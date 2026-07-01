Apreciación del peso colombiano frente al dólar da malas noticias al café, al banano y al aguacate: piden soluciones a De la Espriella

El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2026 - crédito Rayner Peña R.7/EFE

Asocolflores, Augura, Fedepalma, Fedecafé, Avocados for Colombia, Corpohass y Asocaña advirtieron que la apreciación acelerada del peso colombiano afecta la competitividad exportadora del país y pone en riesgo el empleo, las ventas externas y el ingreso de divisas. Y es que en el último año la tasa de cambio cayó 23%, una de las variaciones más pronunciadas entre las economías emergentes. Según los gremios, esa baja reduce el valor en pesos de cada dólar exportado, mientras salarios, transporte, energía, insumos e impuestos se pagan en moneda local.

Los gremios agroexportadores de Colombia manifestaron su preocupación por ese comportamiento del tipo de cambio y por el efecto que atribuyen a las exportaciones de sus sectores.

PUBLICIDAD

Los sectores afectados reciben ingresos por exportación en dólares, pero asumen sus costos en pesos. Por eso, cada dólar exportado equivale hoy a menos moneda local, sin que la estructura de gastos baje en la misma proporción.

Los principales sectores agroexportadores del país, entre ellos café, flores, banano, aceite de palma, azúcar y aguacate, manifestamos nuestra preocupación por la acelerada apreciación del peso y su impacto sobre la competitividad exportadora de Colombia - crédito Fedecafé

El impacto que los gremios ven sobre empleo y exportaciones

Por medio de un comunicado, señalaron que la presión no se limita a la rentabilidad empresarial. También, dijeron, alcanza al empleo, la producción regional y la generación de divisas.

“Estos sectores representan USD10.258 millones en divisas y cerca de 2,5 millones de empleos formales, directos e indirectos, en el campo colombiano. Esa es la base productiva que hoy está en riesgo. A la apreciación cambiaria se suman mayores costos laborales y logísticos, nuevas exigencias regulatorias en los mercados internacionales, y un arancel de Estados Unidos que podría incrementarse de 10% a 12,5% para productos como flores, tilapia fresca, azúcar y aguacate transformado”, dijeron los gremios.

PUBLICIDAD

La advertencia incluye un factor adicional en el mercado de Estados Unidos. Para esas organizaciones, un eventual aumento del arancel agravaría un escenario ya presionado por mayores costos internos y nuevas exigencias regulatorias.

Llamado al nuevo gobierno para que tome medidas

Los gremios pidieron al nuevo gobierno liderado por Abelardo de la Espriella que trate el tema como una prioridad de su agenda económica.Plantearon que la competitividad exportadora está ligada al empleo rural, la estabilidad económica de las regiones y el ingreso de divisas.

Las exportaciones agropecuarias colombianas son un motor clave de la economía. Entre enero y abril de 2026, alcanzaron USD5.015 millones, lo que representa un aumento del 21,1% en volumen, según el Dane - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“La competitividad exportadora es un asunto estratégico para Colombia. De ella dependen el empleo rural, la estabilidad económica de las regiones y el ingreso de divisas”, señalaron. Frente a este panorama, hicieron un llamado al nuevo gobierno “para que este tema sea una prioridad de su agenda económica, mediante instrumentos ya utilizados con éxito en otras economías exportadoras, como coberturas cambiarias, líneas de financiamiento, educación financiera y mecanismos de apoyo directo al exportador”.

PUBLICIDAD

Insistieron en la necesidad de una respuesta estatal. Apuntaron que el deterioro cambiario y sus efectos acumulados exigen atención inmediata por parte del Estado. “Colombia debe preservar el equilibrio macroeconómico y la estabilidad cambiaria, sin comprometer otras variables económicas, como condiciones indispensables para mantener su capacidad de producir, exportar y generar empleo formal en un mercado global cada vez más competitivo”, agregaron.

Por qué el peso colombiano se apreció en junio

Bancolombia señaló que en junio el peso colombiano se apreció 7,4% mensual y cerró en $3.415,25, con una variación de $274. El comportamiento ocurrió pese a la caída del precio del crudo y al fortalecimiento global del dólar.

PUBLICIDAD

“El comportamiento del dólar estuvo alineado con el rally de los activos locales tras la primera vuelta presidencial, que incorporó una mayor probabilidad de victoria de un candidato de derecha”, precisó la entidad. Añadió que ese patrón, conocido en la región, limitó el margen de ganancias después de la segunda vuelta presidencial en la que Abelardo de la Espriella fue elegido para gobernar en el periodo 2026-2030.

Indicó que el Banco de la República retomó su ciclo de alzas y aumentó su tasa de interés en 75 puntos básicos (pb) hasta 12,00%. Durante el mes, el dólar frente al peso colombiano osciló entre $3.385 y $3.613, con una volatilidad intradía promedio de $44.

PUBLICIDAD

El peso colombiano cerró junio de 2026 por encima de los $3.400 - crédito Bancolombia

Expectativas para julio: riesgos fiscales y externos

Bancolombia sostuvo que el peso colombiano se apreció en junio por factores locales, en contraste con el entorno global. Durante ese mes, el mercado siguió la evolución del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la entidad, Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un memorando de paz. El acuerdo contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, la liberación de activos iraníes congelados y la discusión del programa nuclear iraní durante 60 días. Ante esto, el precio del Brent, de referencia para Colombia, cayó 20,7%. Al mismo tiempo, el índice DXY, que mide el dólar a nivel global, subió 2,3% en el mes por la expectativa de tasas de interés altas por más tiempo en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El banco indicó que, en ese escenario, las monedas de la región se depreciaron en junio:

Peso chileno: 3,7%.

Real brasileño: 2,6%.

Peso mexicano: 0,9%.

Sol peruano: 0,5%.

Para julio de 2026, la entidad anticipó que el dólar se ubicará entre $3.440 y $3.580. También señaló que “los mercados mantendrían un sesgo favorable ante el cambio de gobierno, aunque la conformación del gabinete y los mensajes sobre consolidación fiscal serán clave para afianzar esa tendencia”. Agregó que persisten riesgos al alza por el deterioro de las finanzas públicas. Según ese escenario, el Ministerio de Hacienda planteó la necesidad de apuntalar los ingresos fiscales con un ajuste cercano a 1,6% del PIB para estabilizar la deuda neta por debajo de 60% del PIB durante la próxima década.

PUBLICIDAD

Bancolombia también mencionó riesgos a la baja vinculados a las estrategias de arbitraje de tasas, ante la reanudación del ciclo de alzas de la tasa de interés del Banco de la República.