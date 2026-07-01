Colombia

Actor de ‘Betty La Fea’ usó meme de la novela tras denuncia de “cifras maquilladas” en informes de empalme: “Presentó el balance real”

Jorge Enrique Abello, protagonista de la novela, recordó la escena en la que el personaje de Beatriz Pinzón Solano entregó el informe con las cifras reales a la junta directiva de Ecomoda y la asoció con los informes de empalme del Gobierno Petro

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Jorge Enrique Abello publicó meme sobre el proceso de empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jeabello/X
Jorge Enrique Abello publicó meme sobre el proceso de empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jeabello/X

El reconocido actor colombiano Jorge Enrique Abello, recordado por su papel protagónico como “Don Armando” en la telenovela Yo soy Betty La Fea, reaccionó en redes sociales a las denuncias que hizo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre supuestas “cifras maquilladas” en los informes de empalme del Gobierno Petro.

En su perfil de X publicó un meme emblemático de la serie con el que hizo alusión a la escena en la que Beatriz Pinzón Solano entregó el balance financiero real a la junta directiva de Ecomoda, en asociación a la actual coyuntura del proceso de transición entre el saliente Gobierno Petro y el del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Este fue el meme que publicó Jorge Enrique Abello - crédito @jeabello/X
Este fue el meme que publicó Jorge Enrique Abello - crédito @jeabello/X

Sin embargo, el meme fue ajustado a la situación, pues se editó la nota escrita a mano que entregó Mario Calderón —“Betty entregó el balance real”— que quedó así: “Laura Sarabia presentó el balance real”, acompañada del subtítulo “[voz de Armando Benedetti]”.

En la sección de comentarios, los usuarios le siguieron el hilo al meme, con referencias a la misma escena:

“Petro te entregamos un país, ¿qué lo hiciste? Sí existe, lo tengo protegido. Estúpido, esta EMBARGADO (sic)“; “¡Momento! Este no es el balance que se iba a presentar en el empalme. Laura, retire todas las carpetas. No, doctor. ¿No? Entonces yo lo hago, se cancela el empalme”.

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Por su parte, el empalme entre los dos gobiernos, que está ad portas de ser puesto en marcha, no ha estado ajeno a controversias y rifirrafes entre ambas partes.

En la mañana del miércoles 1 de julio de 2026, José Manuel Restrepo reveló una serie de posibles irregularidades detectadas durante el proceso de empalme.

Estos fueron los comentarios que recibió el actor Jorge Enrique Abello - crédito captura de pantalla @jeabello/X
Estos fueron los comentarios que recibió el actor Jorge Enrique Abello - crédito captura de pantalla @jeabello/X

Qué fue lo que denunció el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo

Según Restrepo, el equipo de transición identificó “cifras maquilladas y preocupaciones” en las finanzas públicas, deudas no reconocidas y problemas en la entrega de información oficial.

En una entrevista con Blu Radio, el exministro de Hacienda aseguró que, según lo que vio en los informes, “la corrupción no solamente es un tema de robar o no robar; también es esconder información, maquillaje de cifras, dejar proyectos sin terminar, captura de instituciones, improvisación y desperdicio de recursos”.

Detalló que cerca del 75% del trabajo de revisión ya está adelantado, sustentado en una estrategia denominada Arca de Noé, en la que participaron más de 500 personas para recopilar datos de documentos, fuentes abiertas y reportes ciudadanos.

José Manuel Restrepo - Gustavo Petro
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo dejó en claro la necesidad de un proceso de empalme "ordenado" con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Reuters

Tras el examen, el diagnóstico preliminar señaló un déficit fiscal superior al reportado oficialmente, debido a obligaciones pendientes en sectores como salud y energía, así como pagos acumulados de vigencias anteriores.

“Hay deudas del sistema de salud y del sistema energético que no han sido reconocidas hasta este momento. Eso genera un incremento en el déficit fiscal y solamente podremos conocer su verdadera dimensión cuando estemos ejerciendo el gobierno”, dijo, citado por el medio mencionado.

Se necesita un ajuste fiscal

El vicepresidente electo también anticipó que en la administración de Abelardo de la Espriella buscará reducir el gasto público, pero aclaró que no desmontará los principales programas sociales.

En ese sentido, Restrepo confirmó que el ajuste fiscal se concentrará en revisar el tamaño del Estado, fortalecer competencias territoriales y combatir la evasión, el contrabando y la corrupción.

El economista citó que la evasión y el contrabando representan unos 150 billones de pesos, mientras que la corrupción asciende a cerca de 100 billones.

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En cuanto al proceso de transición, Restrepo mencionó la revisión de entidades como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de la Igualdad, la Fiduprevisora y el Ministerio de Defensa. Además, confirmó que algunos programas sociales serán evaluados para medir su eficacia, sin que ello signifique eliminar la política social vigente.

El próximo vicepresidente informó que ya se han iniciado contactos con organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF y el FMI, con el objetivo de estructurar programas de cooperación técnica y financiera para el crecimiento económico y la infraestructura.

Adicionalmente, advirtió sobre el riesgo de una crisis energética y anunció que se priorizarán proyectos de generación eléctrica, transmisión y exploración de gas para evitar racionamientos durante la nueva administración.

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