insumos.

“Estamos viajando desde anoche y pues con ganas de llegar a ayudar lo que se pueda a los damnificados en el Eje Cafetero y aquí estamos parados. Le hicieron un comparendo al conductor de $1.200.000. Qué tristeza que ese es el país que, que tenemos en los momentos difíciles el Ministerio de Transporte y las Secretarías de Movilidad siguen haciendo plata con los transportadores. No importa en qué momento esté pasando el país, para ellos la alcancía sigue abierta”, indicó.

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Al final del video otro de los transportadores agrega: “Bueno, acá estamos. Nos acaban de poner un comparendo. Llevábamos en uno de los camiones 60 kilos de más y pues al pasar por la báscula nos, nos hicieron un comparendo. Vamos a ver si lo podemos apelar”.

Las autoridades llevan donaciones a los lugares apartados, pero los ciudadanos piden flexibilidad para trasportarlas en las vías nacionales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Concejal denunció un intento de multar a una caravana humanitaria en la Autopista Sur, en Bogotá

El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como Fuchi, denunció que agentes de tránsito intentaron imponer comparendos a una caravana de ayuda humanitaria que salió desde la capital del país hacia Chocó durante la madrugada del 15 de agosto.

Según el relato, los vehículos transportaban casi 50 toneladas de donaciones y aseguró que la operación reunió 14 furgones con destino al departamento que fue epicentro del terremoto. Según su relato, la caravana salió entre pasadas las 11:00 p. m. y fue detenida más tarde en un retén ubicado sobre la Autopista Sur, donde se había formado un embotellamiento.

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El concejal sostuvo que el incidente ocurrió cerca de la 01:00, cuando él iba al frente de los vehículos y grababa la salida de los camiones. Reconoció que se asomó por la ventana de su camioneta para filmar la caravana y dijo que, a partir de ese momento, uno de los agentes comenzó a insultarlo mientras atendía otro procedimiento.

Según Forero, después de que él se bajó del vehículo para increpar al funcionario, otros agentes se dirigieron hacia los camiones y advirtieron que impondrían multas porque los conductores iban pitando. El concejal aseguró que no permitió que se sancionara a los transportadores y señaló que cada comparendo habría costado $630.000.

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