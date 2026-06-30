Operativo militar en Anorí, Antioquia, desactivó explosivos atribuidos al ELN

Brigada 14 neutraliza amenaza en Anorí tras hallazgo de explosivos improvisados - crédito @COL_EJERCITO/X

Tropas de la Brigada 14 del Ejército Nacional de Colombia destruyeron dos artefactos explosivos improvisados en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia.

Según informó la institución a través de su cuenta oficial de X, estos elementos, abandonados en la zona rural, habrían sido instalados por integrantes del grupo armado organizado ELN.

La operación fue posible gracias a la intervención oportuna de los militares y al trabajo especializado del Equipo de Explosivos y Demoliciones (Exde), que se encargó de la destrucción controlada de los explosivos.

“La reacción de las tropas permitió neutralizar una amenaza latente para la comunidad”, indicó el Ejército. La presencia de estos dispositivos representaba un riesgo considerable para los habitantes y para quienes transitan por el sector.

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Ejército destruyó artefactos explosivos del ELN en Anorí y reforzó la seguridad en Antioquia - crédito @COL_EJERCITO/X

El procedimiento fue desarrollado en el proceso de operaciones militares continuas que la Brigada 14 ejecuta en la región para enfrentar las acciones delictivas de organizaciones armadas ilegales.

La institución reiteró que sigue avanzando en la neutralización de capacidades ofensivas de estos grupos, con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población local.

El Ejército Nacional hizo un llamado a los habitantes de Anorí y otros municipios de Antioquia para que colaboren con las autoridades, reportando cualquier elemento sospechoso o actividad inusual a través de la Línea 107.

“Invitamos a la comunidad a reportar cualquier acción sospechosa”, subrayó el comunicado emitido por la @Ejercito_Div7.

Las autoridades recordaron que la labor conjunta entre las fuerzas militares y la ciudadanía es fundamental para prevenir hechos violentos y proteger la vida de los habitantes en zonas afectadas por el conflicto.

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El éxito de la operación en Anorí se sumó a una serie de acciones desarrolladas por el Ejército Nacional para debilitar la capacidad operativa de grupos como el ELN en diferentes regiones del país.

Fuerzas militares intensifican acciones contra el ELN tras hallazgo de explosivos en zona rural - crédito @COL_EJERCITO/X

Ejército capturó a cabecilla del Clan del Golfo y cinco integrantes en operativo en Pueblorrico

El 29 de junio de 2026, el Ejército Nacional de Colombia anunció la detención de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo tras una operación conjunta en Pueblorrico, municipio de Antioquia.

La acción fue liderada por tropas del Gaula Militares Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía de Antioquia, y permitió capturar a alias Chibolo, señalado cabecilla de zona en el Suroeste antioqueño.

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Según el reporte oficial, alias Chibolo acumulaba más de 15 años de trayectoria delictiva y figuraba en el cartel de los más buscados por agresiones contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron varias armas de fuego, explosivos, material de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y estupefacientes, elementos que fortalecían el accionar criminal de la estructura.

“La operación debilitó las capacidades criminales del Clan del Golfo y fortaleció la seguridad en el suroeste antioqueño”, indicó el Ejército Nacional al destacar el impacto del resultado conseguido.

Golpe al Clan del Golfo: detuvieron a su líder regional y desarticularon red criminal en el suroeste antioqueño - crédito @COL_EJERCITO/X

La captura de alias Chibolo representó un avance relevante en la lucha contra redes criminales responsables de delitos graves en la región, especialmente por su historial de afectaciones a líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

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La coordinación interinstitucional durante la operación fue clave para ubicar y neutralizar a este grupo, considerado de alto riesgo para la seguridad ciudadana.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la población y la defensa de los derechos fundamentales.

“Seguiremos desarrollando acciones conjuntas para enfrentar a quienes amenazan la tranquilidad de los habitantes y atentan contra la vida de líderes sociales”, señaló la institución, que invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa. El material incautado quedó a disposición de las autoridades judiciales, que adelantan los procesos correspondientes.

La operación en Pueblorrico se sumó también a los recientes esfuerzos de las fuerzas armadas para debilitar estructuras ilegales y garantizar la seguridad en zonas estratégicas de Antioquia. El golpe al Clan del Golfo reforzó la ofensiva estatal contra el crimen organizado y la protección de poblaciones vulnerables.

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