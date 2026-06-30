El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

El Clan del Golfo anunció la suspensión del “impuesto” de guerra al comercio urbano legal entre el 10 de julio y el 10 de octubre de 2026 - crédito Colprensa/El Colombiano

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del llamado “impuesto de guerra” al comercio urbano legal entre el 10 de julio y el 10 de octubre de 2026 en decenas de municipios de Antioquia y Córdoba, una decisión que presentó como un gesto de “buena voluntad” hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella, los países mediadores y los acompañantes del proceso de paz mencionados en su comunicado.

La medida, según el documento difundido por la propia estructura armada bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia, estará limitada a las zonas que integran el bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

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El grupo sostuvo que la suspensión afectará sus finanzas, pero afirmó que mantendrá “la seguridad y la justicia” en los territorios bajo su control.

El comunicado fija un alcance territorial amplio. En Antioquia incluye, entre otros, a Valdivia, Yarumal, Santa Rosa, Don Matías, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Vegachí, Yalí, Yolombó, Cisneros, Amalfi, Maceo, Remedios, Segovia y Anorí.

La medida del Clan del Golfo se limitará a los municipios bajo control del bloque Roberto Vargas Gutiérrez en Antioquia y Córdoba - crédito @UltimaHoraCR/X

En Córdoba y zonas vecinas señaladas por la organización aparecen San Marcos, Pueblo Nuevo, Buenavista, Ayapel, La Apartada, Nechí, Zaragoza, Puerto Libertador, Montelíbano, Uré, Planeta Rica, Montería, Tierralta, Tuchín, San Pelayo, San Carlos, San Antero, San Andrés de Sotavento, Sahagún, Purísima, Momil, Lorica, Cotorra, Ciénaga de Oro, Chinú, Chimá y Cereté.

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En el mismo documento también mencionan municipios de Sucre y uno de Bolívar: Caimito, Guaranda, Majagual y Jacinto del Cauca.

La suspensión fue presentada como una supuesta señal al gobierno entrante y a los mediadores

El grupo presentó la suspensión como una señal hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara y el gobierno entrante - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La organización terrorista atribuyó la decisión a “un acto de voluntad hacia el pueblo colombiano” y la dirigió en forma explícita al presidente electo Abelardo de la Espriella y al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

También incluyó como destinatarios a los países mediadores que enumeró: Reino de España, Reino de Noruega, Confederación Suiza y Estado de Qatar.

El grupo agregó a los acompañantes que reconoce en ese espacio: la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias. En el mismo mensaje aseguró que la decisión se adopta “en el marco de los acuerdos suscritos en Doha, Qatar”.

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La suspensión, de tres meses, solo aplicará en los municipios adscritos al bloque Roberto Vargas Gutiérrez. El comunicado también ordena a los comandantes de los frentes implicados y a las direcciones administrativas de la estructura que cumplan lo dispuesto.

El comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia afirmó que la suspensión del cobro afectará sus finanzas, pero que mantendrá “la seguridad y la justicia” en esos territorios - crédito Defensoría del Pueblo

La estructura armada afirmó que la medida constituye “un gesto tangible de buena voluntad” y un reconocimiento a la “seriedad, objetividad y hospitalidad” de los países mediadores y de los acompañantes del proceso.

En ese mismo tramo del documento, reafirmó su “compromiso con los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo” y su disposición a una “solución negociada al conflicto”.

El texto también incluye una invitación al próximo gobierno para que nombre observadores. La organización escribió: “No tenemos nada que ocultar y sí mucho que mostrar sobre lo construido”.

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El pronunciamiento fue fechado en las “Montañas de Colombia” el 30 de junio de 2026 y quedó firmado por el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia. Allí, además, la estructura se presenta como “un ejército que lucha por la dignidad y las reivindicaciones sociales de nuestro pueblo”.

El Clan del Golfo le ofrece al presidente electo Abelardo de la Espriella seguir en un proceso de paz

El Clan del Golfo reiteró a Abelardo de la Espriella su disposición a seguir un proceso de paz y acogimiento a la justicia - crédito @soygaitanista/X

El Clan del Golfo le reiteró al presidente electo Abelardo de la Espriella su disposición a seguir un proceso de paz, en una carta firmada por alias Chiquito Malo que se conoció horas después de que el mandatario anunciara un plazo de un mes para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia.

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En la misiva, la estructura armada, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, afirmó que está dispuesta a recibir al comisionado de Paz y a los funcionarios que designe el nuevo Gobierno para continuar conversaciones orientadas a un acogimiento a la justicia.

El documento quedó instalado así en el nuevo escenario que abrió la declaración del presidente electo durante la entrega de credenciales del Consejo Nacional Electoral.

“Estamos listos, Señor Presidente. Como lo hemos manifestado anteriormente, reiteramos nuestra disposición a recibir al Comisionado de Paz y a los funcionarios que el nuevo gobierno designe, y a continuar con ellos el camino de la conversación que contribuya a nuestro acogimiento a la justicia”, dice la carta firmada por Chiquito Malo.

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El texto también solicita que continúe la participación de los países mediadores y acompañantes que ya han estado vinculados al proceso: el Reino de España, el Reino de Noruega, la Confederación Suiza y el Estado de Catar. A esa lista, el grupo propuso sumar a Estados Unidos y al Reino Unido.

La invitación a esos dos gobiernos quedó plasmada en la misma comunicación. “Queremos extender una invitación con ánimo transparente y proactivo para que, por intermedio de su dignidad, se vinculen al proceso de conversación con nuestro ejército los gobiernos de los Estados Unidos de América y del Reino Unido”, señala la misiva.

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La carta responde de manera directa a la pregunta abierta por el anuncio del presidente electo: el Clan del Golfo dijo que quiere seguir conversando con el próximo Gobierno y que espera hacerlo dentro de una ruta de acogimiento a la justicia, con presencia de funcionarios designados por la nueva administración y acompañamiento internacional.