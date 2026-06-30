Colombia

Enviaron a prisión preventiva en Medellín a una mujer señalada de causar lesiones en procedimientos estéticos con sustancias sin registro sanitario

La mujer fue detenida en su lugar de trabajo, y allí las autoridades en la capital de Antioquia detectaron varias anomalías

Guardar
Google icon
crédito Fiscalía General de la Nación
Los detalles del operativo se conocieron el martes 30 de junio de 2026 - crédito Fiscalía General de la Nación

Una fisioterapeuta fue enviada a prisión preventiva en Medellín tras ser señalada de causar lesiones a tres personas mediante la aplicación de sustancias sin registro sanitario en procedimientos estéticos.

Así lo reportó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado emitido el 30 de junio de 2026.

La medida fue impuesta por un juez de control de garantías, ante la gravedad de las secuelas permanentes que sufrieron las víctimas que, de acuerdo con la investigación, ocasionó la aprehensión de Tathiana María Muñoz Muñoz, como fue identificada la mujer que practicaba el procedimiento en un local del barrio Belén de Medellín.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las pesquisas, la hoy detenida atendió allí entre julio y agosto de 2024 a un hombre y dos mujeres.

En esas sesiones, la profesional habría inyectado en distintas partes del cuerpo una sustancia promocionada como quemador de grasa, la cual carecía del registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Las consecuencias para los pacientes incluyeron la necesidad de atención médica y la aparición de secuelas irreversibles, como deformidades y alteraciones funcionales.

Por todo lo anterior, desde el ente investigador se documentó que los productos utilizados no solo no contaban con aval sanitario, sino que su aplicación se realizó en un establecimiento que tampoco tenía los permisos administrativos y de salud requeridos para procedimientos invasivos.

PUBLICIDAD

A la fisioterapeuta le cayeron en su lugar de trabajo para capturarla

La captura de Muñoz Muñoz se produjo tras un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, quienes realizaron un registro y allanamiento en un inmueble del barrio La América: el centro estético donde laboraba la hoy detenida.

En ese mismo lugar se detectó la práctica de procedimientos médicos sin los controles legales ni sanitarios exigidos por la normativa colombiana.

Por tal motivo, desde la Fiscalía de la Seccional Medellín imputó a la procesada los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Al final, la acusada no aceptó los cargos.

La investigación sigue en curso, mientras las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios antes de someterse a procedimientos estéticos, con el fin de prevenir riesgos graves para la salud.

Recomendaciones antes de realizar un procedimiento: el caso hizo recordar lo ocurrido con Yulixa Toloza

La muerte de Yulixa Toloza tras una lipólisis láser en un centro estético ilegal en Bogotá volvió a poner bajo foco cómo elegir una cirugía estética en Colombia, un país que registra más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos al año en el mundo y ocupa el cuarto lugar en preferencia para este tipo de intervenciones, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética.

El caso expuso también el atractivo de las ofertas de bajo costo: el establecimiento Beauty Láser M. L. ofrecía esos procedimientos por entre 3 millones de pesos colombianos y $5 millones

Para los especialistas, ese tipo de tarifas debe ser una señal de alerta, junto con la necesidad de comprobar que los insumos cuenten con aprobación del Invima.

De acuerdo con el doctor Luis Devoz, miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, antes de someterse a una intervención estética una persona debe verificar varios aspectos del profesional y del lugar donde será atendida.

La recomendación central es no decidir solo por el precio y revisar si el centro está habilitado por las autoridades.

El especialista indicó que la institución donde se practique la cirugía debe contar con servicios de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. También debe tener personal entrenado para responder a complicaciones que puedan surgir en el posoperatorio inmediato.

Es indispensable exigir información clara sobre equipo, protocolos y seguimiento clínico - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia
Es indispensable exigir información clara sobre equipo, protocolos y seguimiento clínico - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Colombia es uno de los países más buscados para cirugías plásticas

Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en el mundo se realizan más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos cada año.

En ese escenario, Colombia ocupa el cuarto lugar en preferencia para cirugías plásticas.

Devoz explicó que existen dos tipos principales de cirugía plástica: la reconstructiva y la de factor estético. Ambas buscan mejorar el aspecto físico y, en muchos casos, contribuyen a elevar la autoestima.

Entre los procedimientos más frecuentes mencionó la rinoplastia, la mamoplastia de aumento o reducción, la mentoplastia, la otoplastia, la gluteoplastia y la cirugía maxilofacial. La advertencia del médico es que, cualquiera sea la intervención, el paciente debe comprobar las condiciones de seguridad antes de avanzar.

Temas Relacionados

Captura MedellínFisioterapeutaLesiones por procedimiento estéticoTathiana María Muñoz MuñozColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

El pronunciamiento se produjo después de que Asofondos advirtiera que la medida afectaba los procesos misionales esenciales para los afiliados al sistema pensional colombiano

Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

La estructura armada indicó que la pausa irá del 10 de julio al 10 de octubre de 2026 y se aplicará al comercio urbano formal en decenas de municipios bajo influencia del bloque Roberto Vargas Gutiérrez

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

La funcionaria declaró ante la Procuraduría y sostuvo que las ofensas del ministro del Interior afectan a quienes administran justicia, no solo a su situación individual dentro del expediente disciplinario

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger

La entidad distrital advirtió que la intensidad se sentirá más en zonas altas y cerca de los cerros orientales, y recomendó revisar fachadas, tejas de zinc, cubiertas plásticas y cableado

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

La parodia del momento en que la ‘influencer’ comparte la noticia a Kris R y a sus hijos conquistó lasplataformas digitales, con guiños a la cultura digital y a celebridades del entretenimiento

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Reviven video de Karol G hablando sobre Iván Duque y su gobierno tras la polémica por la carta que dedicó a Abelardo de la Espriella

Sara Uribe habría reaccionado a la reconciliación de Andreina Faillo y Fredy Guarín: “Me tocará hacerme otra limpia”

Yina Calderón arremetió contra la mexicana Wendy Guevara tras su paso por Telemundo: “La máscara se le está cayendo”

Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

Deportes

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026

Campeón del mundo con Argentina en México 86 puso a Colombia en la lista de candidatos en el Mundial del 2026: “Está para pelear”