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Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, reapareció lanzando amenazas contra el Estado tras reciente ofensiva militar

A través de un video, la comandante del Frente de Guerra Nororiental emitió un mensaje de confrontación y advierte que continuarán las hostilidades, en respuesta a la última acción militar que impactó al grupo guerrillero en la frontera sur

La jefa del Frente de Guerra Nororiental del ELN difundió un mensaje tras recientes operaciones de las Fuerzas Militares, en el que anticipó que seguirá la confrontación y acusó al Ejecutivo de ingresar a zonas bajo su influencia - crédito X
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La comandante del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Silvana Guerrero, reapareció en un video en el que lanzó amenazas directas contra el Ejército Nacional y el Estado colombiano, luego de los recientes operativos realizados por las Fuerzas Militares en zonas bajo influencia de la guerrilla.

En el mensaje, Guerrero advirtió que la confrontación armada continuará y acusó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de incursionar en territorios controlados por el grupo insurgente.

Nuevo pronunciamiento tras la ofensiva militar

La reaparición pública de Silvana Guerrero se produjo tras una serie de ataques atribuidos al ELN en regiones fronterizas del sur del país, especialmente en los departamentos de Putumayo y Nariño, así como en el nororiente colombiano. En su mensaje, la guerrillera aseguró que la organización mantiene un conflicto de larga data contra lo que califica como una alianza entre fuerzas estatales y grupos paramilitares.

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Silvana Guerrero reapareció en un video del ELN y lanzó amenazas directas contra el Ejército Nacional y el Estado colombiano - crédito X
Silvana Guerrero reapareció en un video del ELN y lanzó amenazas directas contra el Ejército Nacional y el Estado colombiano - crédito X

“La guerra que vivimos hoy está motivada por este vínculo estrecho de los traidores con sus verdugos. La historia, más temprano que tarde, nos ha dado la razón de la real naturaleza del antiguo frente 33, convertido en un grupo mercenario. Como hace 20 años, hoy combatimos contra una fuerza combinada de Ejército y paramilitares. Como en aquel entonces, igual hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra. Ni un paso atrás, liberación o muerte”, afirmó Guerrero en el video, difundido por canales cercanos a la organización.

En las imágenes, la dirigente del ELN aparece armada con una carabina de patrón M4, mientras sus guardias portan fusiles Type 56-1 y AK-103, mostrando así el poder de fuego del grupo en sus zonas de operación. El video fue grabado en un área identificada como las “Montañas del Nororiente”, según se observa en los créditos que acompañan la grabación.

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Ataque con drones y reacción oficial

La escalada de tensión se registró después de un ataque con drones cargados de explosivos contra una unidad militar en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, ocurrido la noche del 15 de agosto de 2026.

Esta es la información oficial del Ejército Nacional sobre el atentado con drones contra tropas militares - crédito @EjercitoDiv_2/X
Esta es la información oficial del Ejército Nacional sobre el atentado con drones contra tropas militares - crédito @EjercitoDiv_2/X

Según el reporte oficial del Ejército Nacional, el atentado provocó la muerte del soldado profesional Neiver Madera Ricardo y dejó cinco militares heridos. Las aeronaves no tripuladas lanzaron más de nueve artefactos explosivos contra el Grupo de Caballería Liviano N.° 7, que realizaba tareas de seguridad en una vía principal del municipio.

El hecho fue atribuido preliminarmente al ELN, específicamente al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero. De acuerdo con la institución, el ataque también afectó un vehículo blindado utilizado en la protección de la población civil y motivó el despliegue inmediato de refuerzos militares en la zona, con apoyo de la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“El Ejército Nacional rechaza este ataque terrorista y pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes”, indicó la institución en un comunicado.

Respuesta del Gobierno

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó con dureza ante el ataque y las nuevas amenazas de la guerrilla. En su cuenta oficial de X, el mandatario calificó al ELN como “narcoterroristas” y anunció una ofensiva sin tregua.

Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN”, escribió el jefe de Estado. “La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias”.

El mandatario reiteró que la instrucción para el Ejército Nacional y la Policía es ejecutar operaciones ofensivas en las zonas donde operan los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población civil. Según datos de las autoridades, la ofensiva se concentrará especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo y Nariño, regiones donde el ELN mantiene influencia y controla corredores estratégicos para el tránsito de personas y mercancías.

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