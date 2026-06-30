Colombia

Gerson Bermont confirmó que la Supersalud realiza auditoría sorpresa en la Secretaría de Salud: “Protección preventiva de la Procuraduría”

El anuncio del secretario de Salud de Bogotá fue confirmado a través de su cuenta oficial de X, afirmando que son “respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos”

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Supersalud - crédito Supersalud/Secretaría de Salud de Bogotá
Según Bermont, la auditoría se da luego de requerir respaldo en la red hospitalaria pública y privada para asumir las obligaciones financieras de las EPS intervenidas - crédito Supersalud/Secretaría de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó en su cuenta oficial de X que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) realizó una auditoría sorpresa en la Secretaría de Salud, después de requerir respaldo en la red hospitalaria pública y privada para asumir las obligaciones financieras de las EPS intervenidas.

“Somos respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos, pero la total desconfianza en su imparcialidad nos obliga a pedir la protección preventiva de la Procuraduría General de la Nación”, afirmó el funcionario.

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