Video: tres policías adscritos a la Dijín fueron secuestrados mientras se movilizaban por la vía Cúcuta-Ocaña

Una grabación muestra cómo sujetos armados interceptaron el vehículo de tres miembros de la Dijín sobre la vía Cúcuta-Ocaña y los obligaron a subir a otras camionetas bajo amenazas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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Tres integrantes de la Policía Nacional de Colombia fueron víctimas de un secuestro mientras se desplazaban por la vía que conecta a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.

Según conoció Infobae Colombia, el hecho ocurrió el lunes 17 de agosto en el sector conocido como La Curva, jurisdicción de Bucarasica, cuando los uniformados fueron interceptados por sujetos fuertemente armados y trasladados con rumbo desconocido.

Interceptación en plena vía nacional

La retención ilegal se registró cerca de las 12:30 del mediodía, en una zona rural donde se movilizaban el mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña. Todos ellos forman parte del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

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Las víctimas fueron el mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes del Grate de la Dijín - crédito Suministrada a Infobae Colombia

De acuerdo con los reportes obtenidos por este medio, los tres policías, vestidos de civil, transitaban en un Chevrolet Spark rojo cuando fueron obligados a detenerse debido al accionar de dos camionetas en las que se transportaban hombres armados con fusiles.

Testigos señalaron que los captores realizaron al menos un disparo de advertencia para obligar a los uniformados a descender del vehículo. Tras someterlos, los trasladaron por la fuerza hacia el interior del corregimiento La Curva, dejando el automóvil abandonado a un costado de la carretera.

Infobae Colombia tuvo acceso a un video que muestra el momento exacto en que los funcionarios fueron interceptados y obligados a abordar el vehículo de los captores. Las imágenes constituyen una prueba clave dentro del proceso de esclarecimiento del caso.

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Evidencias y primeras hipótesis

El vehículo en el que se movilizaban los policías quedó con el vidrio trasero roto y presentaba impactos de bala, además de grafitis pintados con aerosol azul. Entre las inscripciones halladas se leía la leyenda “Farc-EP”, lo que orientó las primeras líneas de investigación hacia la posible autoría de disidencias de las Farc o del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones ilegales con presencia activa en la región.

Los policías, que se movilizaban de civil en un Chevrolet Spark rojo, fueron obligados a detenerse por dos camionetas con hombres armados con fusiles - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Las autoridades confirmaron que en la zona delinquen integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y el Frente 33 de las disidencias. Por el momento, ninguna de estas estructuras criminales se ha atribuido oficialmente el secuestro. Según información preliminar, los captores se desplazaron con los policías en una camioneta, sin que se conozca su paradero.

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Reacción de las autoridades y operativo de búsqueda

Desde el momento en que se reportó la desaparición de los uniformados, la Policía Nacional desplegó unidades especializadas en labores de inteligencia y búsqueda en el área. Las investigaciones incluyen la reconstrucción de la ruta tomada por los secuestradores y el análisis de las evidencias encontradas en el lugar.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de la red social X con el mensaje:

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley (sic)”.

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El presidente Abelardo de la Espriella ordena desplegar a la Fuerza Pública tras el secuestro de tres uniformados - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Por su parte, las autoridades insisten en que las evidencias recolectadas —incluidos los impactos de bala y los grafitis— forman parte de los elementos clave para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del secuestro.

Hasta el momento, las acciones de búsqueda continúan y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que pueda conducir a la localización de los policías. Se mantienen abiertas todas las hipótesis, mientras los equipos de investigación trabajan en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de los hechos.