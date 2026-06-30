Asofondos se pronunció tras la suspensión temporal de los servicios en la página web de Colpensiones

El mantenimiento a las plataformas se viene adelantando desde el sábado 27 de junio de 2026 - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @fondosdepension/X

A través de un comunicado que se emitió la mañana del martes 30 de junio de 2026, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) señaló que Colpensiones suspendió la atención en todos sus canales tras anunciar el viernes 26 de junio una jornada de mantenimiento y actualización de su plataforma tecnológica.

La interrupción, que abarca desde el sábado 27 de junio hasta el jueves 2 de julio de 2026, sorprendió a usuarios y a las Administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP), quienes advirtieron sobre el impacto de la medida en trámites cruciales del sistema pensional colombiano.

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Según informó Colpensiones, la suspensión afecta la atención presencial en sus puntos a nivel nacional, así como los servicios en la página web, la aplicación móvil y la línea telefónica.

El comunicado se emitió la mañana del martes 30 de junio - crédito @fondosdepension/X

Durante este periodo, no será posible realizar gestiones relacionadas con:

Afiliaciones.

Traslados entre regímenes.

Corrección de historia laboral.

Atención de quejas.

Reclamos prioritarios.

Órdenes judiciales.

La medida se da a menos de tres semanas de la fecha límite del 16 de julio de 2026, plazo fijado para radicar solicitudes de traslado por oportunidad entre fondos de pensión.

La interrupción preocupa a los afiliados que buscan ejercer este derecho, dado que el cierre temporal de servicios reduce las opciones para completar el proceso en tiempo y forma.

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Este es el comunicado emitido por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) - crédito @fondosdepension/X

Por este motivos, desde las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia se precisó que continuarán operando normalmente, pero su capacidad de gestión estará restringida mientras persista la indisponibilidad de la plataforma de Colpensiones.

De igual forma, las administradoras privadas han comunicado a sus usuarios que algunos trámites podrían verse afectados o demorados por la falta de interoperabilidad con el sistema público durante el periodo de mantenimiento.

El anuncio de Colpensiones se produce en medio de la alta demanda de solicitudes de traslado, habitual en las semanas previas a los cortes legales.

Por este moivos, usuarios y asesores previsionales expresaron inquietud ante la posibilidad de congestión y represamiento de trámites una vez se restablezca la atención, más aún en un momento en el que la digitalización se ha vuelto fundamental para la gestión de servicios pensionales.

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Este es el aviso con el que se encuentran los usuarios luego de ingresar a sus cuentas para realizar trámites en sus fondos privados de salud y pensión - crédito @ricarospina/X

Por el momento, la empresa estatal no ha informado sobre posibles mecanismos de compensación o ampliación de plazos para quienes resulten afectados por la suspensión de los servicios. Y desde las AFP reiterarn a sus afiliados la importancia de consultar los canales oficiales y estar atentos a nuevas comunicaciones que permitan mitigar el impacto de la contingencia tecnológica.