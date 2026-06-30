Colombia

Laura Sarabia presentó su renuncia irrevocable como embajadora de Colombia en el Reino Unido: saldrá de su cargo cuando se posesione Abelardo de la Espriella

La diplomática se mantendrá en el cargo hasta el último día del presidente Gustavo Petro, por lo que la nueva designación quedaría a cargo del nuevo mandatario electo

Guardar
Google icon
Laura Sarabia dejará su cargo como embajadora ante el Reino Unido - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Laura Sarabia dejará su cargo como embajadora ante el Reino Unido - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A través de una escueta carta, la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, presentó su renuncia irrevocable al cargo diplomático como consecuencia del inminente cambio de gobierno.

En el documento revelado en la mañana del martes 30 de junio, la funcionaria aseguró que el motivo principal de su dimisión es la llegada de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.

Según indicó Sarabia, su renuncia se hará efectiva el 7 de agosto de 2026, fecha en la que se hará la posesión oficial de De la Espriella como el nuevo mandatario nacional para el periodo 2026-2030.

PUBLICIDAD

“Estimado Presidente: Por medio de la presente, me permito presentar de manera formal mi renuncia al cargo de Embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con efecto a partir del 7 de agosto de 2026, conforme al cambio de gobierno”, se lee en la carta.

Laura Sarabia agradeció al Gobierno nacional por su nombramiento diplomático y reveló la fecha en la que dejará el cargo - crédito X
Laura Sarabia agradeció al Gobierno nacional por su nombramiento diplomático y reveló la fecha en la que dejará el cargo - crédito X

Asimismo, la saliente embajadora agradeció al Gobierno nacional por la oportunidad de representar el país en el exterior, pese a los duros desacuerdos que ha presentado con el Ejecutivo en las últimas semanas.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para el desempeño de estas funciones y la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática”, concluyó Sarabia.

PUBLICIDAD

El regaño del Gobierno Petro a Laura Sarabia tras elecciones del 21 de junio

Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de la Presidencia, le recordó a Laura Sarabia que la Directiva Presidencial No. 3 de 2026 obliga a los funcionarios del Gobierno a pedir autorización antes de hacer declaraciones públicas, después de que la embajadora de Colombia en el Reino Unido difundiera un mensaje sobre la jornada electoral y reclamara respeto por sus resultados en medio de denuncias de fraude formuladas por Gustavo Petro.

En su llamado de atención, Hernández le pidió a Sarabia que sus comunicaciones y declaraciones fueran manejadas de forma interna y no generaran controversia, “y más en el marco electoral”. También le advirtió que sus pronunciamientos debían contar con la autorización plena de la Cancillería.

Laura Sarabia aseguró que se debían respetar las instituciones y el proceso electoral - crédito @laurisarabia/X
Laura Sarabia aseguró que se debían respetar las instituciones y el proceso electoral - crédito @laurisarabia/X

“Embajadora Laura Sarabia, lastimosamente debo recordarle la Directiva Presidencial No. 3 de 2026; le pido, por favor, que sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no generando algún tipo de controversia y más en el marco electoral; sus pronunciamientos deben contar con la plena autorización de la Cancillería. Importante acatar la referida directiva. Gracias”, afirmó en su cuenta de X.

La advertencia llegó después de que Sarabia publicara un video tras el cierre de urnas en el Reino Unido. Allí sostuvo que el respeto por los resultados debía prevalecer por encima de las diferencias políticas.

Las elecciones pueden dividir preferencias, pero el respeto a sus resultados debe unirnos. La democracia no le pertenece a una orilla política, nos pertenece a todos los colombianos”, dijo la embajadora.

La excanciller añadió que más de 10.000 colombianos acudieron al consulado para votar. Según su mensaje, lo hicieron con serenidad y con “profundo amor” por el país.

La embajadora aseguró que "la democracia no le pertenece a una orilla política, nos pertenece a todos los colombianos" - crédito @laurisarabia/X

“Lo hicieron con serenidad y, sobre todo, con profundo amor por nuestro país, y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna de nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, afirmó.

Sarabia también vinculó su pronunciamiento con su respaldo pasado al proyecto político de Petro. Recordó que hace cuatro años acompañó esa apuesta por la promesa de cambio, aunque ahora considera que, junto con aciertos, también hubo “errores” en los que se incluyó.

Así como hace cuatro años defendimos el derecho de los colombianos a decidir libremente su destino, hoy no puede ser la excepción; hoy debemos defender exactamente el mismo principio. Los ciudadanos hablaron a través de las urnas y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto”, señaló.

La embajadora sostuvo además que la democracia no puede defenderse solo cuando el resultado favorece a una persona. A su juicio, la verdadera fortaleza democrática aparece cuando se acepta con serenidad la voluntad popular.

El pronunciamiento de Sarabia contrastó con las denuncias hechas por Petro, que habló de un supuesto fraude. El presidente aseguró que ya había advertido sobre vulnerabilidades en el software electoral.

“Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público. Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió”, dijo el mandatario en su momento.

En ese mismo mensaje, el presidente afirmó que había pruebas de cambios en las direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Según su versión, eso significaba que el software había sido vulnerado y que otras personas escribieron datos de mesas y puestos de votación.

“Bien, hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación”, afirmó.

Temas Relacionados

Laura SarabiaEmbajada Colombia Reino UnidoGustavo PetroRenunció Laura SarabiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Enviaron a prisión preventiva en Medellín a una mujer señalada de causar lesiones en procedimientos estéticos con sustancias sin registro sanitario

La mujer fue detenida en su lugar de trabajo, y allí las autoridades en la capital de Antioquia detectaron varias anomalías

Enviaron a prisión preventiva en Medellín a una mujer señalada de causar lesiones en procedimientos estéticos con sustancias sin registro sanitario

Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

El pronunciamiento se produjo después de que Asofondos advirtiera que la medida afectaba los procesos misionales esenciales para los afiliados al sistema pensional colombiano

Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

La estructura armada indicó que la pausa irá del 10 de julio al 10 de octubre de 2026 y se aplicará al comercio urbano formal en decenas de municipios bajo influencia del bloque Roberto Vargas Gutiérrez

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

La funcionaria declaró ante la Procuraduría y sostuvo que las ofensas del ministro del Interior afectan a quienes administran justicia, no solo a su situación individual dentro del expediente disciplinario

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger

La entidad distrital advirtió que la intensidad se sentirá más en zonas altas y cerca de los cerros orientales, y recomendó revisar fachadas, tejas de zinc, cubiertas plásticas y cableado

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Reviven video de Karol G hablando sobre Iván Duque y su gobierno tras la polémica por la carta que dedicó a Abelardo de la Espriella

Sara Uribe habría reaccionado a la reconciliación de Andreina Faillo y Fredy Guarín: “Me tocará hacerme otra limpia”

Yina Calderón arremetió contra la mexicana Wendy Guevara tras su paso por Telemundo: “La máscara se le está cayendo”

Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

Deportes

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026

Campeón del mundo con Argentina en México 86 puso a Colombia en la lista de candidatos en el Mundial del 2026: “Está para pelear”