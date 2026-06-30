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El Cementerio Central de Bogotá tendrá un plan integral de manejo y protección: en qué consiste

La nueva hoja de ruta involucra a entidades de la ciudad y al sector privado para coordinar inversiones, restauraciones y actividades culturales de largo plazo

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La hija de Pepe Sánchez denunció que el camposanto más antiguo de la capital colombiana está cayéndose - crédito Alcaldía de Bogotá/@AyMagdalena/X
La hija de Pepe Sánchez denunció que el camposanto más antiguo de la capital colombiana está cayéndose - crédito Alcaldía de Bogotá/@AyMagdalena/X

La aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección del Cementerio Central de Bogotá fijó por primera vez una hoja de ruta integral para conservar, recuperar y administrar ese camposanto sin interrumpir los servicios funerarios.

La decisión la tomó por unanimidad el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

La medida implica que el Cementerio Central de Bogotá contará con un marco técnico e institucional para proteger su valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico, mientras mantiene la atención funeraria como infraestructura pública esencial.

La aprobación fue anunciada el 26 de junio y busca frenar el deterioro del lugar y mejorar las condiciones de atención para las familias.

La hija de Pepe Sánchez denunció que el camposanto más antiguo de la capital colombiana está cayéndose - crédito @AyMagdalena/X
La hija de Pepe Sánchez denunció que el camposanto más antiguo de la capital colombiana está cayéndose - crédito @AyMagdalena/X

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural coinciden en que el plan busca equilibrar la preservación patrimonial con la continuidad de la operación funeraria. El cementerio está reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación y funciona a la vez como infraestructura pública esencial para la ciudad.

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Qué cambia con el Pemp para el patrimonio y los servicios funerarios

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el plan apunta a garantizar un servicio funerario continuo. También prevé mejores condiciones de atención y espacios más adecuados para las familias que atraviesan procesos de duelo.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural indicó que el Pemp permitirá una gestión planificada para evitar el deterioro progresivo del cementerio.

Las futuras intervenciones se desarrollarán bajo criterios técnicos de conservación. Las tres fuentes también coinciden en que el plan protege el valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico del lugar. Según el instituto, la medida combina el cuidado del patrimonio con la respuesta a necesidades actuales de los habitantes.

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Cómo se implementará la nueva hoja de ruta

La ejecución del plan estará a cargo de la Uaesp, en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y otras entidades nacionales y distritales, según el instituto.

Cementerio Central
La implementación quedará en manos de la Unidad de Servicios Públicos, en coordinación con el IDPC, el Ministerio de las Culturas y otras instancias, para priorizar intervenciones y asegurar un modelo sostenible - crédito Alcaldía de Bogotá

Ese esquema busca coordinar recursos y definir prioridades de intervención, además de consolidar un modelo de gestión sostenible. El Idpc indicó que el plan también define competencias y responsabilidades para esa entidad. Entre ellas figuran autorizar intervenciones, adelantar acciones de conservación y promover la divulgación de los valores patrimoniales del cementerio.

Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, añadió en declaraciones recogidas por el Idpc: “La aprobación de esta formulación del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP es un paso gigante para la sostenibilidad integral del patrimonio cultural que tenemos en Bogotá“.

Añadió: “Más allá de un instrumento técnico y de planeación urbana, en términos patrimoniales, la aprobación de este Plan Especial de Manejo y Protección también va a permitir diferentes acciones en torno al cuidado, la preservación, la restauración, la intervención y la salvaguarda de los diferentes elementos del patrimonio cultural que están presentes en el Cementerio Central y sus alrededores”.

El instituto informaron que el Pemp también contempla la participación de actores privados y comunitarios. Esa vinculación busca reforzar los componentes culturales, pedagógicos y turísticos del lugar, además de atraer inversión complementaria y sostener el proyecto a largo plazo.

Los antecedentes del deterioro y la apuesta cultural del Cementerio Central

La aprobación del plan se suma a otras acciones recientes del Distrito sobre este patrimonio. Semana informó que la fachada principal se restauró en 2024 y que en 2026 comenzó la recuperación y el reforzamiento estructural de los Columbarios.

La hoja de ruta incorpora a actores externos para reforzar componentes culturales, pedagógicos y turísticos, atraer inversión complementaria y sostener a largo plazo la estrategia de conservación y operación del camposanto - crédito visitbogota.co
La hoja de ruta incorpora a actores externos para reforzar componentes culturales, pedagógicos y turísticos, atraer inversión complementaria y sostener a largo plazo la estrategia de conservación y operación del camposanto - crédito visitbogota.co

Hace un año, los cementerios distritales más antiguos de Bogotá, entre ellos el Central, fueron declarados en alerta por el estado de deterioro de sus instalaciones. Esa situación se sumó a irregularidades en la operación y llevó a terminar el contrato con el concesionario anterior, según ese diario.

Actualmente, los cementerios distritales son operados por Inversiones Montesacro SAS. El contrato para que la empresa asumiera la operación se adjudicó el 20 de enero de este año y que esa tarea empezó en febrero.

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