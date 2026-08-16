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Plan Retorno y Pico y placa regional para el 17 de agosto: habilitan carriles reversibles en Apulo, Mosquera y Soacha

La medida regulará el acceso de carros a la capital en el día de mayor demanda del puente de la Asunción, con restricción por último dígito y controles en nueve entradas principales

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
El operativo del Plan Retorno en Bogotá contará con 300 personas en vía y medidas como reversible en la Carrera Séptima e intermitencia semafórica en la Autopista Sur - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Secretaría Distrital de Movilidad activó el Plan Retorno con Pico y placa regional para el lunes festivo 17 de agosto, medida que regulará el ingreso de vehículos a Bogotá durante la jornada de mayor flujo vehicular del puente de la Asunción de la Virgen. Se prevé que más de 1.006.000 vehículos ingresen a la ciudad tras el fin de semana, mientras 979.304 saldrán.

El operativo contará con la presencia de 300 personas en vía entre Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, que realizarán monitoreo permanente en los accesos y salidas de Bogotá. El Plan Retorno incluye medidas como el reversible de la Carrera Séptima los días domingo y lunes desde las 4:00 p. m., coordinación con municipios vecinos e intermitencia semafórica en la Autopista Sur, ajustada a la demanda de vehículos y las condiciones de tráfico.

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La medida de Pico y placa regional aplicará el lunes 17 de agosto en los nueve corredores de ingreso a Bogotá:

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte. 
  • Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente. 
  • Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.
  • Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur. 
  • Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte. 
  • Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur. 
  • Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente. 
  • Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.
Estará en operación más de 1.200 unidades, entre Policía de Tránsito, Agentes Civiles de Tránsito y Grupo Guía - crédito Secretaría de Movilidad
El pico y placa regional en Bogotá aplicará en nueve corredores de ingreso y dividirá el acceso entre placas pares de 12:00 m. a 4:00 p. m. e impares de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. - crédito Secretaría de Movilidad

El funcionamiento será el siguiente:

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso será para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

La Secretaría invitó a los viajeros a programar su regreso con anticipación y respetar la franja asignada para cada tipo de placa, a fin de evitar demoras y congestión.

Medidas adicionales y corredores clave

El Plan Retorno se complementa con carriles reversibles en corredores estratégicos. En la vía a La Mesa, el reversible operará desde Apulo (km 32+000) hasta Mosquera, en el puente de Balsillas (km 113+000), entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m. En el corredor Soacha, habrá reversible continuo desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón, sentido Mondoñedo – Soacha, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

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Soacha y La Mesa concentrarán parte importante del flujo vehicular, con proyecciones de 197.437 y 143.945 vehículos respectivamente, por lo que la Secretaría de Movilidad Contemporánea desplegará un plan especial de acompañamiento y gestión en estos corredores críticos. El operativo será articulado con autoridades municipales, concesiones viales y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Un total de 44 controles y nueve puntos supervisarán el cumplimiento del pico y placa regional - crédito Gobernación de Cundinamarca
La vía a La Mesa y el corredor Soacha tendrán carriles reversibles el lunes 17 de agosto para atender parte del mayor flujo vehicular del Plan Retorno - crédito Gobernación de Cundinamarca

El Idrd también anunció la suspensión temporal de un tramo de la Ciclovía el lunes 17 de agosto, como parte de las medidas del plan retorno. El cierre comprenderá la avenida Boyacá entre el parque Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino, por lo que se recomienda planear los recorridos y tener en cuenta la modificación.

Restricciones para vehículos de carga y servicios adicionales

Durante el puente festivo se mantendrá la restricción para vehículos de carga de 3,4 toneladas o más en el corredor Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y el ramal a Soacha, que aplicará el lunes 17 de agosto de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

En los corredores Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, la restricción regirá de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. La medida prioriza la movilidad de vehículos particulares y transporte de pasajeros, dada la alta demanda prevista para el fin de semana festivo.

El acompañamiento de los agentes de tránsito y la Policía será permanente, con apoyo de tecnología para el monitoreo del tráfico y la atención de incidentes. Los viajeros pueden consultar el Portal Datos360 y el tablero de velocidades de Waze para información en tiempo real sobre velocidades promedio, puntos críticos y condiciones climáticas, lo que facilita la planeación de los desplazamientos y permite evitar congestiones.

Así funcionará el Pico y placa regional para el 31 de marzo en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
Soacha y La Mesa concentrarán una parte clave del tránsito, con proyecciones de 197.437 y 143.945 vehículos, y tendrán acompañamiento especial de las autoridades - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, y nunca conducir bajo los efectos del alcohol.

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