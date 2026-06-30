Operativo entre la Policía colombiana y española desarticuló red de explotación sexual de mujeres en Bilbao y Málaga: así las reclutaban

Los detalles del operativo se conocieron la madrugada del martes 30 de junio de 2026 - créditos @policia/X

Autoridades de España y Colombia desmantelaron una organización criminal dedicada a la trata de mujeres colombianas para explotación sexual en apartamentos utilizados como burdeles en Bilbao y Málaga.

La operación conjunta, coordinada por la Policía Nacional de España y la Policía Nacional de Colombia, permitió la detención de cinco presuntos responsables y la liberación de una víctima que estaba a punto de ser trasladada a Arabia Saudita.

De acuerdo con el reporte oficial, la red captaba mujeres en Colombia mediante ofertas laborales falsas en el sector de la hostelería.

Una vez en territorio español, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de explotación y bajo vigilancia permanente de los integrantes de la organización.

PUBLICIDAD

El caso se conoció tras la denuncia de una de las afectadas, quien relató haber sido reclutada mediante engaños y trasladada a España con toda la logística cubierta para aparentar un viaje turístico legal.

En total cayeron detenidas seis personas: una mujer y cinco hombres de nacionalidad colombiana - crédito @policia/X

Al llegar, la mujer fue conducida a varios apartamentos en Bilbao y Málaga, donde fue explotada sexualmente. Además, las víctimas asumían una deuda económica por los gastos de viaje y manutención, que debían saldar entregando la totalidad de sus ingresos obtenidos por prostitución.

Producto de loa anterior, las pesquisas determinaron que las mujeres vivían bajo amenazas e intimidaciones constantes.

El caso cobró urgencia cuando un familiar de la víctima, y gracias a esta denuncia, la policía intervino y logró su rescate, además de la detención inmediata de dos de los implicados, quienes fueron enviados a prisión provisional.

PUBLICIDAD

La investigación, iniciada en noviembre de 2025, continuó con la recolección de pruebas y permitió, el 17 de marzo de 2026, desplegar un operativo simultáneo en Lugo y Getafe (Madrid). Allí se arrestó a otros dos miembros de la red.

En paralelo, con apoyo de la policía colombiana, se realizó un allanamiento en Pereira, donde fue capturada la presunta reclutadora de las víctimas en Colombia, precisó el portal Demócrata.

Durante las pesquisas, los agentes identificaron a una víctima y detectaron la posible existencia de una segunda mujer en circunstancias similares, por lo que continúan los esfuerzos para localizarla y ofrecerle protección.

PUBLICIDAD

Una mujer detenida tenía la labor de reclutar a las posibles víctimas - créditos @policia/X

Así operaba la red criminal entre Colombia y España

La organización, integrada por cinco personas de nacionalidad colombiana, operaba de forma coordinada para identificar mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia, gestionar su traslado a España y someterlas a explotación sexual en apartamentos privados.

Además de los delitos de trata de personas y prostitución forzada, la investigación indicó que los detenidos también estarían vinculados al suministro de sustancias estupefacientes a los clientes de estos inmuebles.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, cuatro de ellos permanecen en prisión provisional.

Todas estas acciones se llevaron a cabo como parte de sus estrategias de prevención, la Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, que impulsan la campaña #NoNacíParaEsto.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa busca sensibilizar sobre la trata y explotación sexual de mujeres —especialmente colombianas en España—, prevenir nuevos casos y facilitar la detección y apoyo a víctimas, para que puedan denunciar y acceder a atención integral.

Recomendaciones para no caer en redes de explotación sexual: detrás de ofertas laborales

Ante el incremento de casos de trata y explotación sexual de mujeres latinoamericanas en España, especialistas y autoridades policiales recomiendan extremar precauciones antes de aceptar propuestas laborales fuera del país.

La siguiente guía reúne aspectos clave para identificar y evitar riesgos asociados a redes criminales dedicadas a la captación y explotación de mujeres.

Verifica la legitimidad de la oferta y la empresa : desconfíe de propuestas laborales demasiado atractivas en sectores como hostelería, cuidado doméstico, modelaje o entretenimiento, especialmente si ofrecen salarios altos y trámites inmediatos.

Investigue la empresa u organización que realiza la oferta: busque referencias en internet, consulta registros oficiales y verifica su existencia en cámaras de comercio o entidades gubernamentales.

Evite intermediarios informales y no entregues documentos personales a desconocidos o personas que no puedan acreditar su vinculación con la empresa.

Analiza el proceso de selección y los documentos a firmar

Desconfíe si no le solicitan entrevista formal o si el proceso de selección se realiza únicamente por aplicaciones de mensajería instantánea.

Lea cuidadosamente de manera atenta cualquier contrato o documento antes de firmar. Si está en otro idioma, pida traducción oficial.

No firme documentos en blanco ni acepte cláusulas poco claras sobre condiciones laborales, alojamiento o deducciones salariales.

Cuide su información personal y alertas sobre pagos anticipados

No comparta datos sensibles ni fotografías privadas con desconocidos.

Sospeche de inmediato si le piden dinero para gestionar visados, pasajes o “gastos operativos”. Las empresas serias no exigen pagos adelantados por trámites laborales.

Desconfíe si le ofrecen costear todos los gastos de viaje, alojamiento y manutención sin un contrato laboral claro.

Medidas de prevención antes de viajar

Informe a familiares o personas de confianza sobre tu destino, datos de contacto y dirección exacta donde residirás.

Anote y guarde los teléfonos y direcciones de los consulados y embajadas de Colombia o tu país en España.

Lleve copias digitales y físicas de tus documentos personales.

Asegúrese de poseer un seguro médico internacional y de conocer tus derechos como migrante y trabajadora en España.

Señales de alerta durante el viaje y la estadía

Si al llegar el responsable de la oferta cambia la dirección, condiciones o te retiene documentos, busque ayuda inmediata.

No permita que la aíslen ni la lleven a sitios desconocidos sin poder comunicarte.

En caso de amenazas, coerción o condiciones laborales distintas a las pactadas, contacte de inmediato a las autoridades locales, consulados o líneas de ayuda contra la trata.

Canales de apoyo y denuncia

Llame al 016 desde España para asistencia en casos de violencia de género y trata de personas.

Contacta a la Policía Nacional de España (091) o acude a cualquier comisaría.