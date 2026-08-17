Estos son los jugadores que estarán en el partido “Levantemos a Colombia” por los damnificados del terremoto: Falcao, Cuadrado y varias figuras más

En cabeza de Mario Alberto Yepes, varios jugadores con pasado en la selección Colombia recaudarán fondos para donarlos a las víctimas del sismo del 10 de agosto - crédito Mario Yepes

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El exdefensor Mario Yepes organizará el 21 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín un partido de leyendas del fútbol colombiano para recaudar fondos destinados a las familias afectadas por el terremoto de 7.4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La boletería para la jornada solidaria estará disponible a través de TuBoleta y tendrá precios entre $20.000 y $50.000. La totalidad de lo recaudado se destinará a las fundaciones Solidaridad por Colombia y la Cruz Roja, encargadas de canalizar la ayuda hacia las comunidades afectadas.

Occidental Preferencial: $50.000

Occidental Platea Alta: $50.000

Occidental Platea Baja: $50.000

Occidental General: $50.000

Oriental Platea: $40.000

Oriental Preferencial: $40.000

Oriental General: $40.000

Lateral Norte: $25.000

Lateral Sur: $25.000

Falcao volverá a Bogotá tras terminar su contrato con Millonarios - crédito Millonarios FC

Entre las figuras más destacadas de la jornada están Radamel Falcao, que volverá a Bogotá para el evento benéfico, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez y Fredy Guarín, varios de ellos protagonistas con la selección Colombia en la Copa del Mundo de 2014 y 2018.

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Mario Yepes

Radamel Falcao

Pibe Valderrama

Juan Guillermo Cuadrado

Rene Higuita

Camilo Zúñiga

Farid Mondragon

Carlos Sánchez

Giovanni Moreno

Juan Pablo Ángel

Fabián Vargas

Jackson Martínez

Alexander Mejía

Macnelly Torres

Jhon “Choronta” Restrepo

Giovanny Hernández

Cristian Zapata

Gerardo Bedoya

Carlos Valdés

Óscar Córdoba

Teófilo Gutiérrez

Fredy Guarín

En redes sociales, todos los jugadores confirmados para el evento crearon un video con el fin de invitar a las familias al estadio capitalino. Uno de los mensajes es volver a vivir la fiesta del fútbol en paz, por lo que piden que los asistentes lleven la camiseta del equipo del cual sean hinchas:

El estadio El Campín estará habilitado al 100% para el partido benéfico "Levantémos a Colombia" - crédito Sencia

“Hola a todos. Hoy queremos jugar un partido para ayudarlos a ponerse de pie. Es hora de levantarnos juntos. Es hora de levantar a Colombia. Esta vez no jugamos por una camiseta ni por un equipo. Jugamos por Colombia.

Por la familia, que hoy necesitan sentir que no están solas. Por los que perdieron sus casas, sus cosas y en muchos casos, mucho más que eso. Sabemos que no podemos devolverles lo que perdieron.

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Pero sí podemos unirnos para ayudarlos a empezar de nuevo. El fútbol nos ha regalado algunos de los momentos más felices de nuestras vidas. También nos enseñó a luchar, a caer y a volver a levantarnos.

Hoy queremos usar esa misma fuerza para ayudar a levantar a otros. Porque cuando Colombia atraviesa un momento difícil, las diferencias quedan a un lado. No importa de qué equipo somos. Ni qué camiseta defendimos. Hoy todos llevamos la misma. Y esa camiseta se llama Colombia.

Queremos llenar el campín, pero esta vez con un propósito que va mucho más allá del fútbol. Que cada entrada, cada persona y cada aporte se conviertan en ayuda para quienes hoy necesitan levantarse. Queremos que Bogotá reciba a Colombia entera.

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Que las tribunas vuelvan a llenarse de familias, amigos y camisetas de todos los colores. Porque hay partidos que se recuerdan por los goles. Y otros que se recuerdan por lo que hicimos. Este queremos recordarlo por todas las personas a las que pudimos ayudar.

Hoy Colombia necesita de todos nosotros y cuando Colombia nos necesita, ninguno se queda sentado. Nos levantamos todos".

Cali y Pereira son las ciudades mas afectadas por el sismo de 7,4 grados - crédito Juan Felipe Leon/REUTERS

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, el país entra en una nueva etapa de la emergencia: con 287 muertos, 143 desaparecidos y más de 185.000 damnificados, las tareas se desplazan de la búsqueda de sobrevivientes hacia la remoción de escombros y la planificación de una reconstrucción que ya exige miles de millones de dólares.

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El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra 185.016 damnificados, más de 4.200 heridos y 120.238 familias afectadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.