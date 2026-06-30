Colombia

Se registraron apagones inesperados en varias regiones de Colombia el domingo 28 de junio: esta es la razón

El 5% de la demanda eléctrica del país quedó desconectada debido a una falla en la subestación Antioquia 500 kV

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Cuatro velas encendidas y una linterna prendida sobre una mesa de madera. Una bombilla apagada cuelga del techo. Una ventana muestra la ciudad bajo la lluvia.
Las empresas del sector eléctrico reiteraron su compromiso con la confiabilidad del servicio y anunciaron un monitoreo constante tras los cortes generalizados del 28 de junio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 28 de junio, varias regiones de Colombia enfrentaron interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a miles de usuarios en Bogotá, Cundinamarca, el Eje Cafetero y otras zonas. El hecho generó inquietud por la magnitud y simultaneidad de los cortes, que se extendieron durante varias horas y alteraron la vida cotidiana de numerosas comunidades.

Los cortes de energía en Bogotá y municipios vecinos ocurrieron en catorce localidades de la capital, incluyendo: Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Fontibón, Tunjuelito, San Cristóbal, Antonio Nariño y Usaquén, así como en Soacha, Mosquera, Quipile, Funza y Cota en Cundinamarca.

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La empresa Enel Colombia reportó que sus equipos técnicos atendieron las incidencias, aunque no explicó de inmediato el origen de las fallas ni ofreció un tiempo estimado para la normalización total del servicio. La interrupción también afectó la movilidad, pues varios semáforos dejaron de funcionar y los ciudadanos manifestaron en redes sociales que la falta de energía persistió durante varias horas.

Enel Colombia y XM coordinaron maniobras que permitieron restablecer el suministro de energía en menos de dos horas tras el incidente en la subestación Antioquia - crédito @EnelColombia / X
Enel Colombia y XM coordinaron maniobras que permitieron restablecer el suministro de energía en menos de dos horas tras el incidente en la subestación Antioquia - crédito @EnelColombia / X

Enel Colombia: causas técnicas y respuesta inmediata

Enel Colombia, responsable del servicio en Bogotá y áreas aledañas, atribuyó el suceso a un evento ocurrido en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), descartando problemas propios. Según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el incidente activó el Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC), un mecanismo técnico que desconecta temporalmente parte de la demanda eléctrica para evitar daños mayores en la red.

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La compañía señaló que la situación fue atendida en coordinación con XM, operador del SIN y administrador del Mercado de Energía Mayorista. XM autorizó maniobras que permitieron restablecer progresivamente la carga y normalizar el sistema. En menos de una hora, el suministro estuvo restituido en las zonas de influencia de Enel Colombia. La empresa aseguró que mantiene vigilancia constante sobre la operación eléctrica y continuará informando cualquier novedad por sus canales oficiales.

Interrupciones en el Eje Cafetero y comunicado de CHEC

En el Eje Cafetero también se registraron cortes. Operadores del sector informaron que XM activó el EDAC alrededor de las 5:30 p.m., dejando sin energía a más de 17.000 usuarios rurales en Pereira durante cerca de treinta minutos.

Chec informó que la interrupción del servicio en Manizales, La Dorada, Chinchiná y Dosquebradas se debió a un evento en el Sistema Interconectado Nacional - crédito CHEC Grupo EPM / Facebook
Chec informó que la interrupción del servicio en Manizales, La Dorada, Chinchiná y Dosquebradas se debió a un evento en el Sistema Interconectado Nacional - crédito CHEC Grupo EPM / Facebook

Chec, empresa del Grupo EPM, informó en su comunicado que aproximadamente a las 5:26 p.m. algunos sectores de Manizales, La Dorada, Chinchiná y Dosquebradas experimentaron interrupciones temporales derivadas del incidente en el SIN. El mecanismo de protección se activó automáticamente como parte de los protocolos nacionales, ajeno a la operación de Chec.

A las 7:10 p. m., el Centro Nacional de Despacho autorizó el restablecimiento del servicio, y los equipos técnicos normalizaron la energía de manera progresiva y segura en las zonas afectadas.

Chec lamentó los inconvenientes y reiteró su compromiso con la calidad y seguridad del suministro eléctrico, subrayando que la coordinación nacional fue clave para minimizar las consecuencias.

Comunicado oficial de XM: detalles del evento y acciones coordinadas

XM, como operador del Sistema Interconectado Nacional, precisó que el 28 de junio a las 5:26 p.m., la subestación Antioquia 500 kV, bajo operación de ISA Energía, sufrió el disparo de sus dos barras y la desconexión de generación en Hidroituango, de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esto obligó a activar el EDAC (Esquema de Desconexión Automática de Carga) según lo previsto en la Resolución CREG 025 de 1995, lo que provocó la desconexión automática del 5% de la demanda eléctrica nacional.

La activación automática del Esquema de Deslastre de Carga desconectó el 5 % de la demanda eléctrica nacional para preservar la estabilidad del sistema - crédito XM
La activación automática del Esquema de Deslastre de Carga desconectó el 5 % de la demanda eléctrica nacional para preservar la estabilidad del sistema - crédito XM

El procedimiento permitió contener el evento y contribuir a la seguridad del sistema. Las maniobras de recuperación concluyeron a las 7:13 p.m., tras lo cual el servicio se restableció en las áreas impactadas. XM anunció que continuará con el monitoreo técnico y la coordinación con los agentes del sector para asegurar la confiabilidad de la red eléctrica nacional.

¿Exactamente qué sucedió?

Esta desconexión ocurre principalmente ante una falla en los barrajes, como un cortocircuito provocado por un daño físico en la estructura metálica encargada de transportar la corriente. Cuando se detecta esa anomalía, el sistema dispara ambas barras para interrumpir el flujo eléctrico de falla, contener el incidente dentro de la subestación y permite aislar una falla eléctrica de gran magnitud.

El propósito de esta acción es evitar daños adicionales en los equipos y separar físicamente la central de generación del sistema interconectado. De esta manera, se protege tanto la infraestructura propia como la integridad del conjunto eléctrico nacional.

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