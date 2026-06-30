Colombia

Rodrigo Lara criticó la Paz Total de Petro tras escándalo por ‘pacto secreto’ con el Clan del Golfo para frenar bombardeos: “Artimaña del Gobierno”

Gobierno De La Espriella pedirá ayuda de Estados Unidos para investigar la gestión de la actual administración y su política de seguridad

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El proxímo ministro del Interior afirmó que en el gobierno de Abelardo de la Espriella, a diferencia del de Petro, no habrá concesiones con los grupos armados ilegales - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia
El proxímo ministro del Interior afirmó que en el gobierno de Abelardo de la Espriella, a diferencia del de Petro, no habrá concesiones con los grupos armados ilegales - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia

Tras la publicación de audios que revelan una supuesta injerencia del exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en la revisión de oficiales y pactos para frenar bombardeos contra el Clan del Golfo, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que la política de Paz Total impulsada por el gobierno saliente liderado por el presidente Gustavo Petro no dejó resultados concretos en materia de desmovilización y que, en cambio, redujo la capacidad operativa de la fuerza pública, mientras los grupos ilegales ampliaban su presencia en distintas regiones del país.

“Aquí no ha habido un proceso de paz real. Lo que hubo fue un marco para maniatar la acción del Estado colombiano”, afirmó en entrevista con Blu Radio. Así mismo, dijo que las zonas de ubicación planteadas para algunos grupos armados no serán reconocidas automáticamente por la nueva administración.

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Lara le cerró la puerta a un negociación con el Clan del Golfo - crédito Colprensa
Lara le cerró la puerta a un negociación con el Clan del Golfo - crédito Colprensa

Según Lara Restrepo, la seguridad será uno de los ejes centrales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre las primeras medidas mencionó el fortalecimiento de la inteligencia, la reactivación de la cooperación internacional y una estrategia centrada en el sometimiento judicial de las organizaciones criminales, con la meta de ejercer plenamente la autoridad estatal en todo el territorio nacional desde el 7 de agosto de 2026.

Rodrigo Lara confirmó trabajo con Estados Unidos para investigar alianza del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

- crédito Defensoría del Pueblo
Gobierno de De La Espriella pedirá ayuda de Estados Unidos para investigar la gestión de la actual administración y su política de seguridad - crédito Defensoría del Pueblo

El próximo titular de la cartera, a la par, anunció que el gobierno de Abelardo de La Espriella pedirá cooperación al Departamento de Justicia de Estados Unidos para avanzar en las investigaciones sobre presuntos acercamientos entre funcionarios del gobierno saliente y el Clan del Golfo, una decisión que anticipa un giro de fondo en la política frente a los grupos armados desde el 7 de agosto de 2026.

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La nueva administración dará un mes a estructuras como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc para que preparen un sometimiento voluntario a la justicia. Si no lo hacen, enfrentarán una ofensiva estatal apoyada en cooperación internacional, según explicó Lara en el mismo diálogo.

El político colombiano dijo que la ruta comenzará en Colombia y luego escalará a Washington. “Vamos a denunciar estos hechos ante la Fiscalía y la Procuraduría. Después los pondremos en conocimiento de nuestros principales aliados, que son los Estados Unidos, para que colaboren y nos entreguen información en la desarticulación y desmantelamiento de estas organizaciones”, afirmó.

La respuesta directa del nuevo gobierno es esta: presentará denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría por las revelaciones recientes y después activará mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos. Lara Restrepo sostuvo que ese país es un aliado estratégico en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

El anuncio llegó después de la divulgación de audios divulgados por Noticias Caracol, que reabrieron el debate sobre el desarrollo de la política de Paz Total y sobre el alcance de los contactos entre el Estado colombiano y estructuras ilegales durante la actual administración. A partir de esas revelaciones, el próximo ministro planteó que la prioridad será “llegar al fondo de estos hechos”.

Lara Restrepo también marcó una ruptura con el tratamiento dado a esos grupos en los últimos años. Según dijo, la próxima administración no les dará reconocimiento político y los considerará exclusivamente organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Rodrigo Lara Restrepo confirmó que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro comenzó varios meses antes de las elecciones - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook
Lara Restrepo respondió que no limitará la estrategia a personas determinadas en esta etapa inicial - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

“Para nosotros son organizaciones de narcotraficantes en armas. No existe ninguna motivación política detrás del Clan del Golfo, de la Segunda Marquetalia o de las disidencias”, sostuvo. Esa definición abarca a las principales estructuras armadas mencionadas por el dirigente durante la conversación con el medio citado.

Durante la entrevista se le preguntó si el gobierno impulsará investigaciones contra nombres concretos del gobierno saliente, entre ellos el excomisionado de Paz Danilo Rueda, el exministro de Defensa Iván Velásquez y el exdirector de Inteligencia Jorge Arturo Lemus. Lara Restrepo respondió que no limitará la estrategia a personas determinadas en esta etapa inicial.

“La aproximación adecuada no consiste en circunscribir esto a nombres específicos. Primero denunciaremos ante las autoridades colombianas y luego pediremos cooperación a Estados Unidos para llegar al fondo de estos hechos”, explicó. El planteo apunta a que el expediente se abra primero en las instancias judiciales y disciplinarias colombianas.

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