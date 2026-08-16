Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, confirmó con una carta su donación para reconstruir Cali: De la Espriella la compartió

Cali, Pereira y Manizales están entre las ciudades más impactadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

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El sismo de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento se sintió con fuerza en varias capitales del centro y occidente del país. El balance general deja cifras lamentables. Hasta las 4:00 p. m. del 16 de agosto la cifra de muertos se acercaba a los 300.

Una semana después de lo sucedido, Jaime Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, y su esposa, Raquel Kardonski de Gilinski, anunciaron un aporte de $150.000 millones para la reconstrucción de Cali después del sismo de magnitud 7,4 que afectó el centro y occidente de Colombia. La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, primero, por medio de X, y luego, por una carta enviada por el banquero al mandatario.

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Los recursos se dirigirán a la recuperación de hospitales, centros de salud y centros educativos, aunque el mensaje inicial del presidente mencionó hospitales y escuelas.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, dijo que en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadano - @abdelaespriella/X

De la Espriella difundió el anuncio con un mensaje en el que precisó el destino inicial de la ayuda. “Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, escribió en su cuenta de X. Luego, el jefe de Estado agradeció el aporte y lo presentó como un gesto de solidaridad con el país. “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, afirmó.

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El presidente también difundió un segundo mensaje de agradecimiento dirigido a la familia empresarial. “Gracias eternas por esta gran ayuda en el momento más difícil de Colombia. Los empresarios son fundamentales para la reconstrucción de la Patria. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, escribió.

Qué dice la carta de la familia Gilinski

La carta de la familia Gilinski, fechada el 16 de agosto de 2026 y dirigida al presidente y a la primera dama, Ana Lucía Pineda, parte del impacto humano y material del sismo. Allí, la familia señaló que “nuestra nación sufrió un terremoto de gran magnitud” y describió la tragedia como “una crisis que requiere de la acción decidida y respuesta efectiva de toda la sociedad”.

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Jaime Gilinski y su esposa dijeron que "Colombia cuenta con nosotros siempre" - crédito Jaime Gilinski y Raquel Kardonski

Asimismo, los firmantes reconocieron la reacción del Gobierno nacional, así como la de gobernadores y alcaldes. También destacaron la actuación de voluntarios, socorristas, soldados, policías, médicos y personal de asistencia.

La carta fija además la posición de la familia frente a la emergencia y al proceso posterior. “Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados” y “queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción”, señalaron.

Más adelante, Jaime Gilinski y Raquel Kardonski de Gilinski precisaron el monto y el destino del aporte. Decidieron “contribuir con $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales, centros de salud y centros educativos en la ciudad de Cali”.

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La fortuna de Jaime Gilinski se estima en USD14.700 millones, consolidándolo como el hombre más rico de Colombia según las mediciones de la revista Forbes - crédito Colprensa

Forma en que se canalizará la ayuda

Los donantes explicaron que su relación con Colombia se extiende por más de cinco generaciones. También destacaron su nexo con Cali, ciudad que describieron como un hogar donde “muchos proyectos empresariales cobraron vida” y donde hoy hay industrias que generan miles de empleos.

En la carta añadieron que el aporte incluirá a sus hijos y al resto de la familia en el respaldo a la reconstrucción. Indicaron, además, que los recursos se entregarán mediante “los vehículos de reconstrucción que el gobierno nacional disponga”.

La pareja presentó la ayuda como una forma de apoyar la recuperación de una de las ciudades afectadas por el terremoto. Con ese planteamiento, dejó expresado su compromiso de acompañar el proceso de reconstrucción del país.

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