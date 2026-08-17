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Balacera en una discoteca en Cali dejó un muerto y tres heridos: autoridades investigan el crimen

El hecho ocurrió hacia la medianoche del domingo 16 de agosto en el sector de Alto Nápoles, cuando un hombre sacó un arma y abrió fuego contra un grupo que departía en el local

Escena nocturna en una calle de Barranquilla con un cuerpo cubierto en el suelo, rodeado por policías, personal forense y vehículos de emergencia.
Una balacera en una discoteca de Alto Nápoles, en Cali, dejó un muerto y tres heridos durante la medianoche del 16 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Una balacera dentro de una discoteca del barrio Alto Nápoles, en el suroeste de Cali, dejó una persona muerta y tres heridas, una de ellas en estado crítico, durante la medianoche del domingo 18 de agosto.

El incidente, que estremeció a la comunidad local, motivó que vecinos y comerciantes redoblen sus llamados a las autoridades para reforzar los controles y la presencia policial en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Según información confirmada por las autoridades, los hechos ocurrieron mientras un grupo de personas compartía en el establecimiento nocturno.

El ataque y el desarrollo de los hechos

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cali, el ataque sucedió cuando uno de los asistentes al local extrajo un arma de fuego y disparó contra los presentes.

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Cali registró 267 homicidios en el primer trimestre de 2026, un aumento del 5% frente al 2025 - crédito @ConcejoCali_ / X
La comunidad de Alto Nápoles pidió más controles y mayor presencia policial tras el ataque armado en una de las zonas concurridas de Cali - crédito @ConcejoCali_ / X

El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la institución, explicó que la víctima fatal es un hombre aún no identificado, mientras que los heridos fueron identificados como Henry Ipia Ulcue, Moisés Chilo Ulcue y Floralba Chicame.

Los dos primeros, integrantes de comunidades indígenas, presentan lesiones en abdomen y región precordial respectivamente, mientras que Chicame permanece bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos.

La Policía indicó que ya tendría reseñada a la persona que habría disparado y avanza en la recolección de material probatorio. Las primeras diligencias incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, análisis balístico y toma de testimonios de testigos presenciales, que describieron escenas de pánico y confusión tras los disparos.

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La situación en Pereira por cuenta de la situación de inseguridad por cuenta de los homicidios ha hecho que la reducción en otro tipo de delitos pase casi que inadvertida ante el número de asesinatos que van en el años, y que ya superan los 100 crímenes - crédito archivo Colprensa
La Policía Metropolitana de Cali informó que uno de los asistentes al local sacó un arma de fuego y disparó contra los presentes - crédito archivo Colprensa

“Allí la información que tenemos es que estarían departiendo al interior de una discoteca, de un establecimiento público, y al parecer, una de las personas que estaba con ellos sacó un arma de fuego”, expuso Benavidez en una atención a medios.

Investigación y avances de las autoridades

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y confirmó que se adelantan diligencias técnicas para esclarecer la dinámica de los hechos. Entre las hipótesis preliminares analizan una posible disputa personal que derivó en el ataque armado, aunque no se descartan otras motivaciones. Las autoridades verifican si uno de los involucrados presenta antecedentes por fabricación y tráfico de armas de fuego en 2025.

“Esperamos avanzar prontamente ya con la identificación plena para lograr la judicialización”, sostuvo el comandante Benavidez ante los medios. La identidad de la víctima fatal y la notificación oficial a los familiares se mantiene bajo reserva mientras se cumple el protocolo legal correspondiente.

Hechos similares y despliegue de seguridad en Cali

La Policía de Cali revisó cámaras de seguridad, hizo análisis balístico y tomó testimonios para identificar al autor de la balacera en la discoteca - crédito Alcaldía de Cali
La Policía de Cali revisó cámaras de seguridad, hizo análisis balístico y tomó testimonios para identificar al autor de la balacera en la discoteca - crédito Alcaldía de Cali

El caso de Alto Nápoles se suma a otros hechos recientes de violencia armada en la ciudad. Apenas en junio de 2026, un tiroteo en el sector de Sameco, durante un puesto de control del Ejército Nacional y la Policía Nacional, dejó un saldo de un muerto y otro prófugo tras un enfrentamiento relacionado con el transporte ilícito de clorhidrato de cocaína. El vehículo implicado en ese hecho había sido reportado como hurtado días antes.

Estos sucesos impulsaron operativos y estrategias de seguridad orientados a reforzar la vigilancia en puntos estratégicos y a prevenir delitos que puedan poner en riesgo la integridad de la población. Asimismo, la Tercera Brigada del Ejército permanece desplegada en distintos sectores de la ciudad en coordinación con la fuerza pública y autoridades judiciales.

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Alto Nápoles insiste en la urgencia de medidas preventivas, controles de acceso y protocolos de seguridad en locales nocturnos. Es preciso mencionar que las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, en medio del reclamo ciudadano por acciones concretas que reduzcan la violencia en la capital vallecaucana.

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