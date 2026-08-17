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Jota Pe Hernández habría arremetido contra Jaime Andrés Beltrán: así puso como ejemplo al alcalde de Bahía Solano, al que se le murió su hijo

Las imágenes del ministro de Vivienda de descanso en las playas de Santa Marta, en contraste con el mandatario local, continúan causando indignación en el país frente a la respuesta de los funcionarios a la emergencia derivada del terremoto que sacudió al país

En medio de la devastación causada por un terremoto, el senador destacó cómo el alcalde Jairson Leonel Valencia, de Bahía Solano, sigue trabajando; en una comparación indirecta con el ministro de Vivienda, fue visto en una de las playas de Santa Marta en el fin de semana - crédito @JotaPeHernandez/x

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Con un video en sus redes sociales y una llamativa comparación, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, habría lanzado duros dardos contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán tras la difusión de imágenes en las que se ve al funcionario descansando en playas de Santa Marta el domingo 16 de agosto, en medio de la emergencia por el fuerte terremoto que afectó al país.

Hernández, pese a que respalda a Abelardo de la Espriella, utilizó el caso del alcalde de Bahía Solano (Chocó), Jailson Leonel Valencia, como ejemplo de compromiso y para lanzar, de forma indirecta, pullas a Beltrán. “Se le murió su hijo de seis añitos en el terremoto y aun así como alcalde decidió seguir ejerciendo sus funciones”, reafirmó el congresista, tras el fallecimiento de Mateo Valencia, hijo del gobernante.

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La muerte del menor de edad es lamentada a nivel nacional - crédito @NubiaCarolinaCC / X
La muerte del menor de edad Mateo Valencia, hijo del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia, ha sido lamentada a nivel nacional - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Con ello, el senador dirigió palabras de admiración al alcalde de Bahía Solano frente a esta tragedia. “A pesar de que está viviendo algo tan terrible como perder a su hijo en este terremoto, decidió estar a la altura de su cargo y seguir ejerciendo sus funciones”, dijo Hernández, que acto seguido puso la lupa en el comportamiento de Beltrán, que fue fotografiado en la playa mientras miles de familias esperan ayuda.

Y es que en su video Jota Pe mencionó al ministro del Interior, Rodrigo Lara; a la titular de Transporte, Elsa Noguera; al vicepresidente José Manuel Restrepo y, finalmente, la participación del presidente Abelardo Lasprilla, su esposa, Ana Lucía Pineda, e incluso una de sus hijas; pero no así a Beltrán, al que no incluyó en el listado por estar involucrado, por lo visto, en una denuncia mediática que ha tenido un fuerte calado.

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¿Por qué el ministro de Vivienda está en el ojo del huracán?

La polémica se desató luego de que medios de comunicación digitales como Desigual difundieron imágenes del ministro de Vivienda junto a su esposa en la playa, justo después de su reciente designación como responsable de la cartera encargada de atender a los damnificados; motivo por el cual el congresista no dudó en señalar este suceso y reiterar la necesidad de actuar de forma inmediata y en conjunto por los necesitados.

“No es momento para irnos de vacaciones, no es momento para descansar. Yo creo que es momento para que entre todos ayudemos a reconstruir esta patria milagro y saquemos a Colombia adelante”, afirmó el senador, que invitó a la ciudadanía a contribuir a entidades como la Cruz Roja, la Corporación El Minuto de Dios y el Banco de Alimentos, destacando su capacidad para identificar y suplir necesidades en zonas afectadas.

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

En ese sentido, Hernández concluyó su intervención con un llamado a la ciudadanía para sumarse a las labores de ayuda. “Nosotros estamos donando, estamos ayudando y yo quiero invitarlos también para que crean y apoyen esas fundaciones. Ellos saben identificar muy bien dónde está la crisis, qué es lo que se necesita para suplir en diferentes zonas”, remarcó el parlamentario, que pidió más compromiso al Ejecutivo.

Respuesta de Beltrán y consecuencias políticas

El escándalo por la presencia de Beltrán en Santa Marta generó reacciones inmediatas en el ámbito político, con exigencias del Pacto Histórico para que el presidente De la Espriella aparte al ministro si se confirma su inactividad durante la crisis. De hecho, la Cámara de Representantes alista lo que sería un debate de moción de censura, en el que el titular de la dependencia de Vivienda tendrá que dar explicaciones.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

Ante la presión, Beltrán defendió su labor y le salió al paso a la tormenta mediática. “Desde el primer día de esta emergencia he estado al frente de la situación. En cuestión de horas tuvimos lista la metodología para subsidiar los arriendos y los servicios públicos de los colombianos afectados”, dijo el ministro, que, además, justificó su presencia en la playa al señalar que aprovechó unas horas para estar con su familia.

No estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, agregó el jefe de cartera, que insistió en que no ha abandonado sus funciones y que continuará trabajando “con más fuerza y más compromiso por nuestro país” frente a esta emergencia.

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