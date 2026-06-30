Enviaron a prisión preventiva en Medellín a una mujer señalada de causar lesiones en procedimientos estéticos con sustancias sin registro sanitario

Los detalles del operativo se conocieron el martes 30 de junio de 2026 - crédito Fiscalía General de la Nación

Una fisioterapeuta fue enviada a prisión preventiva en Medellín tras ser señalada de causar lesiones a tres personas mediante la aplicación de sustancias sin registro sanitario en procedimientos estéticos.

Así lo reportó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado emitido el 30 de junio de 2026.

La medida fue impuesta por un juez de control de garantías, ante la gravedad de las secuelas permanentes que sufrieron las víctimas que, de acuerdo con la investigación, ocasionó la aprehensión de Tathiana María Muñoz Muñoz, como fue identificada la mujer que practicaba el procedimiento en un local del barrio Belén de Medellín.

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De acuerdo con las pesquisas, la hoy detenida atendió allí entre julio y agosto de 2024 a un hombre y dos mujeres.

En esas sesiones, la profesional habría inyectado en distintas partes del cuerpo una sustancia promocionada como quemador de grasa, la cual carecía del registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Las consecuencias para los pacientes incluyeron la necesidad de atención médica y la aparición de secuelas irreversibles, como deformidades y alteraciones funcionales.

Por todo lo anterior, desde el ente investigador se documentó que los productos utilizados no solo no contaban con aval sanitario, sino que su aplicación se realizó en un establecimiento que tampoco tenía los permisos administrativos y de salud requeridos para procedimientos invasivos.

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A la fisioterapeuta le cayeron en su lugar de trabajo para capturarla

La captura de Muñoz Muñoz se produjo tras un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, quienes realizaron un registro y allanamiento en un inmueble del barrio La América: el centro estético donde laboraba la hoy detenida.

En ese mismo lugar se detectó la práctica de procedimientos médicos sin los controles legales ni sanitarios exigidos por la normativa colombiana.

Por tal motivo, desde la Fiscalía de la Seccional Medellín imputó a la procesada los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. Al final, la acusada no aceptó los cargos.

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La investigación sigue en curso, mientras las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios antes de someterse a procedimientos estéticos, con el fin de prevenir riesgos graves para la salud.

Recomendaciones antes de realizar un procedimiento: el caso hizo recordar lo ocurrido con Yulixa Toloza

La muerte de Yulixa Toloza tras una lipólisis láser en un centro estético ilegal en Bogotá volvió a poner bajo foco cómo elegir una cirugía estética en Colombia, un país que registra más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos al año en el mundo y ocupa el cuarto lugar en preferencia para este tipo de intervenciones, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética.

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El caso expuso también el atractivo de las ofertas de bajo costo: el establecimiento Beauty Láser M. L. ofrecía esos procedimientos por entre 3 millones de pesos colombianos y $5 millones

Para los especialistas, ese tipo de tarifas debe ser una señal de alerta, junto con la necesidad de comprobar que los insumos cuenten con aprobación del Invima.

De acuerdo con el doctor Luis Devoz, miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, antes de someterse a una intervención estética una persona debe verificar varios aspectos del profesional y del lugar donde será atendida.

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La recomendación central es no decidir solo por el precio y revisar si el centro está habilitado por las autoridades.

El especialista indicó que la institución donde se practique la cirugía debe contar con servicios de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. También debe tener personal entrenado para responder a complicaciones que puedan surgir en el posoperatorio inmediato.

Es indispensable exigir información clara sobre equipo, protocolos y seguimiento clínico - crédito Luis Devoz / Suministrada a Infobae Colombia

Colombia es uno de los países más buscados para cirugías plásticas

Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en el mundo se realizan más de 21 millones de procedimientos quirúrgicos cada año.

En ese escenario, Colombia ocupa el cuarto lugar en preferencia para cirugías plásticas.

Devoz explicó que existen dos tipos principales de cirugía plástica: la reconstructiva y la de factor estético. Ambas buscan mejorar el aspecto físico y, en muchos casos, contribuyen a elevar la autoestima.

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Entre los procedimientos más frecuentes mencionó la rinoplastia, la mamoplastia de aumento o reducción, la mentoplastia, la otoplastia, la gluteoplastia y la cirugía maxilofacial. La advertencia del médico es que, cualquiera sea la intervención, el paciente debe comprobar las condiciones de seguridad antes de avanzar.