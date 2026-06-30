Gustavo Petro se quejó de que no lo recibió ningún funcionario del Gobierno de Italia, y Daniel Briceño lo criticó: “Es preocupante la salud mental”

El senador electo cuestionó la queja del mandatario colombiano - crédito Presidencia - Daniel Briceño/Presidencia

A menos de cinco semanas para culminar su mandato, el presidente Gustavo Petro llegó a Roma el lunes 29 de junio de 2026 para adelantar una de sus últimas giras internacionales en calidad de jefe de Estado de Colombia.

Sin embargo, su llegada al aeropuerto Leonardo Da Vinci no fue tan cordial que se esperaba, ya que solo fue recibido por una comitiva diplomática encabezada por el embajador de Colombia en Italia, Iván Velásquez, y la embajadora ante la FAO, Jennifer Mojica, mientras que por el gobierno italiano no asistió ningún delegado.

Esta situación fue denunciada por el propio mandatario sudamericano, al considerar que dicho desplante obedece a sus diferencias políticas con el gobierno de Giorgia Meloni, y a quien acusó de marginarlo de actos oficiales y de vetar parte de su su recorrido por el territorio italiano.

PUBLICIDAD

A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de reflexiones al aterrizar en Italia, entre ellas las que involucran a la primera ministra Giorgia Meloni - crédito @petrogustavo/X

“Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo Da Vinci, también en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos (...) ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia, el gobierno italiano se plegó a la extrema derecha”, escribió Petro en su cuenta de X.

En su mensaje, el mandatario también recalcó que parte de las limitaciones durante su estadía obedecen a su posición frente al conflicto en Oriente Medio.

El congresista del Centro Democrático criticó al mandatario colombiano por sus criticas a su llegada a Roma - crédito Colprensa

Reacciones políticas

Sin embargo, la queja expuesta por el presidente colombiano también generó diferentes reacciones en el país.

Uno de ellos fue Daniel Briceño, senador electo del Centro Democrático, quien se desligó de las críticas del mandatario colombiano y enfatizó en que el comportamiento de Petro obedecería a su condición física con la que estaría culminando su periodo presidencial.

PUBLICIDAD

“Es preocupante el estado de salud mental con el que Gustavo Petro termina su mandato”, escribió el parlamentario electo en la misma red social. Además de Briceño, otros actores políticos también reaccionaron al mensaje del primer mandatario de los colombianos.

El senador electo reaccionó a la queja del presidente Gustavo Petro durante su llegada a Italia - crédito @Danielbricen/X

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), hizo referencia a una de las series de televisión exitosas en Colombia para comparar la actitud de Petro en su primer pronunciamiento frente a su visita en Italia.

“Sin viajes no hay paraiso...”, fue la frase mencionada por el exnegociador de paz del Gobierno con el ELN.

El dirigente político reaccionó a la queja del presidente Gustavo Petro durante su llegada a Italia - crédito @jflafaurie/X

Entre tanto, Juan Espinal, congresista electo del mismo partido político, enfocó sus críticas al presidente colombiano frente a su último encuentro que tendrá con el máximo jerarca de la Iglesia.

PUBLICIDAD

“Ojalá su Santidad @Pontifex_es le pregunte a este sujeto sobre las 348 masacres que van en su gobierno con 1209 víctimas, el aumento de la inseguridad, la extorsión y el secuestro (...) Ojalá su Santidad le pregunte por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ojalá su Santidad no se deje engañar de este encantador de serpientes”, declaró.

Por el momento, el presidente Gustavo Petro no ha respondido a los cuestionamientos planteados por los dirigentes políticos.

El senador electo reaccionó a la queja del presidente Gustavo Petro durante su llegada a Italia - crédito @Juan_EspinalR/X

Detalles de la visita a Petro en Italia

De acuerdo con la agenda oficial difundida por la Casa de Nariño, el viaje tiene como ejes el fortalecimiento del respaldo internacional a las políticas de paz en Colombia, la defensa de la reforma agraria, el impulso de la justicia social y la protección de la vida frente al cambio climático.

PUBLICIDAD

El punto principal del viaje será una audiencia privada con el papa León XIV en el Palacio Apostólico. Petro anticipó que en esa reunión buscará plantear un tema específico: “Veré al Papa para dialogar del peligro de ocultar la verdad”.

Papa León XIV se reunirá nuevamente con Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República - crédito Presidencia de la República

La agenda también incluye reuniones con altos funcionarios de la diplomacia vaticana. Entre ellos figuran el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y monseñor Paul Richard Gallagher.

El miércoles 1 de julio, el presidente colombiano tiene previsto reunirse además con el sacerdote Luigi Ciotti, fundador de la organización Libera, dedicada a la lucha contra las mafias y la corrupción. Ese encuentro antecederá a las actividades programadas para el jueves 2 de julio.

PUBLICIDAD