Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico para recaudar donaciones a los damnificados del terremoto en Colombia

Edwin Cardona, capitán de Atlético Nacional, y Dayro Moreno, el que porta esa cinta en Once Caldas. Los equipos que disputarán este partido benéfico - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional y Once Caldas se unirán este miércoles 19 de agosto en el estadio Atanasio Girardot para disputar un partido benéfico, cuya recaudación estará destinada a apoyar a las familias damnificadas por el reciente terremoto que afectó a varias regiones de Colombia. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. y reunirá a dos clubes que han representado al país en competencias internacionales, esta vez con el fútbol como mecanismo para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas.

La boletería ya fue anunciada y se podrá adquirir a través de tribunaverde.com, con precios que van desde los $15.000 hasta los $65.000, dependiendo de la localidad. Los valores establecidos son:

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$15.000: Sur, Norte y Gramilla.

$23.000: Oriental Baja.

$25.000: Oriental Alta.

$40.000: Occidental Baja.

$45.000: Occidental Alta.

$65.000: Platea.

Este es el comunicado oficial de Atlético Nacional en el que informa los pormenores del partido benéfico ante Once Caldas - crédito Atlético Nacional

El dinero recaudado por concepto de boletería será destinado a la atención de las familias afectadas por el evento sísmico y a respaldar los procesos de reconstrucción. De esta manera, el compromiso en el Atanasio Girardot tendrá un objetivo diferente al de una jornada deportiva convencional, pues la asistencia de los aficionados representará también una forma de aportar a quienes han resultado afectados por la emergencia.

Atlético Nacional presentó la iniciativa bajo el mensaje: “Porque es más lo que nos une, esta vez jugaremos más que un partido”. El club explicó que el amistoso con Once Caldas fue organizado para que la recaudación se dirigiera a los damnificados y convocó a sus hinchas a participar en la jornada del miércoles.

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"Juntos Somos Más Fuertes", la iniciativa de Atlético Nacional y Once Caldas para recaudar donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

Formas de donar, además de comprar la boleta del partido

Además de la compra de entradas, los asistentes tendrán otra alternativa para contribuir. Durante el partido se habilitará la recepción de donaciones en especie, que serán gestionadas a través del Banco de Alimentos ABACO. El objetivo es ampliar la cantidad de ayudas que puedan llegar a las comunidades afectadas y complementar los recursos obtenidos mediante la venta de la boletería.

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín, Expreso Bolivariano, el Banco de Alimentos ABACO, Ranking Producción y Orión, plataforma encargada de la boletería. Estas entidades se sumaron a la convocatoria para respaldar la actividad y facilitar los mecanismos de ayuda.

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El estadio Atanasio Girardot será epicentro del partido benéfico entre Atlético Nacional y Once Caldas - crédito @INDERMEDELLIN/X

Próximo partido de Atlético Nacional

El partido también tendrá lugar en medio de una agenda deportiva que obligará a ambos equipos a manejar compromisos oficiales y este encuentro solidario. En el caso de Atlético Nacional, su siguiente partido oficial está programado para el domingo 23 de agosto visitará a Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en un partido correspondiente a la sexta fecha, programado para las 2:00 p. m.

Once Caldas, por su parte, también tiene compromisos oficiales alrededor de esta jornada. Su calendario contempla un duelo contra Alianza Fútbol Club por los octavos de final de la Copa Colombia. Además, en la Liga BetPlay enfrentará como visitante a Junior de Barranquilla el domingo 23 de agosto, a las 8:15 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

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El calendario de ambos clubes se ha visto condicionado por las modificaciones realizadas después del terremoto, que también provocó cambios en diferentes actividades deportivas del país. En ese contexto, el amistoso entre Nacional y Once Caldas adquiere una función adicional: utilizar el escenario y la convocatoria de dos equipos con amplio respaldo de aficionados para reunir recursos y ayudas destinadas a la población afectada.

Así, el Atanasio Girardot será escenario de un encuentro que buscará combinar fútbol y solidaridad. Nacional y Once Caldas se enfrentarán el miércoles 19 de agosto a las 7:00 p. m., mientras los aficionados podrán contribuir mediante la compra de entradas o las donaciones en especie habilitadas durante la jornada. La invitación del conjunto antioqueño es a acompañar el partido y sumar esfuerzos a la recuperación de las comunidades damnificadas.

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