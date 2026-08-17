La ministra Viviane Morales ordenó mantener clases tras el sismo: habrá educación virtual y albergues para estudiantes sin acceso a internet

La ministra de Educación, Viviane Morales, activó la Directiva 009 tras el sismo del 10 de agosto para proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad del servicio educativo - crédito Ministerio de Educación/X

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La ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, anunció directrices urgentes para la protección de la comunidad educativa y la continuidad del servicio educativo tras el sismo del 10 de agosto, que dejó daños estructurales en instituciones de 19 departamentos y afectó la matrícula de más de 400.000 estudiantes.

A través de la Directiva 009, el Ministerio de Educación activó un plan especial que contempla modalidades flexibles de atención, asistencia psicosocial y la movilización de recursos tecnológicos y humanos para evitar la interrupción del periodo académico.

Morales explicó que la prioridad es garantizar el derecho a la educación y la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en los territorios más impactados: “Estamos trabajando sin parar para atender la emergencia y que ninguno de nuestros estudiantes se quede sin educación”

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La Directiva 009 del Ministerio de Educación prevé virtualidad, albergues educativos con internet satelital y apoyo psicosocial para sostener las clases - crédito Ministerio de Educación/X

Además, detalló que se está consolidando un balance de afectaciones en sedes escolares de Chocó, Valle, Tolima, Turbo, Cali, Quibdó, Pereira, Buenaventura y otras zonas rurales y urbanas, donde la magnitud de la emergencia ha dificultado incluso el levantamiento de información completa.

El diagnóstico preliminar indica que, además de los daños en colegios, 117 Instituciones de Educación Superior (IES) —tanto públicas como privadas— han reportado 243 afectaciones, de las cuales 54 sedes presentan daños graves y 91 han debido suspender totalmente sus actividades, impactando a cerca de 115.000 estudiantes universitarios.

El ministerio, en conjunto con el Icetex, mantiene el acompañamiento y la articulación con los sistemas de gestión del riesgo, aseguradoras y autoridades territoriales para avanzar en la recuperación y reactivación de la infraestructura educativa.

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El sismo del 10 de agosto dejó daños estructurales en instituciones de 19 departamentos y afectó la matrícula de más de 400.000 estudiantes - crédito Fecode

Modalidades flexibles para la continuidad académica

Entre las medidas más relevantes, la Directiva 009 establece planes de virtualidad para los estudiantes que cuenten con conectividad, apoyados en los materiales digitales del ministerio. En zonas donde la conectividad es limitada o nula, se implementarán albergues educativos con infraestructura satelital, permitiendo reunir a los estudiantes y garantizar el acceso a educación virtual colectiva.

Igualmente, se prevé subsidios a planes de datos y la entrega de tablets, una iniciativa que ya avanza con la identificación de necesidades en los departamentos y la coordinación con gobernaciones y secretarías de educación.

La estrategia contempla la adecuación de la modalidad de atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para asegurar que los beneficiarios continúen recibiendo el apoyo nutricional, incluso en entornos distintos al habitual.

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El Ministerio de Educación adecuará el Programa de Alimentación Escolar y movilizará tutores del PTAFI para apoyar la prestación educativa en las zonas más afectadas por el sismo - crédito Fecode

También se movilizarán los tutores del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (Ptafi), quienes se desplazarán a las zonas más afectadas para apoyar la prestación educativa y la implementación de los planes de recuperación.

Apoyo psicológico y atención integral

El Ministerio de Educación activó una línea de primeros auxilios psicológicos para atender el impacto emocional de la emergencia en estudiantes y docentes. Se fortalecerán acciones de acompañamiento psicosocial y atención en salud mental, así como la articulación con otras entidades para la provisión de alimentación, transporte, alojamiento y soporte tecnológico cuando sea necesario.

En las instituciones de educación superior, la cartera orienta la activación y fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres, la verificación de condiciones de seguridad, y la coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para definir acciones que permitan restablecer la continuidad académica y el bienestar de las comunidades universitarias.

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La emergencia por el sismo impactó a cerca de 115.000 estudiantes universitarios y obligó a coordinar la recuperación de la infraestructura educativa con el Icetex y las autoridades territoriales - crédito Fecode

Evaluación de daños y recuperación de infraestructura

La recuperación física de las sedes escolares y universitarias requerirá completar valoraciones técnicas y trámites ante aseguradoras para determinar el alcance de los daños y las coberturas correspondientes. Solo después de ese proceso se definirán las necesidades no cubiertas y las acciones específicas del Gobierno nacional para avanzar en la reconstrucción y rehabilitación de los planteles afectados.

La ministra Morales reiteró que las medidas administrativas, técnicas y pedagógicas serán flexibles, temporales y oportunas, orientadas a proteger la vida y la integridad de la comunidad educativa sin perder de vista la calidad y la equidad en la prestación del servicio. Las orientaciones aplican tanto a establecimientos oficiales como a privados, en el marco de la inspección, vigilancia y garantía de derechos del Estado.

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Coordinación y comunicación permanente

El Ministerio de Educación, junto con el Icetex y las entidades territoriales, continuará comunicando los avances y adaptando los planes de respuesta conforme evolucione la emergencia.

El Ministerio de Educación activó una línea de primeros auxilios psicológicos y reforzará el acompañamiento psicosocial y la atención en salud mental para estudiantes y docentes - crédito Fecode/X

“Reanudaremos la educación lo más pronto posible según la modalidad que corresponda en el casco urbano o en la ruralidad. El Ministerio de Educación está presente y el Icetex también está haciendo un plan de contingencia y de subsidio para los estudiantes afectados”, concluyó la ministra Morales.