Gobierno Petro alerta sobre problema fiscal “complejo e inviable” en el Presupuesto de 2026

Según Ávila, el 93% del gasto público es inflexible, lo que limita la capacidad del Gobierno para realizar recortes significativos en el Presupuesto General de la Nación - crédito Luisa González/Reuters

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 enfrenta un fuerte obstáculo fiscal tras la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento.

Según explicó el funcionario en una rueda de prensa desde la Casa de Nariño realizada el martes 30 de junio de 2026 –previa al empalme que debe liderar el ministro con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo– la aprobación del plan de gastos por parte del Legislativo dependía de la existencia de un mecanismo legal que asegurara nuevos recursos tributarios para cubrir las necesidades operativas del Estado.

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De acuerdo con las declaraciones de Ávila, el Congreso tenía pleno conocimiento de la condición impuesta para la aprobación del PGN “para poder atender las necesidades de operación del PGN. También el país sabe que el mismo Congreso tomó la decisión de negarla, creando un problema fiscal evidente, notorio y complejo en las finanzas públicas”, sostuvo el ministro, citado por el diario económico La República.

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que el desafío fiscal del país no puede resolverse sin una inyección de ingresos adicionales: “El problema fiscal colombiano es imposible de resolver si no se logran nuevos ingresos tributarios a partir de una ley de financiamiento o una reforma tributaria. Fiscalmente, es inviable lograr un equilibrio si no se acompaña ese esfuerzo con una ley de financiamiento”, expresó Ávila durante su intervención.

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El Gobierno anunció una nueva ley de financiamiento que prevé una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El ministro precisó que el 93% del Presupuesto General de la Nación es inflexible, lo que limita drásticamente la capacidad del Gobierno para realizar recortes significativos en el gasto público.

En ese sentido, desde su juicio, “serán necesarios algunos ajustes en materia de gasto, pero el problema estructural fiscal colombiano es un problema de ingresos, ya que entre otras cosas, los gastos son altamente inflexibles. Lo hemos explicado y mostrado en reiteradas oportunidades. No depende del Gobierno la posibilidad de una reducción significativa del gasto, porque el gasto es inflexible y está sujeto a normas legales y constitucionales que no está en manos del Gobierno modificarlas”, detalló el funcionario en la rueda de prensa a la que accedió el medio especializado.

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Ávila también expresó que solo se podrán implementar ajustes menores en ciertos rubros, pero la solución de fondo pasa necesariamente por incrementar los ingresos fiscales.

“Algunos pequeños y medianos ajustes podrán hacerse en materia de algunos gastos públicos, pero estructuralmente solamente es viable resolverlo en la medida en que se incrementen los ingresos, que fue lo que este año el Congreso irresponsablemente negó al presupuesto general de 2026 y creó las dificultades que se han venido manejando en el curso del año 2026”, concluyó el ministro.

El Ministerio de Hacienda y la Dian defienden la reforma tributaria pese a la resistencia política en el Congreso - crédito @MinHacienda/X

La discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad de una nueva ley de financiamiento permanece abierta en el Congreso y mantiene en alerta a los sectores económicos, mientras se inicia el Gobierno de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto de 2026.

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Ya hay fecha para el primer encuentro de empalme

El proceso de empalme entre los equipos de los gobiernos saliente y entrante comenzará el jueves 2 de julio a las 10:00 a. m., en medio de un clima de tensa calma, protagonizado por divergencias sobre el enfoque y el lenguaje con el que se presenta la transición.

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Germán Ávila, ministro de Hacienda y coordinador del equipo saliente, confirmó en la misma rueda de prensa que el encuentro se realizará con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y designado como responsable del empalme por la administración de Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con información obtenida por Semana, Ávila pudo en evidencia posible incomodidad ante la denominación de “empalme anticorrupción” que promueve el Gobierno entrante.

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El ministro dijo: “No aceptaremos ningún apellido para el empalme”, insistiendo en que se trata de un proceso de entrega de información y no de un debate ideológico o político.