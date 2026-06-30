Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

La magistrada Cristina Lombana ordenó y dirigió el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en noviembre de 2025 - crédito Corte Suprema de Justicia y @petrogustavo/X

Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, rindió su declaración bajo juramento ante la Procuraduría General de la Nación por la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, debido a los fuertes señalamientos que realizó el funcionario en su contra.

La togada, en declaraciones a los medios de comunicación, insistió en que la discusión no debe centrarse en una ofensa individual, sino en su impacto sobre la administración de justicia.

“Yo creo que eso no es un agravio personal, lo relevante aquí es el agravio a la justicia y a la administración de justicia por parte de un alto funcionario del ministro del Interior. Eso corresponde realmente a un ataque directo a la administración de justicia”, afirmó la magistrada a la prensa nacional.

PUBLICIDAD

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia pidió protección institucional para el tribunal y para los funcionarios judiciales por la gravedad de los ataques de un ministro en ejercicio - crédito Corte Suprema de Justicia

La integrante de la Corte Suprema de Justicia pidió protección para el tribunal y para quienes ejercen funciones judiciales. Su argumento fue que los ataques personales pueden ser frecuentes, pero cambian de dimensión cuando provienen de un ministro en ejercicio.

“No puede ser algo personal el cumplimiento de una función, máxime cuando el funcionario judicial no ha tenido una relación personal interior con quienes está investigando. En este evento hoy tomó la vocería para solicitar la protección de la Corte Suprema, de quienes administramos justicia, porque los ataques personales siempre van a venir, pero lo que no es aceptable es que un ministro de tan alto nivel se refiera en estos terminó a un magistrado en ejercicio o a cualquier funcionario del rango que sea y que tenga por función administrar justicia”, señaló.

PUBLICIDAD

Lombana también rechazó que el episodio se lea principalmente desde su condición de mujer, sino como integrante de la rama judicial colombiana.

“No quiero resaltar mi condición de mujer, porque me parece que lo relevante es la posición como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y su posición como ministro del Interior. Las personas públicas deben ser aquellas que demuestran que tienen las calidades personales, no solamente las profesionales para representar estas altas dignidades en el Estado”, puntualizó.

El allanamiento se produjo en su vivienda ubicada en Barranquilla - crédito redes sociales

Contexto de la polémica

Los hechos que dieron lugar al proceso ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la magistrada Cristina Lombana dirigía un allanamiento a una residencia en Puerto Colombia, Atlántico, en la que reside el ministro Armando Benedetti junto con su familia.

PUBLICIDAD

Durante ese procedimiento, el ministro reaccionó públicamente contra la funcionaria y cuestionó tanto su actuación como la competencia de la Corte Suprema para adelantar actuaciones en su contra.

“La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente”, indicó el jefe de cartera en su momento.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

Así mismo, Benedetti había expresado que Lombana actuó por fuera de sus competencias, al considerar que la Corte Suprema solo investiga a congresistas y que, como dejó de serlo hace más de tres años, no podía ser investigado por hechos de 2023, 2024 y 2025; además, afirmó que la magistrada fue recusada dos veces y enfatizó en que tendría una fijación personal.

PUBLICIDAD

“¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia, y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”, manifestó en X.

Después de los insultos, el ministro ofreció excusas públicas a Lombana y sostuvo que sus palabras estuvieron motivadas por el estado emocional que le produjo el procedimiento judicial que se desarrollaba en la vivienda donde estaba su familia.

PUBLICIDAD

Armando Benedetti pidió disculpas a la magistrada Cristina Lombana - crédito @AABenedetti ·

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”, escribió.

Esa retractación no implicó un retiro de sus denuncias. “Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, añadió.

Tras esa controversia se abrió otro frente institucional. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició una investigación contra Lombana a partir de una queja presentada por Benedetti.

PUBLICIDAD

La Procuraduría examina si Armando Benedetti vulneró los deberes de respeto, imparcialidad y rectitud exigidos a los servidores públicos - crédito Procuraduría General de la Nación

Por su parte, la Procuraduría mantiene abierta la investigación para definir si las declaraciones del ministro constituyeron una infracción disciplinaria a los deberes funcionales que rigen la conducta de los servidores públicos.

El caso también llegó al Consejo de Estado. El 4 de mayo, ese tribunal dejó en firme el nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda como ministro del Interior, pero pidió a la Procuraduría investigar los señalamientos y ataques lanzados contra Lombana.

En esa decisión advirtió que las autoridades judiciales deben actuar con perspectiva de género y con debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres.