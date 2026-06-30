Familiares de un paciente fallecido atacaron al personal médico de un hospital: hay 8 heridos y 4 capturados

El reporte de los especialistas indica que el ciudadano murió antes de llegar al centro médico y que sus familiares reaccionaron de forma violenta al confirmarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un paciente ingresó al Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué (Tolima), sin signos vitales. En ese momento, los especialistas comunicaron la noticia a quienes lo trasladaron con la esperanza de salvarle la vida; sin embargo, su familia no aceptó el diagnóstico y se desató un ataque contra médicos, vigilantes e instalaciones.

De acuerdo con reportes de medios locales como Ondas de Ibagué, el episodio dejó ocho trabajadores afectados, tres de ellos con lesiones de gravedad. La situación derivó en denuncias ante la Policía, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades sanitarias.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 28 de junio, hacia la 1:40 a. m., y se prolongó durante 20 minutos. Según explicó Diego Padilla, gerente encargado del centro asistencial, citado por Noticias RCN, el paciente llegó al servicio de urgencias, al parecer, tras un presunto caso de suicidio.

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Cuando familiares y acompañantes recibieron la noticia del fallecimiento, reaccionaron de forma violenta contra el personal que atendió la emergencia. Incluso, uno de los heridos tuvo que ser llevado a cirugía ese mismo día por la gravedad de una lesión en uno de sus brazos, mientras que los demás seguían hospitalizados con heridas menores.

Padilla describió lo ocurrido: “Un paciente ingresa al parecer sin signos vitales después de un proceso de un suicidio, los familiares y acompañantes al recibir la noticia no la aceptan como tal. Se desencadena esto en un ataque violento contra las instalaciones, pero sobre todo contra la misión médica”.

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La actividad en el servicio de urgencias se vio interrumpida por la violencia en la sala de espera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El gerente del Hospital Federico Lleras Acosta precisó que algunos de los trabajadores quedaron con lesiones graves: “Como resultado tuvimos ocho compañeros de trabajo que resultaron inmersos en el evento. Tres de ellos revistieron gravedad”.

Además de las agresiones físicas, el hospital reportó daños en varias áreas de sus instalaciones. Una vez controlada la situación, personal administrativo del centro asistencial llegó durante la madrugada para iniciar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con Padilla, desde las 4:00 a. m. del domingo se presentó la denuncia primero ante la estación de Policía y después ante la Fiscalía por los daños causados a la institución. Los trabajadores lesionados también fueron orientados para instaurar las denuncias por las agresiones personales.

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El directivo señaló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes como un ataque contra la misión médica y también indicó que ya fueron enviados los reportes a la Secretaría Departamental para que adelante las actuaciones que correspondan.

Uno de los trabajadores del lugar resultó con una lesión en una mano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuatro personas fueron capturadas tras los hechos

En declaraciones a Caracol Radio, el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, rechazó la agresión y confirmó que hubo capturas tras la intervención de los uniformados de la Policía.

Bocanegra dijo lo siguiente a la emisora: “Las urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta sufrieron una afectación notable por parte de algunas personas que se encuentran capturadas quienes llegaron aquí acompañando a un familiar”.

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El secretario reiteró que la persona llegó al centro asistencial sin signos vitales y que varios de los presentes estaban aparentemente alicorados cuando atacaron al personal que se encargó de atender la emergencia. Del mismo modo, informó que uno de los lesionados debía ser sometido a una cirugía de mano.

Las autoridades piden respeto por el personal médico y los demás pacientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El funcionario se refirió a la misión médica como sagrada: “No se puede agredir, miren la tragedia de esta manera, el padre muerto y cuatro familiares en la cárcel respondiendo por los heridos y los daños ocasionado a la infraestructura”.

Bocanegra cerró con un llamado a la ciudadanía para mantener la calma en situaciones de crisis y respetar la integridad del personal médico que trabaja en toda la región del Tolima.

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