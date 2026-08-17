Indignación por saqueos en edificios destruidos por el terremoto en Cali: militares se encargarán de su vigilancia

Las autoridades advirtieron del riesgo de colapso y pidieron no acercarse a las zonas afectadas - crédito Mario Baos/EFE

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Las autoridades confirmaron el saqueo a los edificios dañados en Cali (Valle del Cauca), por lo que determinaron que los militares serán encargados de su vigilancia tras una serie de denuncias sobre robos en algunas de las estructuras afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, en el Chocó, y se sintió con fuerza en otras ciudades del país.

De acuerdo con la información revelada por el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana, ya se han presentado detenciones, aunque la falta de denuncias formales ha frenado la judicialización de los señalados, lo que tiene en alerta a la población.

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Según el relato del oficial, citado por Caracol Radio, el fenómeno ha crecido en torno a zonas críticas como el sector de Tequendama, específicamente frente al edificio Los Colores, donde los organismos de socorro han suspendido las labores de búsqueda por falta de indicios de sobrevivientes.

Aun así, continúan los reportes sobre personas ingresando a los escombros, en ocasiones incentivadas por ofertas de dinero para recuperar objetos de valor, pese al riesgo de nuevos colapsos y la inestabilidad de las estructuras que podrían aplastarlos en dado caso de que se vengan a bajo ante las nuevas réplicas registradas.

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Los militares se encargarán de vigilar los edificios en ruinas - crédito Sergio Acero/ Reuters

Intervención militar por el aumento de robos en edificios colapsados

El general Benavidez advirtió que estos lugares continúan siendo peligrosos y pidió a la ciudadanía mantenerse alejados no solo para conservar su vida por el riesgo de una nueva tragedia, sino por el respeto a las víctimas que lo perdieron todo.

Tras lo ocurrido, las autoridades han decidido desplegar personal militar para controlar el acceso y evitar que más personas resulten heridas o se conviertan en víctimas de saqueos.

Del mismo modo, en las emisora se informó que los videos que circulan en redes sociales sobre estos incidentes serán analizados como parte de las investigaciones de la Policía Judicial.

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Casos de robos en medio de la emergencia

De acuerdo con versiones difundidas recientemente, se han reportado varias situaciones de robos dentro del Hospital Universitario del Valle (HUV). Así lo confirmó Jorge Rodríguez, que trabaja en el centro médico, y denunció públicamente la sustracción de insumos médicos esenciales.

“Se han perdido reguladores del sexto piso que son necesarios para conectar a las pipas de oxígeno en caso de emergencia”, declaró Rodríguez en entrevista con Cuestión Pública.

Además, aprovechó el espacio para pedir a aquellos que tengan estos elementos que los devuelvan de inmediato: “No es momento de saquear el hospital, es un atentado a la vida y a la institucionalidad”.

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El Hospital Universitario también enfrenta una grave falta de recursos para atender a los pacientes tras el sismo. El robo de suministros agrava la situación de aquellos que dependen de la atención médica en el momento de la emergencia.

Aquellos que apoyan en las labores de rescate también se han visto afectados - crédito Alcaldía Cali

Testimonios y casos recientes de víctimas

Mientras tanto, la inseguridad afecta incluso a quienes colaboran en labores de rescate. El ingeniero Carlos Olarte, responsable de coordinar maquinaria y personal para la remoción de escombros, sufrió el robo de su camioneta cuando trabajaba en el sector de Alférez Real, en la Carrera 75 con Calle 3C.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que el ladrón se lleva el vehículo en pleno día, lo que causó indignación entre los ciudadanos.

La comunidad sigue apoyando a la reconstrucción de la ciudad por lo que piden respeto - crédito Sergio Acero / Reuters

Con todos estos casos, se demostró que el panorama en Cali es complejo, pues además de los riesgos estructurales y la incertidumbre tras el terremoto, los damnificados no solo enfrentan la pérdida de sus pertenencias por el desastre natural, sino por el accionar de delincuentes que aprovechan la vulnerabilidad del momento.

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Las autoridades esperan que el refuerzo militar y el control en los puntos críticos permitan frenar estos hechos y proteger tanto a los residentes como a aquellos que trabajan en la atención de la emergencia.