El Gobierno propuso que la tasa de interés se redujera en 50 pbs, pero el Banco de la República la aumentó al 12%: “Impactos negativos”

El ministro Germán Ávila aseguró que el aumento de la tasa de interés no tiene en cuenta indicadores macroeconómicos favorables logrados durante el Gobierno Petro - crédito @MinHacienda/X

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, rechazó la decisión del Banco de la República de aumentar nuevamente la tasa de interés de política monetaria. El incremento que establecieron cuatro de los directivos en una votación mayoritaria fue de 75 puntos básicos (pbs), lo que quiere decir que la tasa pasó de un 11,25% a un 12%.

“La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación (Índice de Precios al Consumidor) retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible”, precisó el banco central en un comunicado.

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El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, aseguró que el aumento de la tasa de interés afectará capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo de la economía - crédito Luisa González/Reuters

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, explicó que se tiene como meta lograr una importante reducción de la inflación hasta que llegue al 3%, cifra que solo se alcanzará hasta 2028, pese a que el banco central esperaba que se lograra en 2027. Además, los pronósticos del equipo técnico muestran que el indicador ha mantenido una tendencia ascendente.

De acuerdo con declaraciones que dio el ministro desde el banco central –luego de que la Junta Directiva del Banco tomara dicha determinación–, el Gobierno nacional había propuesto que la tasa se redujera en 50 pbs, teniendo en cuenta varios indicadores favorables que, a su juicio, permitirían hacer esa disminución.

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En mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, segúne l Dane - crédito Dane

Como ejemplo, mencionó la reducción de la tasa del desempleo, que se ubicó en un 8,0% en mayo de 2026, lo que representa una disminución de 1,0 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2025, cuando la tasa de desocupación del total nacional fue del 9,0%, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Germán Ávila aseguró que es la cifra más baja en todo el siglo y, posiblemente, la más baja de “buena parte del siglo pasado”.

“Creemos que estos son logros muy importantes de la política económica que ha desarrollado el Gobierno”, precisó.

Así las cosas, el ministro de Hacienda y Crédito Público advirtió que la determinación de cuatro directivos de incrementar la tasa de interés al 12% fue errónea y puede generar consecuencias económicas negativas para el país, en medio de una etapa en la que se estaría buscando apuntarle al desarrollo.

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El Banco de la República aumentó la tasa de interés en 75 puntos básicos (pbs) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

“El Gobierno considera que no es acertada esta decisión (…). Creemos que esta nueva decisión equivocada del grupo mayoritario en la Junta Directiva del Banco de la República va a tener nuevamente impactos negativos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo de la economía”, detalló el jefe de la cartera.

Al igual que el funcionario del Gobierno, la congresista María del Mar Pizarro rechazó el alza establecida por la Junta Directiva del Banco de la República. Afirmó que su determinación fue desmedida y que tiene un impacto negativo directo en las pequeñas y medianas empresas.

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La congresista María del Mar Pizarro aseguró que el aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República es desmedido - crédito @delmarpizarro/X

“Desmedida la decisión del @BancoRepublica: subió la tasa a 12%, el golpe más duro del año contra las pymes. Como si Colombia viviera una hiperinflación, cuando la inflación real es 5,84%. Crédito más caro, producción más cara, futuro más difícil para quien sí genera empleo”, precisó la legisladora.

El congresista Wilson Arias se unió a las críticas que surgieron por el aumento de la tasa de interés. Desde su perspectiva, el alza no era necesaria, teniendo en cuenta que hay indicadores que evidencian que la economía colombiana va por buen camino, como por ejemplo, la reducción de la tasa de desocupación laboral.

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El congresista Wilson Arias aseguró que no hubo neutralidad técnica en la decisión de aumentar la tasa de interés - crédito @wilsonariasc/X

“Mientras tanto, el desempleo está en un mínimo histórico (8%) y los salarios reales suben, justo lo que la Junta ahora enfría con créditos más caros, menos consumo y menos inversión. Eso no es neutralidad técnica. Es una decisión política que afecta directamente al pueblo trabajador”, escribió en X.